Tenneco annonce un investissement stratégique qui contribuera à l’accélération de la croissance

NORTHVILLE, Michigan, 27 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenneco, Inc. (« Tenneco ») a annoncé ce jour un investissement stratégique d’Apollo Fund X dans les divisions Clean Air et Powertrain de la société ; une étape importante dans l’exploitation des opportunités de croissance et le renforcement de la position à long terme de la société en tant qu’équipementier automobile mondial de premier plan. American Industrial Partners, une société de capital-investissement de premier plan axée sur l’industrie et forte d’une solide expérience dans les secteurs de la fabrication et de l’automobile, investira aux côtés d’Apollo Fund X.

Le fonctionnement de Tenneco sera toujours celui d’une seule et même entreprise, sans changement au niveau de l’équipe de direction et de la structure, de la cadence opérationnelle ou des priorités stratégiques. Cet accès au capital viendra renforcer la capacité de Tenneco à mettre en œuvre des stratégies de croissance rationalisées et fournir la flexibilité d’investir dans un pipeline d’opportunités émergentes. L’opération contribuera à la croissance organique et inorganique et permettra à l’entreprise d’atteindre des performances opérationnelles de haut niveau et d’améliorer son exécution.

Depuis son acquisition par des fonds gérés par des filiales d’Apollo (NYSE : APO) (le « Apollo Funds ») en novembre 2022, Tenneco a subi de grandes transformations via la mise en place l’une des meilleures équipes de direction au monde, l’optimisation des opérations et l’investissement dans des capacités de fabrication avancées. Ces efforts ont permis d’obtenir les meilleurs résultats commerciaux, y compris des marges BAIIA dans le quartile supérieur, et ont jeté les bases de la prochaine phase de croissance favorisée par cet investissement.

« Au cours des deux dernières années, nous avons bâti une entreprise incroyable dont la culture est ancrée dans la sécurité, le rendement financier et l’excellence opérationnelle », déclare Jim Voss, PDG de Tenneco. « Cet investissement témoigne du soutien constant d’Apollo et de la confiance qu’il accorde au potentiel de croissance à long terme de Tenneco. Il nous permet d’élaborer de meilleures stratégies en vue d’atteindre notre objectif de devenir le meilleur partenaire et le meilleur fabricant et distributeur au monde dans le secteur du transport. »



Michael Reiss et Shahid Bosan, chefs d’équipe chez Apollo d’ajouter : « Cet investissement marque une étape cruciale dans la métamorphose de Tenneco. Depuis l’acquisition de Tenneco, nous avons réalisé d’énormes progrès, l’équipe ayant obtenu des résultats opérationnels et financiers exceptionnels. Cette avancée reflète le solide partenariat entre Apollo et la direction de Tenneco et renforce notre engagement commun en faveur d’une réussite à long terme dans un secteur auquel nous croyons vraiment ».

Cette transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2025.

Conseillers

Citigroup Inc. et Deutsche Bank Securities Inc. sont les conseillers financiers de Tenneco. Barclays Capital Inc, Lazard et PJT Partners LP sont les conseillers financiers du Apollo Funds.

À propos de Tenneco

Tenneco est l’un des plus grands concepteurs, fabricants et distributeurs mondiaux de produits automobiles destinés aux acheteurs de pièces d’origine et détachées. Grâce à ses divisions DRiV, Performance Solutions, Clean Air et Powertrain, Tenneco fait progresser la mobilité globale en proposant des solutions technologiques pour les véhicules légers, les utilitaires, les véhicules tout terrain, les véhicules industriels, les sports mécaniques et les pièces de rechange. Pour en savoir plus, consultez le site www.tenneco.com.

À propos d’Apollo

Apollo est un gestionnaire mondial d’actifs alternatifs à forte croissance. Dans le cadre de nos activités de gestion d’actifs, nous cherchons à offrir à nos clients un rendement excédentaire permettant de couvrir l’ensemble du spectre de risque et de rendement, du crédit de première qualité au capital-investissement. Depuis plus de trente ans, notre expertise en matière d’investissement à travers notre plateforme entièrement intégrée répond aux besoins de rendement financier de nos clients et fournit aux entreprises des solutions innovantes en matière de capital pour la croissance. Grâce à Athene, notre unité Services de retraite, qui propose tout une gamme de produits d’épargne-retraite et agit en tant que fournisseur de solutions aux institutions, nous sommes spécialisés dans l’aide à la sécurité financière des clients. Notre approche patiente, créative et avisée de l’investissement permet à nos clients, aux entreprises dans lesquelles nous investissons, à nos employés et aux communautés sur lesquelles nous avons un impact, d’élargir leurs opportunités et d’obtenir des retombées positives. Au 31 décembre 2024, Apollo gérait environ 751 milliards de dollars d’actifs. Pour en savoir plus, consultez le site www.apollo.com.

À propos d’American Industrial Partners

American Industrial Partners (« AIP ») est un investisseur dans le secteur industriel qui gère environ 17 milliards de dollars d’actifs. AIP se concentre spécifiquement sur les activités industrielles sur les marchés finaux suivants : l’aérospatiale et la défense, l’automobile, les produits de construction, les biens d’équipement, les produits chimiques, les services industriels, les technologies industrielles, la logistique, les métaux et l’exploitation minière, et les transports, entre autres. AIP vise à générer des rendements différenciés grâce à l’investissement dans des entreprises industrielles de qualité constituées d’équipes de direction solides et à la collaboration avec ces équipes dans la mise en œuvre de programmes d’exploitation exhaustifs afin de générer une plus-value à long terme. Les entreprises du portefeuille actuel d’AIP génèrent un chiffre d’affaires annuel global d’environ 26 milliards de dollars. Au 30 septembre 2024, elles employaient environ 74 000 personnes. www.americanindustrial.com

Contacts chez Tenneco :

Alexandra Iordache

Vice-présidente, Communications mondiales

media@tenneco.com

Contacts chez Apollo :

Noah Gunn

Responsable mondial des relations avec les investisseurs

Apollo Global Management, Inc.

(212) 822-0540

IR@apollo.com

Joanna Rose

Responsable mondiale de la communication d’entreprise

Apollo Global Management, Inc.

(212) 822-0491

Communications@apollo.com

Contacts d’American Industrial Partners :

American Industrial Partners

pro-AIP@prosek.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.