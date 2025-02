Mercurity Fintech Holding Inc. 宣布增加机构持股比例，强化增长战略

纽约, Feb. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 数字金融科技集团 Mercurity Fintech Holding Inc. (以下简称“公司”、“我们”、“我司”或 “MFH”) (纳斯达克股票代码:MFH) 今日宣布增加机构持股比例。公司在近期向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的 13F 报告文件中亦作了相关说明。此举将巩固 MFH 在金融与科技交叉领域中垂直整合创新企业的地位。

最新的持股报告显示,有众多机构投资者收购了 MFH 的股份,其中包括资产管理公司和金融服务公司 BlackRock, Inc.、Millennium Management LLC、Qube Research & Technologies Ltd、Goldman Sachs Group Inc.、Point 72 Asia 以及 UBS Group AG 等。 这些报告文件并未说明投资意图或未来的交易活动。

Mercurity Fintech Holding Inc. 首席执行官 Shi Qiu 表示:“机构界对 MFH 战略重点展现出浓厚兴趣,这令我们备受鼓舞。随着各金融机构和企业将符合监管要求的区块链整合以及持牌金融服务视为优先事项,这为可扩展的增长提供了均衡发展的平台。 随着机构投资者的持续参与,MFH 已做好继续执行其增长战略的充分准备,从而巩固市场地位,推进落实我们对金融技术创新的承诺。”

关于 Mercurity Fintech Holding Inc.

Mercurity Fintech Holding Inc. 是一家数字金融科技公司,旗下子公司涉足分布式计算、商业咨询和金融经纪业务等领域。 公司致力于合规、创新和卓越运营,确保自身在风云变化的数字金融领域始终是值得信赖的合作伙伴。 如需了解该公司的更多信息,请访问 https://mercurityfintech.com。

前瞻性陈述

本公告包含美国《1995 年私人证券诉讼改革法》安全港条款所定义的前瞻性陈述。 本公告中除历史事实外的所有陈述均为前瞻性陈述。 此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性,基于公司当前对未来事件和财务趋势的预期和预测,这些因素可能会影响其财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求。 投资者可以通过“可能”、“将”、“预计”、“预期”、“旨在”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜在”、“继续”、“有可能”或其他类似表述等词语来识别这些前瞻性陈述。 除非法律要求,否则本公司概无义务更新前瞻性陈述,以反映其后发生的事件或情况或对其预期的更改。 尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的,但不能保证此类预期是正确的,公司提醒投资者,实际结果可能与预期结果存在重大差异。

如需了解更多信息,请联系:

International Elite Capital Inc.

Vicky Chueng

电话:+1(646) 866-7989

电子邮件:mfhfintech@iecapitalusa.com

