マベニア (Mavenir) とオキシオ (OXIO) が次世代MVNOの実現を推進

オキシオのテレコム・アズ・ア・サービス (Telecom-as-a-Service) プラットフォームが、アマゾン・ウェブ・サービス (Amazon Web Services) 上でマベニアのパケットコア、IMS、メッセージングソリューションを統合し、さらなる機動性を実現

テキスト州リチャードソン発, Feb. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- クラウドネイティブなネットワークインフラプロバイダーとして未来のネットワークを構築するマベニアは本日、テレコム・アズ・ア・サービス (TaaS) のリーディングカンパニーであるオキシオにより、パケットコア、IMS、次世代メッセージングソリューションの提供パートナーとして選定されたことを発表した。これにより、国境を超えたMVNOおよび組み込み型接続 (Embedded Connectivity) ユースケースをグローバル規模で支援する。

マベニアは、オープンかつクラウドネイティブなコンテナベースのソリューションとして4Gおよび5Gのユーザー接続を可能にするパケットコアを導入し、貴重なA2PおよびB2Cセグメントにおける収益拡大を支援するメッセージングプラットフォームを提供している。 マベニアのMAVcore®機能は、コンテナ上で稼働するマイクロサービスとして実装されており、オープンAPIを使用してサードパーティのプラットフォームや可観測性フレームワークと統合されている。 これにより、ネットワークオペレーターはサービスの迅速な展開、効率の向上、ダウンタイムの削減を実現できる。

オキシオのクラウドネイティブでプログラム可能なTaaSプラットフォームは、企業がモバイルサービスを迅速かつ制約なく構築・展開できるよう支援する。 マベニアは、オキシオの顧客が包括的な接続およびメッセージングサービスを提供し、収益化できるよう支援していく。

これはマベニアにとってオキシオとの初の契約であり、世界展開をミッションとして、南北アメリカ大陸全域へと市場を拡大する意向を示している。 マベニアの製品はアマゾン・ウェブ・サービス (AWS) クラウド上に展開されており、オキシオに対して柔軟かつ迅速でコスト効率の高い複数国での展開を可能にしている。

オキシオの最高技術責任者 (CTO) であるアディル・ベリホムジ (Adil Belihomji) は次のように述べている。「当社はクラウドネイティブなプラットフォームであり、そのアプローチをマベニアと共有しています。 パケットコア、IMS、メッセージングにおけるマベニアのサービスの品質と柔軟性により、当社の顧客が新たな通信サービスを世界中で展開する際に、最高水準のエクスペリエンスを提供することが可能になります」。

マベニアの南欧・カリブ海・中南米地域担当シニアRVPであるアントニオ・コレア (Antonio Correa) は、次のように述べている。「オキシオは真のイノベーターであり、通信業界に実際の変革をもたらす推進力となっています。 今回の初契約を通じて、当社がオキシオのサービスにどのような価値を提供できるかを示すことができるでしょう。さらに、マベニアのクラウドネイティブなアプローチにより、当社のソリューションはあらゆる地域で迅速に市場投入できる形で展開可能です」。

マベニアについて

マベニアは、AIを導入したクラウドネイティブな環境配慮型ソリューションで現在のネットワークの未来を構築しており、通信事業者が5Gのメリットを享受し、インテリジェントで自動化されたプログラム可能なネットワークを構築できるよう支援している。 Open RANのパイオニアとして、そして実績ある業界の「革新者」としての同社の受賞歴もあるソリューションは、世界中のモバイルネットワークに自動化と収益化をもたらしており、世界の加入者の50%以上に相当する、120ヵ国以上300社以上の通信事業者のソフトウェアネットワークのトランスフォーメーションを加速している。 詳しくは、www.mavenir.comを閲覧されたい。

2025年3月3日~6日にバルセロナで開催される2025年モバイルワールドコングレス (Mobile World Congress 2025) でマベニアのブースを来訪

マベニアの最新のイノベーションを探求し、マベニアがどのようにネットワークの未来を今すぐ提供しているかについて詳しく知るには、#MWC25の第2ホール (2H60ブース) を来訪されたい。

オキシオについて

オキシオは、世界初のテレコム・アズ・ア・サービス (TaaS) プラットフォームとして未来のグローバルネットワークを構築しており、同社の技術を最優先するアプローチは、通信業界におけるイノベーションと可能性を広げるとともに、データ駆動型の市場で競争する顧客志向の企業に実用的なインサイトを提供する。 オキシオの本社はニューヨークにあり、メキシコシティとモントリオールにオフィスを構えている。 詳しくは、oxio.comを閲覧されたい。 現在の募集職種の詳細については、oxio.com/careers/を閲覧されたい。

マベニア広報窓口:

