Submer étend ses capacités à travers de nouvelles unités commerciales dédiées à la conception de centres de données et à l’AIaaS

BARCELONA, Espagne, 28 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Submer, l’un des leaders du marché du refroidissement liquide pour centres de données, poursuit sa mission de transformation des infrastructures durables en développant ses activités dans deux domaines : la conception et la construction de centres de données ainsi que les services dédiés aux centres de données et aux usines d’IA.

Afin de soutenir cette initiative, Submer a lancé deux nouvelles unités commerciales visant à façonner l’avenir de l’IA et des infrastructures numériques durables :

Conception et construction de centres de données : Submer met à profit son expertise pour concevoir et construire des centres de données nouvelle génération refroidis par liquide, garantissant une transition fluide du refroidissement par air au refroidissement par liquide (refroidissement direct et par immersion). Ces infrastructures durables et haute densité permettront d’optimiser l’exécution des charges de travail liées à l’IA, tout en préparant les infrastructures de demain.

Exploitation des centres de données & AIaaS : Avec l’accélération de l’adoption de l’IA, Submer lance une unité dédiée à l’exploitation des centres de données et à l’AI-as-a-Service (AIaaS), proposant une infrastructure intégrée verticalement—du processeur aux applications IA—afin d’aider les entreprises à déployer efficacement et durablement leurs solutions.

La structure du pole Technologies de refroidissement de Submer demeurera inchangée, poursuivant son objectif de favoriser l’adoption du refroidissement liquide et d’accélérer le développement d’infrastructures optimisées pour l’IA. Avec ces nouvelles initiatives, Submer renforce sa position de leader dans l’innovation du refroidissement liquide pour centres de données.

Des centaines de mégawatts prévus à travers l’Europe, en commençant par Barcelone

Pour démontrer ces nouvelles capacités, Submer développe déjà son premier centre de données de pointe de 56 MW, détenu et exploité à Barcelone. Cette installation constituera la première phase d’un déploiement plus large à travers l’Europe. Elle mettra en avant l’innovation en matière de refroidissement liquide, en intégrant un écosystème verticalement optimisé prenant en charge plus de 150 kW par rack ou cuve.

L’infrastructure de Barcelone établira de nouvelles références en matière d’efficacité énergétique et de durabilité, grâce à l’exploitation des technologies de refroidissement liquide visant à réduire considérablement la consommation énergétique, éliminer l’utilisation d’eau et diminuer les coûts opérationnels. En permettant des densités de calcul plus élevées avec une gestion thermique avancée, cette installation ouvre la voie à une nouvelle ère de centres de données optimisés pour l’IA, soucieux de leur empreinte carbone, plus efficaces, évolutifs et respectueux de l’environnement.

Un héritage d’innovation

Fondée en 2015 par Daniel Pope et Pol Valls, la mission de Submer consiste à construire des centres de données intelligents, avec un fort engagement en faveur de la durabilité, de l’efficacité et d’une utilisation plus rationnelle des ressources, afin de façonner une industrie plus respectueuse de la planète et d’ouvrir la voie à un avenir plus vert.

Submer a récemment levé un nouveau tour de financement, avec le soutien de fonds de capital-risque à impact tels que M&G Catalyst, Planet First Partners, Norrsken et Mundi Ventures. Avant cela, Patrick Smets a rejoint l’entreprise en tant que PDG afin de coordonner l’expansion et d’accélérer la mise en œuvre des stratégies commerciales. Submer a étoffé ses équipes, ainsi que sa direction, en faisant appel à des experts du secteur dotés d'une expérience approfondie des centres de données, de l'IA et des infrastructures durables. Avec cette équipe en place, Submer est confiante et bien placée pour diriger la prochaine vague de croissance et d'innovation.

Avant de fonder Submer, Daniel Pope gérait déjà des centres de données dès le début des années 2000 et évolue ainsi à l’avant-garde de l’innovation dans l’industrie depuis plus de 25 ans. Grâce à son expertise approfondie des infrastructures de centres de données gérés et des solutions logicielles cloud/IA, il dirigera cette nouvelle initiative stratégique, favorisant l’émergence de la prochaine génération d’infrastructures durables et prêtes pour l’IA.

« Notre mission est de permettre aux entreprises de faire évoluer efficacement leurs charges de travail liées à l’IA tout en réduisant leur impact environnemental. Le lancement de notre première installation de 56 MW à Barcelone n’est qu’un début — Submer est là pour redéfinir la manière dont le monde alimente l’IA et construire des centres de données intelligents », a déclaré Daniel Pope, cofondateur de Submer.

