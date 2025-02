Placements AGF annonce une proposition de clôture de fonds et de FNB

TORONTO, 28 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Clôture de FNB

Placements AGF Inc. (« Placements AGF ») a annoncé aujourd’hui une proposition visant la clôture du FNB Obligations mondiales Multisecteurs – Approche systématique AGF (symbole : QGB), du FNB Actions internationales – Approche systématique AGF (symbole : QIE) et du FNB Actions américaines – Approche systématique AGF (symbole : QUS) (chacun un « FNB de Placements AGF » et collectivement, les « FNB de Placements AGF »), prenant effet à la fin de la journée ouvrable le 29 avril 2025, ou autour de cette date (la « date de clôture des FNB »).

Par conséquent, Placements AGF demandera également que les parts des FNB de Placements AGF visés par la clôture soient volontairement retirées de la Cboe Canada Inc. et de la Bourse de Toronto (TSX), à la fin de la journée ouvrable, le 28 avril 2025 (la « date de radiation »), ou autour de cette date. Toutes les parts qui seront encore détenues par des porteurs de parts feront l’objet d’un rachat obligatoire à la date de clôture des FNB.

Les porteurs de part des FNB de Placements AGF visés par la clôture auront jusqu’à la date de radiation pour vendre leurs parts par l’intermédiaire de la bourse. À compter de la fin de la journée ouvrable, le 28 février 2025, aucun nouvel achat direct de parts des FNB de Placements AGF visés par la clôture ne sera généralement accepté (c’est-à-dire qu'aucune nouvelle part ne sera émise sur le marché primaire).

Tout porteur de part qui détiendra encore des parts des FNB de Placements AGF à la date de clôture recevra, au prorata, le produit net issu de la liquidation des actifs des FNB de Placements AGF en question, déduction faite de tous les passifs et de toutes les charges engagées relativement à la dissolution des FNB de Placements AGF.

Placements AGF publiera un communiqué de presse additionnel à la date de clôture, ou autour de cette date, afin de confirmer les détails finaux concernant la clôture, y compris les distributions définitives, s'il y a lieu.

En conséquence de la proposition de clôture, Placements AGF a également annoncé aujourd’hui des distributions supplémentaires relativement au FNB Obligations mondiales Multisecteurs – Approche systématique AGF (symbole : QGB), au FNB Actions internationales – Approche systématique AGF (symbole : QIE) et au FNB Actions américaines – Approche systématique AGF (symbole : QUS), qui versent habituellement des distributions trimestrielles ou annuelles. Les porteurs de parts, inscrits au 7 mars 2025, recevront les distributions en espèces payables le 13 mars 2025.

Veuillez noter ce qui suit : des distributions supplémentaires seront annoncées le 2 avril 2025, ou autour de cette date.

Détails concernant les montants définitifs des distributions « par part » :

FNB Symbole au téléscripteur Bourse Distribution en espèces par part ($) FNB Obligations mondiales Multisecteurs – Approche systématique AGF QGB Cboe Canada Inc. 0,149364 $ FNB Actions internationales – Approche systématique AGF QIE Bourse de Toronto



0,020788 $ FNB Actions américaines – Approche systématique AGF QUS Bourse de Toronto



0,069762 $



Pour de plus amples renseignements sur les FNB de Placements AGF, visitez le site AGF.com.

Clôture de fonds communs de placement

Placements AGF a également annoncé aujourd'hui une proposition de clôture du Fonds d'obligations des marchés émergents AGF (le « Fonds ») prenant effet le 29 avril 2025, ou autour de cette date (la « date de clôture du Fonds »).

À compter de la fin de la journée ouvrable d'aujourd'hui, les parts de ce Fonds ne sont plus offertes aux fins d’achat et Placements AGF cessera d’accepter les demandes d’achat et d’échange concernant ce Fonds, y compris celles qui se rapportent aux programmes d’investissements systématiques et d’échanges.

Placements AGF renonce à la part des frais de gestion normalement applicables au Fonds, et ce, à partir de la fin de la journée ouvrable du 28 février 2025, jusqu’à la date de clôture. Veuillez noter qu’il pourrait y avoir des distributions avant la date de clôture du Fonds.

Les porteurs de parts peuvent transférer leurs investissements dans un autre Fonds AGF ou racheter leurs parts, avant la date de clôture du Fonds.

Les parts du Fonds visé par la clôture qui resteront détenues dans le cadre de régimes enregistrés au nom du client seront transférées dans le Fonds de marché monétaire canadien AGF (même série et même option d’achat), le 29 avril 2025 ou autour de cette date. Les parts du fonds visé par la clôture qui resteront détenues dans le cadre de régimes non enregistrés au nom du client ou dans tout type de compte en prête-nom ou de compte intermédiaire (enregistré ou non enregistré) seront rachetées le 29 avril 2025, sans qu’aucuns frais de rachat ni aucuns frais d’acquisition ne soient imputés.

Placements AGF recommande fortement à tout porteur de parts de consulter son conseiller financier au sujet de sa situation personnelle et de la possibilité d’une incidence fiscale, de même que pour déterminer quelle solution répond le mieux à ses besoins.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Nos sociétés offrent l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de trois secteurs d’activités : Placements AGF, Partenaires Capital AGF et Patrimoine Privé AGF.

AGF apporte de la discipline selon une approche visant à incorporer des pratiques d’entreprise saines, responsables et durables. Le savoir-faire collectif d’AGF en matière de placement, qui repose sur ses compétences axées sur des activités fondamentales et quantitatives, de même que sur l’investissement privé, se transmet à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 54 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 815 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet de Placements AGF

Placements AGF est un groupe de filiales en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujetti au Canada. Les filiales de Placements AGF sont Placements AGF Inc. (PAGFI), AGF Investments America Inc. (AGFA), AGF Investments LLC (AGFUS) et AGF International Advisors Company Limited (AGFIA). Le terme Placements AGF peut faire référence à une ou à plusieurs de ces filiales ou à toutes ces filiales conjointement. Ce terme est utilisé pour plus de commodité et ne décrit pas précisément les sociétés distinctes qui gèrent chacune leurs propres affaires.

Les entités qui font partie de Placements AGF ne fournissent des services de conseils en placement ou n’offrent des fonds de placement que dans le territoire où la société ou les produits en question sont inscrits ou encore où la société est autorisée à fournir ces services.

Placements AGF Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, et procure des services de gestion et de conseil en matière de fonds communs de placement au Canada.

Renseignements importants

Les FNB sont inscrits et négociés sur des marchés publics organisés du Canada; ils peuvent être achetés et vendus uniquement par l’intermédiaire de courtiers autorisés. Des commissions de vente, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux FNB. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Nous recommandons de toujours consulter un professionnel qualifié avant de prendre une décision concernant l’impôt, l’investissement, ou toute autre question connexe. Il n’est pas garanti que les FNB atteindront les objectifs fixés et l’investissement dans des FNB comporte des risques. Avant d’investir, vous devriez lire le prospectus ou les documents « Aperçu du FNB » pertinents et examiner avec soin notamment l’objectif d’investissement, les risques, de même que les frais et les dépenses associés à chaque FNB. Le prospectus et les documents « Aperçu du FNB » sont disponibles sur le site AGF.com .

Les renseignements contenus dans la présente n’ont pas pour but de fournir des conseils de nature juridique, comptable, fiscale ou financière, ni des conseils se rapportant à l’investissement ou à tout autre sujet et ne devraient pas être considérés comme étant de tels conseils. Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement.

Les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante pour de plus amples renseignements :

Amanda Marchment

Directrice attitrée, Service des communications de l’entreprise

416-865-4160

amanda.marchment@agf.com

