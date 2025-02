Mavenir y OXIO impulsan próxima generación de MVNOs

La plataforma Telecom-as-a-Service de OXIO integra las soluciones Packet Core, IMS y Messaging de Mavenir en Amazon Web Services para agilidad optimizada

RICHARDSON, Texas, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, el proveedor de infraestructura de red nativa en la nube que construye el futuro de las redes, anunció hoy que fue seleccionada por OXIO, una empresa líder de Telecom-as-a-Service (TaaS - Telecomunicaciones como un servicio), para Packet Core, IMS y soluciones de mensajería de próxima generación para admitir MVNOs sin fronteras y casos de uso de conectividad integrada a escala global.

Mavenir ha implementado un núcleo de paquetes que habilita conectividad de usuarios 4G y 5G con una solución abierta, nativa en la nube y basada en contenedores, acompañada por plataformas de mensajería de Mavenir que permiten el crecimiento de ingresos de valiosos segmentos A2P y B2C. Las funciones MAVcore® de Mavenir están implementadas como microservicios que se ejecutan en contenedores, utilizando API abiertas para integrarse con plataformas de terceros e infraestructuras de observabilidad. Esto permite que los operadores de red implementen servicios con mayor rapidez, aumenten la eficacia y reduzcan el tiempo de inactividad.

La plataforma TaaS programable y nativa de la nube de OXIO ayuda a las empresas a crear y lanzar servicios móviles de forma rápida y sin limitaciones. Mavenir ayudará a los clientes de OXIO a implementar y monetizar un conjunto completo de servicios de conectividad y mensajería.

Este es el primer acuerdo de Mavenir con OXIO y señala la intención de expandirse a más mercados en toda América, con la misión de desplegarse en todo el mundo. Los productos de Mavenir se implementan a través de Amazon Web Services (AWS), Cloud lo que permite a OXIO una implementación flexible, rápida y rentable en varios países.

Adil Belihomji, director de tecnología de OXIO, agregó: "Somos una plataforma nativa de la nube y compartimos ese enfoque con Mavenir. La calidad y flexibilidad de sus servicios en Packet Core, IMS y Messaging asegurarán una experiencia de excelencia para nuestros clientes mientras lanzan nuevos servicios de telecomunicaciones en todo el mundo".

Antonio Correa, vicepresidente sénior de Europa del Sur, el Caribe y América Latina en Mavenir, agregó: "OXIO es un verdadero innovador e impulsor de un cambio real en el sector de telecomunicaciones. Este primer acuerdo con OXIO demostrará el valor que podemos aportar a su oferta, y nuestro enfoque nativo de la nube permite que las soluciones de Mavenir se repliquen en cualquier región geográfica con rápidos tiempos de posicionamiento en el mercado".

Acerca de Mavenir

Mavenir construye el futuro de las redes con soluciones nativas en la nube y alimentadas por IA, que son ecológicas por diseño, capacitando a los operadores a maximizar los beneficios de 5G y alcanzar redes inteligentes, automatizadas y programables. Como pionero de Open RAN (Red de acceso de radio abierto) y disruptor comprobado del sector, las soluciones galardonadas de Mavenir ofrecen automatización y monetización en redes móviles en todo el mundo, acelerando la transformación de la red de software para más de 300 proveedores de servicios de comunicaciones en más de 120 países, que atienden a más del 50% de los suscriptores del mundo. Para más información visite, www.mavenir.com

Conozca a Mavenir en el Mobile World Congress 2025, Barcelona, del 3 al 6 de marzo de 2025.

Para explorar las más recientes innovaciones de Mavenir y aprender más acerca de cómo Mavenir presenta el Futuro de las Redes – Hoy, visítenos en el Hall 2 (Stand 2H60) en #MWC25.

Acerca de OXIO

OXIO está construyendo la red global del futuro como la primera plataforma de Telecom-as-a-service (TaaS - telecomunicaciones como un servicio). Nuestro enfoque basado en tecnología en telecomunicaciones desbloquea la innovación y las posibilidades, al mismo tiempo que proporciona perspectivas accionables para las empresas obsesionadas con sus clientes que compiten en un mundo impulsado por los datos. OXIO tiene su sede en Nueva York con oficinas en la Ciudad de México y Montreal. Para más información visite, oxio.com. Para conocer más acerca de las oportunidades actuales visite, oxio.com/careers/.

Contactos Mavenir PR:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.