Mavenir dan OXIO Memperkasakan Generasi MVNO Seterusnya

Platform Telekom sebagai Perkhidmatan OXIO menyepadukan penyelesaian Packet Core Mavenir, IMS dan Pemesejan pada Perkhidmatan Web Amazon untuk ketangkasan yang dipertingkatkan

RICHARDSON, Texas, Feb. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur rangkaian asli awan yang membina masa depan rangkaian, hari ini mengumumkan bahawa ia telah dipilih oleh OXIO, sebuah syarikat Telekom sebagai Perkhidmatan (TaaS) terkemuka, untuk Teras Paket, IMS dan kes penggunaan pemesejan global tanpa sempadan generasi akan datang.

Mavenir telah menggunakan teras paket yang membolehkan ketersambungan pengguna 4G dan 5G dengan penyelesaian berasaskan kontena terbuka, asli awan, disertai dengan platform pemesejan Mavenir yang membolehkan pertumbuhan hasil daripada segmen A2P dan B2C yang berharga. Fungsi MAVcore® Mavenir dilaksanakan sebagai perkhidmatan mikro yang dijalankan dalam kontena, menggunakan API terbuka untuk bersepadu dengan platform pihak ketiga dan rangka kerja pemerhatian. Ini membolehkan pengendali rangkaian melancarkan perkhidmatan dengan lebih pantas, meningkatkan kecekapan dan mengurangkan masa henti.

Platform TaaS asli awan OXIO yang boleh diprogramkan membantu perniagaan membina dan melancarkan perkhidmatan mudah alih dengan cepat dan tanpa had. Mavenir akan membantu pelanggan OXIO menyampaikan dan mengewangkan rangkaian lengkap perkhidmatan kesalinghubungan dan pemesejan.

Ini adalah perjanjian pertama Mavenir dengan OXIO dan menandakan hasrat untuk berkembang ke pasaran selanjutnya di seluruh Amerika dengan misi untuk digunakan di seluruh dunia. Produk Mavenir digunakan melalui Perkhidmatan Web Amazon (AWS), Cloud yang membolehkan OXIO untuk penggunaan berbilang negara yang fleksibel, pantas dan menjimatkan kos.

Adil Belihomji, Ketua Pegawai Teknologi di OXIO, menambah: “Kami merupakan platform asli awan dan kami berkongsi pendekatan itu dengan Mavenir. Kualiti dan fleksibiliti perkhidmatan mereka merentasi Packet Core, IMS dan Pemesejan akan memastikan pengalaman terbaik dalam kelas untuk pelanggan kami sambil mereka melancarkan perkhidmatan telekom baharu di seluruh dunia.”

Antonio Correa, RVP Kanan Eropah Selatan, Caribbean & Amerika Latin di Mavenir, berkata: “OXIO ialah inovator sejati dan pemacu perubahan sebenar dalam industri telekomunikasi. Perjanjian pertama dengan OXIO ini akan menunjukkan nilai yang boleh kami bawa kepada tawaran mereka – dan pendekatan asli awan kami membolehkan penyelesaian Mavenir direplikasi di mana-mana kawasan geografi dengan masa ke pasaran yang pantas.”

Perihal Mavenir

Mavenir sedang membina masa depan rangkaian hari ini dengan penyelesaian natif awan, didayakan oleh AI yang reka bentuk hijau, memperkasakan pengendali untuk merealisasikan faedah 5G dan mencapai rangkaian pintar, automatik dan boleh diprogramkan. Sebagai perintis Open RAN dan pengganggu industri yang terbukti, penyelesaian Mavenir yang memenangi anugerah menyampaikan automasi dan pengewangan merentasi rangkaian mudah alih secara global, mempercepatkan transformasi rangkaian perisian untuk lebih daripada 300 Pembekal Perkhidmatan Komunikasi di lebih 120 negara, yang memberi perkhidmatan kepada lebih 50% daripada pelanggan dunia. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.mavenir.com

Temui Mavenir di Mobile World Congress 2025, Barcelona, pada Mar 3-6, 2025.

Untuk menerokai inovasi terkini Mavenir dan mengetahui lebih lanjut tentang cara Mavenir menyampaikan Masa Depan Rangkaian – Hari Ini, lawati kami di Dewan 2 (Kiosk 2H60) di #MWC25.

Perihal OXIO

OXIO sedang membina rangkaian global masa depan sebagai platform telekom sebagai perkhidmatan (TaaS) yang pertama, mengasaskan pendekatan kami yang mengutamakan teknologi untuk telekom membuka kunci inovasi dan kemungkinan sambil menyampaikan cerapan yang boleh diambil tindakan untuk syarikat yang mementingkan pelanggan yang bersaing dalam dunia yang dipacu data. OXIO beribu pejabat di New York dengan pejabat di Mexico City dan Montreal. Untuk maklumat lanjut, lawati oxio.com. Untuk maklumat lanjut, layari oxio.com. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pembukaan semasa, layari oxio.com/careers/.

