Départ du chef de la direction financière de Supremex

MONTRÉAL, 27 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX : SXP), un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d’enveloppes ainsi qu’un fournisseur de solutions d’emballage en plein essor, annonce aujourd’hui le départ de François Bolduc, son chef de la direction financière et secrétaire général. M. Bolduc, quitte son poste pour relever de nouveaux défis professionnels et terminera officiellement ses fonctions le 20 mars 2025.

« Au cours de son mandat, François a mené de nombreuses initiatives stratégiques et opérationnelles importantes, tout en mobilisant une équipe de professionnels solide et compétente. Nous tenons à le remercier pour les services qu'il a rendus à Supremex et nous lui souhaitons bonne chance dans ses projets futurs », a déclaré Stewart Emerson, président et chef de la direction de Supremex.

Supremex a mis en place un plan de transition. Stewart Emerson travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de professionnels chevronnés des finances de la Société et un processus en vue de trouver un remplaçant sera bientôt entrepris.

À propos de Supremex

Supremex est un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d’enveloppes ainsi qu’un fournisseur de solutions d’emballage en plein essor. Supremex compte neuf installations manufacturières réparties dans quatre provinces au Canada et cinq installations manufacturières dans trois états aux États-Unis, et emploie plus de 900 personnes. Avec une présence grandissante, Supremex peut fabriquer et distribuer efficacement des produits d’enveloppe et d’emballage qui répondent aux exigences de grandes sociétés nationales et multinationales, d’entreprises de publipostage, de distributeurs, d’organismes publics, de PME et de fournisseurs de solutions.

Pour plus d’information, visitez www.supremex.com.

Personne-ressource :

Martin Goulet, M. Sc., CFA

MBC Capital Markets Advisors

mgoulet@maisonbrison.com

514 731-0000, poste 229

