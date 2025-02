Mavenir และ OXIO ร่วมขับเคลื่อน MVNO ยุคใหม่

แพลตฟอร์มให้บริการโทรคมนาคมของ OXIO ผสานรวมโซลูชัน Packet Core, IMS และการส่งข้อความของ Mavenir บน Amazon Web Services เพื่อเพิ่มความคล่องตัว

ริชาร์ดสัน รัฐเท็กซัส, Feb. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายระบบคลาวด์เนทีฟที่มุ่งสร้างอนาคตของเครือข่าย ได้ประกาศในวันนี้ว่า OXIO บริษัทชั้นนำด้านการให้บริการโทรคมนาคม (TaaS) ได้เลือกใช้โซลูชัน Packet Core, IMS และการส่งข้อความรุ่นใหม่ของ Mavenir เพื่อรองรับ MVNO แบบไร้พรมแดนและกรณีการใช้งานระดับสากลในด้านการเชื่อมต่อแบบฝังตัว

Mavenir ได้ปรับใช้งาน Packet Core ที่รองรับการเชื่อมต่อผู้ใช้ 4G และ 5G ด้วยโซลูชันแบบคลาวด์เนทีฟที่ใช้คอนเทนเนอร์และเปิดกว้าง พร้อมด้วยแพลตฟอร์มส่งข้อความของ Mavenir ที่ช่วยสร้างรายได้จากกลุ่มธุรกิจ A2P และ B2C ฟังก์ชัน MAVcore® ของ Mavenir ถูกนำไปใช้งานเป็นไมโครเซอร์วิสในคอนเทนเนอร์ โดยใช้ API แบบเปิดในการผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์มของบุคคลที่ 3 และกรอบการทำงานการสังเกตการณ์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ให้บริการด้านเครือข่ายสามารถเปิดตัวบริการต่าง ๆ ได้เร็วขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ และลดช่วงเวลาที่ใช้งานไม่ได้

แพลตฟอร์ม TaaS แบบแบบคลาวด์เนทีฟที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ของ OXIO ช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ สร้างและเปิดให้บริการโทรศัพท์มือถือได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีข้อจำกัด ขณะที่ Mavenir จะช่วยให้ลูกค้าของ OXIO สามารถให้บริการการเชื่อมต่อและการส่งข้อความได้อย่างครบวงจร พร้อมสร้างรายได้จากบริการเหล่านี้

นี่เป็นข้อตกลงแรกระหว่าง Mavenir กับ OXIO ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจในการขยายตลาดทั่วอเมริกา โดยมีภารกิจที่จะนำไปใช้งานทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ของ Mavenir ถูกนำไปใช้งานผ่าน Amazon Web Services (AWS) ซึ่งเป็นระบบคลาวด์ที่ช่วยให้สามารถใช้งาน OXIO ข้ามประเทศได้อย่างยืดหยุ่น รวดเร็ว และคุ้มค่า

Adil Belihomji ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ OXIO กล่าวว่า "เราเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้คลาวด์เนทีฟ และมีแนวทางที่ตรงกันกับ Mavenir คุณภาพและความยืดหยุ่นของโซลูชัน Packet Core, IMS และการส่งข้อความของ Mavenir จะช่วยให้ลูกค้าของเราได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเปิดให้บริการโทรคมนาคมรูปแบบใหม่ทั่วโลก"

Antonio Correa รองประธานภูมิภาคอาวุโสในภูมิภาคยุโรปใต้ แคริบเบียน และลาตินอเมริกาของ Mavenir กล่าวว่า "OXIO เป็นผู้บุกเบิกที่แท้จริง และเป็นแรงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ข้อตกลงแรกนี้จะช่วยแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่เราสามารถเพิ่มให้กับบริการของ OXIO และแนวทางแบบคลาวด์เนทีฟของเราทำให้โซลูชันของ Mavenir สามารถนำไปใช้ในทุกภูมิภาคได้อย่างรวดเร็ว"

เกี่ยวกับ Mavenir

Mavenir กำลังสร้างอนาคตของเครือข่ายปัจจุบันด้วยโซลูชันระบบคลาวด์เนทีฟที่ใช้ AI ขับเคลื่อน ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถใช้ประโยชน์จาก 5G และสร้างเครือข่ายที่อัจฉริยะ อัตโนมัติ และสามารถตั้งโปรแกรมได้ ในฐานะผู้ริเริ่ม Open RAN และผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว โซลูชันที่ได้รับรางวัลของ Mavenir กำลังส่งมอบระบบอัตโนมัติและการสร้างรายได้ผ่านเครือข่ายมือถือทั่วโลก โดยเร่งการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายซอฟต์แวร์สำหรับผู้ให้บริการด้านการสื่อสารมากกว่า 300 รายในกว่า 120 ประเทศ ซึ่งให้บริการแก่ผู้ใช้มากกว่าร้อยละ 50 ของประชากรโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.mavenir.com

พบกับ Mavenir ได้ในงาน Mobile World Congress 2025 ที่บาร์เซโลนาในวันที่ 3-6 มีนาคม 2025

หากต้องการสำรวจนวัตกรรมล่าสุดของ Mavenir และทราบเพิ่มเติมว่า Mavenir จะส่งมอบอนาคตของเครือข่ายอย่างไร โปรดเยี่ยมชมเราในวันนี้ได้ที่ #MWC25 ใน Hall 2 (Stand 2H60)

เกี่ยวกับ OXIO

OXIO กำลังสร้างเครือข่ายระดับโลกแห่งอนาคตในฐานะแพลตฟอร์มให้บริการโทรคมนาคมรายแรกของโลก โดยใช้แนวทางที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีเป็นอันดับแรก ซึ่งช่วยปลดล็อกการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และการก้าวข้ามขีดความสามารถ พร้อมมอบข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงให้กับบริษัทที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล OXIO มีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์ก พร้อมด้วยสำนักงานในเม็กซิโกซิตีและมอนทรีออล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ oxio.com หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่างในปัจจุบัน โปรดไปที่ oxio.com/careers/

