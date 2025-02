Mavenir e OXIO Alimentam a Próxima Geração de MVNOs

Plataforma Telecom-as-a-Service da OXIO Integra Soluções Mavenir Packet Core, IMS e Messaging na Amazon Web Services para Maior Agilidade

RICHARDSON, Texas, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, fornecedora de infraestrutura de rede nativa na nuvem que está criando o futuro das redes, anunciou hoje que foi selecionada pela OXIO, uma empresa líder de Telecom-as-a-Service (TaaS), para Packet Core, IMS e soluções de mensagens da próxima geração para oferecer suporte a MVNOs sem fronteiras, e casos de uso de conectividade incorporada em escala global.

A Mavenir implantou um núcleo de pacotes que permite a conectividade de usuários 4G e 5G com uma solução aberta, nativa da nuvem e baseada em contêiner, acompanhada pelas plataformas de mensagens da Mavenir, permitindo o crescimento da receita de valiosos segmentos A2P e B2C. As funções MAVcore® da Mavenir são implementadas como microsserviços para execução em contêineres, usando APIs abertas para integração com plataformas de terceiros e estruturas de nível de observação. Isso permite que CSPs como a EOLO implementem mais rapidamente os serviços, aumentem a eficiência e reduzam o tempo de inatividade.

A plataforma TaaS programável e nativa da nuvem da OXIO ajuda as empresas a criar e lançar serviços móveis de forma rápida e sem limitações. A Mavenir ajudará os clientes OXIO a fornecer e monetizar um conjunto completo de serviços de conectividade e mensagens.

Este é o primeiro acordo da Mavenir com a OXIO e sinaliza sua intenção de expandir para outros mercados nas Américas e implantação em todo o mundo. Os produtos da Mavenir são implantados na Amazon Web Services (AWS), nuvem que disponibiliza a OXIO para implantação flexível, rápida e econômica em vários países.

Adil Belihomji, Diretor de Tecnologia da OXIO, acrescentou: “Somos uma plataforma nativa da nuvem e compartilhamos essa abordagem com a Mavenir. A qualidade e a flexibilidade dos seus serviços em Packet Core, IMS e Messaging garantirão uma experiência de primeira classe para nossos clientes com o lançamento de novos serviços de telecomunicações em todo o mundo.”

Antonio Correa, RVP Sênior do Sul da Europa, Caribe e América Latina da Mavenir, disse: “A OXIO é uma verdadeira inovadora e condutora de mudanças reais no setor de telecomunicações. Este primeiro acordo com a OXIO demonstra o valor que podemos oferecer – e nossa abordagem nativa da nuvem permite que as soluções da Mavenir sejam replicadas em qualquer região com tempos rápidos de entrada no mercado.”

Sobre a Mavenir

A Mavenir está estabelecendo hoje o futuro das redes com soluções nativas da nuvem e habilitadas para IA, que são ecológicas por design, capacitando as operadoras a obter os benefícios do 5G e alcançar redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Como pioneira da Open RAN e uma comprovada disruptora revolucionária do setor, as soluções premiadas da Mavenir fornecem automação e monetização em redes móveis em todo o mundo, acelerando a transformação da rede de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicações em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. Para mais informações, visite www.mavenir.com

Conheça a Mavenir no Mobile World Congress 2025, Barcelona, de 3 a 6 de março de 2025.

Para explorar as mais recentes inovações da Mavenir e saber mais sobre como a Mavenir está entregando o Futuro das Redes – Hoje, visite-nos no Hall 2 (Stand 2S60) no #MWC25.

Sobre a OXIO

A OXIO está criando a rede global do futuro como a primeira plataforma de telecomunicações como serviço (TaaS), estabeleceu a nossa abordagem de tecnologia em primeiro lugar para que as empresas de telecomunicações possam revelar a inovação e possibilidades, e fornecer insights acionáveis para empresas obcecadas pelo cliente que competem em um mundo orientado por dados. A OXIO está localizada em Nova York e tem escritórios na Cidade do México e em Montreal. Para mais informações, visite oxio.com. Para mais informações sobre vagas, visite oxio.com/careers/.

Contato de RP da Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

