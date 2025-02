Netón Vega y Chino Pacas Encabezarán Michelada Fest en Downtown El Paso

Michelada Fest El Paso Lineup May 3rd, Downtown El Paso Michelada Fest

El festival celebra la cultura Latina con música y micheladas

Independent Nation Presents está emocionado de traer Michelada Fest a El Paso junto a la frontera para celebrar la cultura, música y conexión.” — Jonathan Figueroa, Principal at Independent Nation

EL PASO, TX, UNITED STATES, February 27, 2025 / EINPresswire.com / -- Independent Nation , el nuevo centro de entretenimiento en la frontera suroeste, presenta Michelada Fest como su primer evento pop-up. El festival contará con grandes actos musicales como Netón Vega y Chino Pacas, para una experiencia de concierto inolvidable en Downtown El Paso el 3 de mayo.Michelada Fest es una celebración única y auténtica de la cultura Latina, creada por latinos para latinos. Originando del festival popular de música latina en Chicago , los creadores de Michelada Fest en asociación con Independent Nation, traen la fiesta a El Paso con una cartelera de artistas emocionantes del momento como Netón Vega, Chino Pacas, Snow Tha Product, Calle 24, Jasiel Nuñez, Tito Torbellino Jr. y Saul Villarreal. Asistentes del festival disfrutarán de una noche inolvidable llena de sonidos de música mexicana, baile, bebidas y máxima diversión.Netón Vega es considerado la promesa más impactante de la música mexicana, y está listo para hacer sus primeras presentaciones en EE.UU. con Michelada Fest, marcando un momento memorable de su carrera de rápido ascenso. Su álbum debut, Mi Vida Mi Muerte, ha subido las listas musicales llevándolo al éxito sin precedentes. El álbum rápidamente dominó el puesto #1 en México y alcanzó el puesto #8 a nivel global en Spotify, cautivando los corazones de los fans y conquistando plataformas digitales. Su éxito "Loco" logró llegar al top 10 de la lista Billboard Hot Latin Songs y recientemente fue nombrado uno de los “Artistas a Seguir” por Billboard. Netón está expandiendo su alcance global con su estilo innovador, que fusiona corridos, reggaetón, trap y baladas románticas. Sus fanáticos pueden esperar una presentación inolvidable en Michelada Fest con éxitos como "Loco" y “Morena.”“Independent Nation Presents está emocionado de traer Michelada Fest a El Paso junto a la frontera para celebrar la cultura, música y conexión”, dice Jonathan Figueroa, Principal de Independent Nation. “Eventos como este son solo el comienzo, y estamos emocionados de seguir expandiéndo y trayendo este tipo de experiencias que destacan el espíritu de nuestra región. Esto es todo lo que nuestro centro de entretenimiento planea traer a la comunidad una vez que se complete la construcción.”El festival inaugural promete ser el más caliente del desierto, con una atmósfera vibrante y trayendo una verdadera fiesta a Downtown El Paso. La icónica Michelada es el corazón del festival, brindando la tradición mexicana auténtica y ofreciendo a los asistentes un refrescante sabor de cultura Mexicana junto con música y festividades. Vendedores de micheladas de toda la región se reunirán para mostrar sus estilos únicos de la querida michelada. Desde los sabores clásicos hasta los más creativos, el público podrá disfrutar de las mejores micheladas que ofrece la región fronteriza, acompañadas de deliciosas comidas y festividades emocionantes.“Estamos emocionados de asociarnos con Independent Nation para traer Michelada Fest a El Paso. Después del tremendo éxito de Michelada Fest Chicago, estamos encantados de expandirnos y presentar una nueva edición del festival a una comunidad con raíces mexicanas, como la nuestra,” dicen los co-creadores de Michelada Fest, Fernando Nieto y Miguel Torres. “Esperamos crear un evento inolvidable para que disfrutemos todos unidos. Nuestro deseo es que la comunidad acepte esta celebración auténtica de la cultura Latina.”Los asistentes del festival disfrutarán de un gran evento con presentaciones en vivo de sus artistas favoritos en un escenario de producción de clase mundial, junto con activaciones interactivas, instalaciones de arte, un bar deportivo, y tiendas de mercadería–todo diseñado para brindar una experiencia inolvidable. Los invitados pueden mejorar su experiencia con VIP para beneficios exclusivos como barras premium, acceso en primera fila al escenario, estación de glamour, entrada express y servicio de botellas en cabinas privadas.Michelada Fest se llevará a cabo en Downtown El Paso (en la intersección de N. Kansas St. y E. Main St.) el sábado 3 de mayo de 2025, de 2 p.m. a 10 p.m. El evento es abierto a todas las edades con entrada gratuita para niños menores de 12 años. Las entradas estarán a la venta general el viernes 28 de febrero a las 12 del mediodía MST. Para más información y acceso anticipado a las entradas, visita www.michefestelpaso.com y únete a la lista de espera. Síguenos en @michefest.eptx en Instagram, TikTok y Facebook para anuncios.Acerca de Independent NationIndependent Nation es un destino líder para música, deportes y eventos en vivo. Ubicado en el cruce de Nuevo México, Texas y México, el lugar ofrecerá energía sin parar con conciertos, festivales, deportes en vivo, comedia y juegos inmersivos. Mientras su sede principal en Sunland Park, Nuevo México, está en construcción, Independent Nation Presents organiza eventos emergentes por toda la frontera, ofreciendo un adelanto de lo que está por venir.Acerca de BIG INDIEBIG INDIE es una compañía independiente de producción de eventos con sede en Chicago, especializada en festivales y eventos de primer nivel como Michelada Fest. Impulsada por nativos de Chicago, BIG INDIE crea experiencias inclusivas y llenas de energía creadas por latinos para latinos, uniendo música y comunidad para celebrar la riqueza de nuestra cultura a través de eventos inolvidables.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.