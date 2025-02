Mavenir 与 OXIO 合力推动下一代 MVNO 发展

OXIO 的电信即服务平台在 Amazon Web Services 上集成 Mavenir 分组核心、IMS 和消息传递解决方案,以提高灵活性

得克萨斯州理查森市, Feb. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力于构建未来网络的云原生网络基础设施供应商 Mavenir 今日宣布,该公司已被全球领先的电信即服务 (TaaS) 企业 OXIO 选为合作伙伴,为其提供分组核心、IMS 和下一代消息传递解决方案,以支持全球范围内的无边界 MVNO 和嵌入式连接应用场景。

Mavenir 已部署一套分组核心系统,采用开放的云原生容器化解决方案,支持 4G 和 5G 用户连接,并结合 Mavenir 的消息传递平台,推动 A2P 和 B2C 高价值细分市场的收入增长。Mavenir 的 MAVcore® 功能以容器化微服务的形式部署,借助开放 API 与第三方平台及可观测性框架无缝集成。 如此一来,网络运营商能够加速推出服务,提升运营效率,并缩短停机时间。

OXIO 的云原生可编程 TaaS 平台帮助企业快速构建并推出移动服务,突破一切限制。Mavenir 将协助 OXIO 的客户提供全套连接和消息传递服务并实现盈利。

这是 Mavenir 与 OXIO 的首次合作,标志着 Mavenir 将进一步拓展美洲市场,致力于实现全球部署。Mavenir 的产品部署在 Amazon Web Services (AWS) 云平台,使 OXIO 能够快速、灵活且经济高效地跨国部署。

OXIO 首席技术官 Adil Belihomji 补充道:“作为一家云原生平台,我们与 Mavenir 在这一理念上高度契合。他们在分组核心、IMS 和消息传递服务领域展现出的卓越品质与灵活性,将确保我们的客户在全球范围内推出全新电信服务时获得无与伦比的体验。”

Mavenir 南欧、加勒比和拉丁美洲地区高级副总裁 Antonio Correa 表示:“OXIO 是一家名副其实的创新企业,也是推动电信行业变革的重要力量。与 OXIO 的首次合作将充分展示我们为其业务带来的独特价值——凭借云原生架构,Mavenir 的解决方案能够在全球各地复制,快速实现市场拓展。”

关于 Mavenir

Mavenir 正在利用云原生、人工智能解决方案构建当今网络的未来,这些解决方案通过设计实现绿色环保,助力运营商实现 5G 的优势并实现智能、自动化、可编程的网络。作为 Open RAN 的先驱和公认的行业变革者,Mavenir 荣获大奖的解决方案正在全球范围内实现移动网络的自动化和变现,加速了 300 多家通信服务供应商在 120 多个国家的软件网络转型,这些供应商为全球超过 50% 的用户提供服务。如需了解更多信息,请访问 www.mavenir.com

Mavenir 将于 2025 年 3 月 3 日至 6 日参加巴塞罗那 Mobile World Congress 2025 大会。

如欲探索 Mavenir 的最新创新,并深入了解 Mavenir 如何实现“今日创享未来网络”,欢迎莅临 #MWC25 大会 2 号展厅 2H60 展台。

关于 OXIO

作为首个电信即服务 (TaaS) 平台,OXIO 正在构建面向未来的全球网络。我们以技术为核心的电信模式旨在激发创新与无限可能,同时为秉持客户至上理念的企业提供可操作的洞察,助力其在数据驱动的世界中保持竞争优势。OXIO 总部位于纽约,在墨西哥城和蒙特利尔设有办事处。如需了解更多信息,请访问 oxio.com。如需了解有关当前职位空缺的更多信息,请访问 oxio.com/careers/。

