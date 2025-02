天纳克宣布战略投资以加速增长

密歇根州诺斯维尔, Feb. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 天纳克公司(以下简称天纳克)今天宣布,阿波罗第十期基金(Apollo Fund X)将对公司的空气净化和动力总成业务进行战略投资,这是其在释放增长机遇、巩固公司作为全球领先汽车供应商的长期地位方面迈出的重要一步。美国工业合作伙伴(American Industrial Partners),一家专注于工业领域的领先私募股权公司,在制造业和汽车业拥有良好的业绩记录,将与阿波罗第十期基金联手开展投资。

天纳克将继续作为一家独立公司开展运营,其管理团队和组织架构、日常运营安排或战略重点均保持不变。本次融资将增强天纳克执行精益增长战略的能力,并为其投资一系列新机会提供灵活性。这项交易将同时推动内生式增长和外部并购增长,使公司获得一流的运营绩效并增强其执行力。

自2022年11月由阿波罗Apollo(纽约证券交易所代码:APO)的关联公司所管理的基金(以下简称阿波罗基金)收购以来,天纳克经历了重大变革,其组建了世界一流的管理团队,优化了业务,并对先进制造能力展开投资。这些举措为公司带来了一流的业绩,其中包括处于业内四分之一水平的EBITDA利润率,并为本次投资所支持的下一阶段增长奠定了基础。

“过去两年来,我们打造了一家非凡的公司,其文化植根于安全、财务业绩和卓越运营,”天纳克首席执行官Jim Voss表示。“有了阿波罗的持续支持,以及对天纳克长期潜力的信心,这笔投资将使我们在实现成为运输行业最佳合作伙伴和全球最佳制造商和分销商之一这一目标的过程中,采取更多具有战略意义的行动。”

“此项投资标志着天纳克在转型方面迈出出关键一步,”阿波罗交易团队负责人Michael Reiss和Shahid Bosan表示。“自收购天纳克以来,我们看到了巨大的进步,而团队在运营和财务业绩方面均取得了卓越成果。此举反映了阿波罗与天纳克领导层之间强有力的合作关系,并进一步巩固了我们致力于在本行业中取得长期成功的共同承诺。”

此项交易预计将于2025年第二季度完成。

