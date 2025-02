XPENG désigne Inchcape comme distributeur et partenaire stratégique pour la Pologne

Les ventes débuteront au deuxième trimestre 2025

Trois modèles XPENG seront disponibles sur le marché polonais : la berline P7 aux lignes épurées, le SUV G9, modèle phare très apprécié, et le SUV coupé G6, ultramoderne

Chaque modèle a obtenu la prestigieuse note de sécurité 5 étoiles Euro NCAP

La Pologne représente le marché le plus important pour XPENG en Europe de lʼEst

VARSOVIE, Pologne, 28 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- XPENG, une entreprise chinoise de premier plan dans le domaine de la technologie de pointe et de lʼautomobile, a désigné Inchcape comme distributeur et partenaire stratégique pour la Pologne. Inchcape, leader mondial de la distribution automobile, assure lʼimportation et la distribution des véhicules XPENG en Pologne. Les ventes devraient débuter au deuxième trimestre 2025. XPENG a déjà lancé avec succès trois véhicules en Europe : la berline P7 aux lignes épurées, le SUV G9, modèle phare très apprécié, et le SUV coupé G6, ultramoderne. Chacun de ces modèles ont obtenu la prestigieuse note de sécurité 5 étoiles Euro NCAP. Ces modèles seront tous disponibles en Pologne en partenariat avec Inchcape.

XPENG est une entreprise jeune et dynamique et dont lʼADN en matière de haute technologie est unique. Fondée en 2014 et dont les premiers véhicules ont été fabriqués en 2018, XPENG sʼest fait un nom en tant quʼentreprise automobile à la croissance la plus rapide au monde. XPENG a fabriqué et vendu plus de 620 000 véhicules électriques intelligents. À la fin de lʼannée 2025, XPENG sera disponible dans plus de 60 pays. XPENG, animé par un ADN technologique, innove sans cesse pour façonner lʼavenir de la mobilité.

La Pologne est le marché le plus vaste pour XPENG en Europe de lʼEst

La Pologne représente un marché stratégique pour lʼexpansion européenne de XPENG, qui est convaincue que son offre suscitera un intérêt significatif, à lʼimage de son succès déjà observé dans dʼautres pays européens. « Le lancement de notre marque et notre partenariat avec Inchcape viennent renforcer les ambitions dʼXPENG en Europe », a déclaré Alex Tang, responsable des ventes et services internationaux chez XPENG. « Nous sommes ravis dʼoffrir aux conducteurs polonais une nouvelle référence en matière de mobilité électrique, alliant lʼinnovation technologique de XPENG à un design dʼexception pour une expérience unique, adaptée aux exigences actuelles. »

La Pologne représente un marché important pour XPENG. Ce pays se distingue en Europe de lʼEst par sa population élevée, lʼétendue de son territoire et la croissance de son marché des véhicules électriques. Bien que la demande en véhicules électriques soit encore en phase de développement, elle ouvre dʼimportantes perspectives de croissance. « La Pologne représente pour nous le marché le plus vaste en Europe de lʼEst. Au cours des 25 dernières années, elle a connu une croissance économique soutenue qui en a fait lʼune des économies les plus dynamiques du continent. Ces facteurs font de la Pologne un marché idéal pour les technologies automobiles de pointe et les solutions de mobilité durable. Nous sommes convaincus que nos véhicules trouveront un écho auprès des consommateurs polonais, car la qualité quʼils offrent est inégalée, leurs avancées technologiques sont nombreuses et lʼexpérience de conduite est exceptionnelle », a ajouté M. Tang.

Le partenariat avec Inchcape

La nomination dʼInchcape comme partenaire de distribution exclusif de XPENG représente un élément crucial de lʼentrée stratégique de la société sur le marché polonais. Forte de plusieurs décennies dʼexpertise dans le secteur automobile, Inchcape assurera un service clientèle sans faille et la disponibilité des véhicules à lʼéchelle nationale. « Le lancement de la coopération avec la marque XPENG et son introduction sur le marché polonais constituent un progrès considérable pour Inchcape vers lʼavenir de lʼautomobile, où lʼinnovation et le développement durable jouent un rôle clé. XPENG, en tant que leader dans le secteur des véhicules électriques, offre non seulement des technologies modernes, mais aussi une qualité et une sécurité optimales. Nous sommes ravis de déployer cette marque en Pologne et de permettre ainsi à nos clients dʼaccéder à des solutions avancées qui façonnent les perspectives de la mobilité électrique, en proposant des véhicules, des services et un service client de premier ordre », a indiqué Witold Wcislo, Directeur général chez Inchcape Pologne.

XPENG : innovation, qualité et performance

Les véhicules XPENG se distinguent par leur technologie avancée, leur qualité de fabrication remarquable et leurs performances exceptionnelles, répondant ainsi à un large éventail de besoins des clients.

Innovation technologique : La SEPA 2.0 (Smart Electric Platform Architecture) de XPENG est un cadre de développement avancé conçu pour améliorer lʼefficacité de la fabrication, réduire les coûts dʼadaptation des logiciels et maximiser les capacités de charge des véhicules électriques grâce à une technologie de charge rapide de 800 V permettant de parcourir 120 km supplémentaires en seulement 5 minutes de charge.

La technologie CTB (Cell-to-Body) de XPENG intègre la batterie directement dans la structure de la carrosserie du véhicule, ce qui améliore la rigidité du châssis, optimise lʼespace intérieur et réduit le poids total du véhicule.

Une qualité supérieure : Lʼintérieur des véhicules XPENG est fini avec des matériaux de première qualité, tandis que le système intelligent est alimenté par des processeurs NVIDIA Orin X très performants.

Les clients aspirent à une conduite électrique sereine. Les véhicules XPENG bénéficient dʼune garantie de 5 ans, de mises à jour gratuites par voie hertzienne (OTA) et dʼune autonomie électrique compromise : lʼautonomie des véhicules XPENG P7 est de 576 km, celle des véhicules XPENG G9 est de 570 km en une seule charge et celle des véhicules G6 est de 570 km, selon le cycle WLTP.

Le SUV G9 emblématique est équipé dʼun système audio XOpera avec 22 haut-parleurs haute-fidélité, offrant une expérience immersive de son stéréo 5D. Lʼexcellence des performances : La variante de la berline P7 AWD de XPENG déploie 473 ch et accélère de 0 à 100 km/h en seulement 4,1 secondes. Le modèle G9 Performance AWD de XPENG déploie 551 ch, atteignant 100 km/h en seulement 3,9 secondes, et le modèle G6 smart coupe SUV de XPENG déploie un maximum de 476 ch, atteignant 100 km/u en 4,0 secondes.



XPENG s’engage pour l’Europe. Depuis son entrée sur le marché automobile européen en Norvège en 2021, XPENG a introduit des technologies et des solutions avancées. L’entreprise est désormais présente en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Norvège, au Danemark, en Suède, en Finlande, en Islande, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, au Portugal et en Irlande. Elle sera bientôt également implantée en Suisse, en Pologne, en République tchèque et en Slovaquie, avec des ambitions d’expansion supplémentaires.

À propos de XPENG

Fondée en 2014, XPENG est une entreprise chinoise de mobilité intelligente alimentée par l’intelligence artificielle. Elle conçoit, développe, fabrique et commercialise des véhicules électriques intelligents, répondant ainsi aux attentes d’une clientèle de plus en plus technophile. Avec l’essor rapide de l’intelligence artificielle, XPENG ambitionne de devenir un leader mondial de la mobilité intelligente, avec pour mission d’accélérer la révolution des véhicules électriques intelligents grâce à des technologies de pointe, façonnant ainsi l’avenir de la mobilité. Pour améliorer l’expérience utilisateur, XPENG développe en interne une technologie avancée d’aide à la conduite (ADAS), ainsi qu’un système d’exploitation intelligent embarqué, en complément des systèmes essentiels du véhicule tels que le groupe motopropulseur et l’architecture électrique/électronique (EEA). XPENG possède son siège social à Canton (Chine) et possède d’autres bureaux à Pékin, Shanghai, dans la Silicon Valley et à Amsterdam. Ses véhicules électriques intelligents sont principalement fabriqués dans ses usines de Zhaoqing et Canton, dans la province du Guangdong.

XPENG est coté à la Bourse de New York (NYSE : XPEV) et à la Bourse de Hong Kong (HKEX : 9868).

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site https://www.xpeng.com/ .

Pour les demandes d’information des médias :

Département RP de XPENG

Email : pr@xiaopeng.com

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/03f9cfe0-3575-4c85-8df5-7b6cee086b4d

