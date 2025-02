Mavenir ו-OXIO מניעים את הדור הבא של ה-MVNO

פלטפורמת הטלקום כשירות של OXIO משלבת פתרונות ליבת מנות נתונים, IMS והעברת מסרים של Mavenir ב-Amazon Web Services כדי לשפר את זריזות העבודה

ריצ'רדסון, טקסס, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, ספקית תשתיות הרשת המקורית בענן הבונה את עתיד הרשתות, הודיעה היום כי נבחרה בידי OXIO, חברת טלקום כשירות (TaaS) מובילה, עבור פתרונות ליבת מנות נתונים, IMS והעברת מסרים מהדור הבא לתמיכה ב-MVNO חוצי גבולות ובתרחישי קישוריות משובצת בקנה מידה עולמי.

Mavenir פרסה ליבת מנות נתונים המאפשרת קישוריות משתמש ברמה של 4G ו-5G עם פתרון ענן פתוח מבוסס קונטיינרים, בליווי פלטפורמות העברת המסרים של Mavenir המאפשרות צמיחה בהכנסות ממגזרי A2P ו-B2C בעלי ערך. פונקציות MAVcore® של Mavenir מיושמות כמיקרו שירותים הפועלים בקונטיינרים, תוך שימוש ב-API פתוחים לשילוב עם פלטפורמות צד שלישי ומסגרות המספקות יכולת תצפית. זה מאפשר למפעילות רשת להפעיל שירותים מהר יותר, להגביר את היעילות ולקצר את זמן ההשבתה.

פלטפורמת TaaS מבוססת הענן והניתנת לתכנות של OXIO מסייעת לעסקים לבנות ולהשיק שירותים ניידים במהירות וללא מגבלות. Mavenir תסייע ללקוחות OXIO לספק ולהפיק רווחים מחבילה מלאה של שירותי קישוריות והעברת הודעות.

זוהי העסקה הראשונה של Mavenir עם OXIO ומאותתת על הכוונה להתרחב לשווקים נוספים ברחבי אמריקה ועם משימה לבצע פריסות ברחבי העולם. המוצרים של Mavenir נפרסים ב-Amazon Web Services (AWS), שירות הענן שמאפשר ל-OXIO פריסה גמישה, מהירה וחסכונית במדינות רבות.

עדיל בליהומג'י (Adil Belihomji), מנהל טכנולוגיה ראשי ב-OXIO, הוסיף: "אנחנו פלטפורמה שעובדת בענן, ואנחנו חולקים את הגישה הזו עם Mavenir. האיכות והגמישות של השירותים שלהם עבור ליבת מנות נתונים, IMS והעברת מסרים יבטיחו חוויה מהשורה הראשונה עבור הלקוחות שלנו כשהם משיקים שירותי טלקום חדשים ברחבי העולם".

אנטוניו קוריאה (Antonio Correa), סגן נשיא אזורי בכיר בדרום אירופה, האיים הקריביים ואמריקה הדרומית ב-Mavenir, אמר: "OXIO היא חדשנית אמיתית ומניעה שינוי אמיתי בתעשיית הטלקום. העסקה הראשונה הזו עם OXIO תדגים את הערך שאנו יכולים להביא לפתרונות שלהם – וגישת הענן שלנו מאפשרת לשכפל פתרונות של Mavenir בכל גיאוגרפיה עם זמני כניסה מהירים לשוק".

אודות Mavenir

Mavenir בונה את עתיד הרשתות כיום עם פתרונות מבוססי ענן, מבוססי בינה מלאכותית, ירוקים מעצם עיצובם, המאפשרים למפעילים לממש את היתרונות של 5G ולהשיג רשתות חכמות, אוטומטיות וניתנות לתכנות. כחלוצת Open RAN וכמחדשת מוכחת בתעשייה, Mavenir מתגאה בפתרונות עטורי פרסים שמספקים מיכון ומוניטיזציה ברחבי רשתות סלולריות ברחבי העולם, והיא מאיצה את ההמרה לשימוש ברשתות מבוססות תוכנה עבור יותר מ-300 שירותי תקשורת ביותר מ-120 מדינות, המשרתים יותר מ-50% מכלל המשתמשים בעולם. למידע נוסף, אנא בקרו באתר www.mavenir.com .

פגשו את Mavenir בכנס Mobile World Congress 2025 ברצלונה, 3-6 במרץ 2025 .

כדי לחקור את החידושים האחרונים של Mavenir וללמוד עוד על האופן שבו Mavenir מספקת את עתיד הרשתות – היום, בקרו אותנו באולם 2 (דוכן 2H60) ב- #MWC25.

אודות OXIO



OXIO בונה את הרשת הגלובלית של העתיד כפלטפורמת הטלקום כשירות (TaaS) הראשונה, שנוצרה מהגישה הטכנולוגית שלנו לפיתוח חדשנות ואפשרויות בשוק הטלקום תוך אספקת תובנות מעשיות לחברות אובססיביות ללקוחות המתחרות בעולם מונע נתונים. המטה של OXIO נמצא בניו יורק עם משרדים במקסיקו סיטי ובמונטריאול. לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר oxio.com. למידע נוסף על הפתיחות הנוכחיות, בקרו באתר oxio.com/careers/.

למידע נוסף - מדיה

אנשי יחסי ציבור של Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.