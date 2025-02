XPENG ernennt Inchcape zum Vertriebspartner und strategischen Partner für Polen

Der Verkaufsstart ist für das zweite Quartal 2025 geplant

WARSCHAU, Polen, Feb. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- XPENG, ein führendes chinesisches Hightech- und Automobilunternehmen, ernennt Inchcape zum Vertriebspartner und strategischen Partner für Polen. Inchcape, weltweit führend im Automobilvertrieb, ist verantwortlich für den Import und Vertrieb von XPENG-Fahrzeugen in Polen. Der Verkaufsstart ist für das zweite Quartal 2025 geplant. XPENG hat in Europa drei Modelle erfolgreich am Markt eingeführt: Die elegante P7 Limousine, das beliebte G9 SUV-Flaggschiff und das ultramoderne G6 SUV-Coupé, die alle die anerkannte 5-Sterne-Sicherheitsbewertung von Euro NCAP erhalten haben. Alle Modelle werden im Rahmen der Kooperation mit Inchcape in Polen erhältlich sein.

XPENG ist ein junges und dynamisches Unternehmen mit einer einzigartigen Hi-Tech-DNA. Seit der Gründung im Jahr 2014 und der Produktion der ersten Fahrzeuge im Jahr 2018 hat sich XPENG einen Namen als das am schnellsten wachsende Automobilunternehmen der Welt gemacht. XPENG hat bereits mehr als 620.000 intelligente Elektrofahrzeuge hergestellt und verkauft. Bis Ende 2025 werden die Fahrzeuge von XPENG in mehr als 60 Ländern erhältlich sein. Die tief in der Technologie verwurzelte Unternehmens-DNA motiviert XPENG dazu, die Zukunft der Mobilität mitzugestalten.

Polen ist der größte Markt für XPENG in Osteuropa

Polen ist ein strategischer Markt für die europäische Expansion von XPENG. Das Unternehmen geht davon aus, dass es mit seinem Angebot auf großes Interesse stoßen wird und seinen Erfolg in anderen europäischen Ländern wiederholen kann. „Unsere Markeneinführung und unsere Partnerschaft mit Inchcape stärken die Ambitionen von XPENG in Europa“, erklärt Alex Tang, Head of International Division of Sales and Service bei XPENG. „Wir freuen uns darauf, die Verbraucher in Polen mit einem neuen Standard in der Elektromobilität vertraut zu machen: Die innovative Technologie von XPENG kombiniert mit einem außergewöhnlichen Design, um ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten, das den Anforderungen moderner Autofahrer gerecht wird.“

Der polnische Markt ist wichtig für XPENG. Das Land unterscheidet sich von anderen osteuropäischen Ländern durch seine hohe Einwohnerzahl, sein ausgedehntes Staatsgebiet und seinen wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge. Der Markt für Elektrofahrzeuge steckt zwar noch in den Kinderschuhen, bietet aber erhebliche Wachstumschancen. „Polen ist für uns der größte Markt in Osteuropa. In den letzten 25 Jahren hat sich das Land durch ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum ausgezeichnet und ist damit eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften des Kontinents. Damit ist Polen ein idealer Markt für hochmoderne Automobiltechnologie und nachhaltige Mobilitätslösungen. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir mit unseren Fahrzeugen bei den polnischen Verbrauchern auf große Resonanz stoßen werden, denn sie bieten unvergleichliche Qualität, technologischen Fortschritt und ein außergewöhnliches Fahrerlebnis“, so Tang.

Partnerschaft mit Inchcape

Die Ernennung von Inchcape zum exklusiven Vertriebspartner von XPENG ist für den strategischen Eintritt des Unternehmens in den polnischen Markt von entscheidender Bedeutung. Dank seiner jahrzehntelangen Erfahrung im Automobilsektor kann Inchcape einen nahtlosen Kundenservice und eine landesweite Verfügbarkeit der Fahrzeuge gewährleisten. „Die Zusammenarbeit mit der Marke XPENG und deren Einführung auf dem polnischen Markt stellt für Inchcape die Weichen für die Zukunft der Automobilindustrie, in der Innovation und Nachhaltigkeit eine zentrale Rolle spielen. XPENG ist führend im Elektrofahrzeugsektor und bietet nicht nur moderne Technologien, sondern auch hervorragende Qualität und Sicherheit. Wir freuen uns, diese Marke in Polen zu entwickeln. So können wir unseren Kunden Zugang zu fortschrittlichen Lösungen bieten, die die Zukunft der Elektromobilität gestalten, indem wir branchenführende Fahrzeuge, hervorragenden Service und erstklassige Kundenbeziehungen anbieten“, sagt Witold Wcislo, Managing Director von Inchcape Polen.

XPENG: Innovation, Qualität und Leistung

Die Fahrzeuge von XPENG zeichnen sich durch ihre fortschrittliche Technologie, außergewöhnliche Verarbeitungsqualität und hervorragende Leistung aus und werden einem breiten Spektrum von Kundenanforderungen gerecht.

Technologische Innovation: SEPA 2.0 (Smart Electric Platform Architecture) von XPENG ist ein fortschrittliches Framework für die Entwicklung von Elektrofahrzeugen, das die Fertigungseffizienz erhöht, die Kosten für Softwareanpassungen senkt und die Ladekapazität durch die 800-V-Schnellladetechnologie mit 120 km zusätzlicher Reichweite in nur 5 Minuten Ladezeit maximiert.

Die CTB-Technologie (Cell-to-Body) von XPENG ermöglicht die Integration der Batterie direkt in die Karosseriestruktur des Fahrzeugs, was zu einer höheren Karosseriefestigkeit, einem optimierten Innenraum und einem geringeren Gesamtgewicht des Fahrzeugs beiträgt.

Hohe Qualität: Innen sind die Fahrzeuge von XPENG mit hochwertigen Materialien ausgestattet. Das intelligente System basiert auf leistungsstarken NVIDIA Orin X-Prozessoren.

Sorgenfreies elektrisches Fahren ist der Kundenwunsch schlechthin. Die XPENG-Modelle verfügen über eine 5-Jahres-Garantie, kostenlose Over-the-Air-Updates (OTA) und eine hohe elektrische Reichweite: Der XPENG P7 hat eine Reichweite von 576 km, der XPENG G9 schafft bis zu 570 km mit einer einzigen Ladung und der G6 hat eine Reichweite von bis zu 570 km (alle im WLTP-Zyklus).

Das G9 SUV-Flaggschiff verfügt über ein XOpera-Audiosystem mit 22 High-Fidelity-Lautsprechern, das ein beeindruckendes 5D-Surround-Sound-Erlebnis bietet. Herausragende Leistung: Das Modell XPENG P7 AWD verfügt über eine Leistung von 473 PS und beschleunigt in nur 4,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das Modell XPENG G9 Performance AWD wartet mit einer Leistung von 551 PS auf und erreicht 100 km/h in nur 3,9 Sekunden. Das XPENG G6 SUV-Coupé leistet maximal 476 PS und beschleunigt in 4,0 Sekunden auf 100 km/u.



XPENG bekennt sich zu Europa. Seit XPENG 2021 in Norwegen in den europäischen Automobilmarkt eingetreten ist, hat das Unternehmen fortschrittliche Technologien und Lösungen eingeführt und ist heute in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Island, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Spanien, Portugal, Irland und bald auch in der Schweiz, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Polen tätig, wobei eine weitere Expansion geplant ist.

Über XPENG

XPENG wurde 2014 gegründet und ist ein führendes chinesisches KI-zentriertes Mobilitätsunternehmen, das intelligente E-Fahrzeuge konzipiert, entwickelt, herstellt und vermarktet und damit eine wachsende Zahl technikbegeisterter Verbraucher anspricht. Im Zuge des rasanten Fortschritts der KI-Technologie hat XPENG die Vision, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der KI-Mobilität zu werden und die Smart-EV-Revolution durch Spitzentechnologie voranzutreiben, um die Zukunft der Mobilität zu gestalten. Um das Kundenerlebnis zu verbessern, entwickelt XPENG seine Full-Stack-Technologie für das Fahrerassistenzsystem (FAS), das intelligente fahrzeuginterne Betriebssystem sowie zentrale Fahrzeugsysteme wie den Antriebsstrang und die elektrische/elektronische Architektur (EEA) selbst. XPENG hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China, und unterhält außerdem wichtige Niederlassungen in Peking, Shanghai, Silicon Valley und Amsterdam. Die Herstellung der intelligenten E-Fahrzeuge erfolgt hauptsächlich in den Werken in Zhaoqing und Guangzhou in der Provinz Guangdong.

XPENG ist an der New Yorker Börse (NYSE: XPEV) und der Hongkonger Börse (HKEX: 9868) notiert.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.xpeng.com/ .

