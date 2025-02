NATCOM: Revolucionando la conectividad y la inclusión financiera en Haití con recarga internacional y remesas de Natcash

PORT-AU-PRINCE, HAITI, February 27, 2025 / EINPresswire.com / -- Natcom , el principal proveedor de telecomunicaciones de Haití, continúa redefiniendo la conectividad y la inclusión financiera al ofrecer servicios innovadores adaptados a las necesidades tanto de las comunidades locales como internacionales. Con un compromiso firme de empoderar a los haitianos mediante tecnología avanzada y servicios confiables, Natcom presenta dos servicios destacados: el servicio de recarga móvil internacional y el servicio de recepción de remesas a través de la billetera móvil Natcash, diseñados para facilitar la comunicación fluida y transacciones financieras seguras para los haitianos dentro y fuera del país.Conectividad global a través de la recarga internacionalReconociendo el papel esencial que las telecomunicaciones juegan en la conexión de familias y comunidades, el servicio de recarga internacional de Natcom permite a los clientes residentes en el extranjero recargar fácilmente las cuentas móviles prepagadas de sus seres queridos en Haití. Disponible mediante diversos socios globales confiables como Ding, Idealtel, TransferTo, BOSS Revolution y Prepay Nation, este servicio garantiza comodidad, seguridad y conectividad inmediata. Clientes en Estados Unidos, Canadá, Francia, República Dominicana, Chile, México y otros países pueden recargar números de Natcom cómodamente en línea, mediante aplicaciones móviles o directamente en puntos de venta autorizados ubicados en las comunidades haitianas en el extranjero.Remesas seguras e inmediatas con Natcash mediante CAM TransferNatcom también responde a otra necesidad crítica, la inclusión financiera, a través de su popular billetera móvil, Natcash. En un importante desarrollo, Natcash ahora admite la recepción directa de remesas desde Estados Unidos gracias a su alianza estratégica con CAM Transfer, una empresa de remesas de confianza. Esta mejora permite a los usuarios en Haití recibir dinero enviado por familiares y amigos en EE.UU. directamente en sus billeteras Natcash, facilitando un acceso inmediato a los fondos.Los beneficiarios pueden gestionar cómodamente sus fondos, pagar facturas, realizar compras, transferir dinero o retirar efectivo de manera segura mediante la extensa red de agentes Natcash en todo Haití. Esta nueva funcionalidad resalta el compromiso de Natcom con el empoderamiento financiero, ofreciendo una alternativa más segura, rápida y conveniente en comparación con los métodos tradicionales de envío de remesas.Acerca de NatcomFundada en 2011 como una empresa conjunta entre Viettel Group y el gobierno haitiano, Natcom se ha convertido rápidamente en el principal proveedor de telecomunicaciones de Haití, conocido por su extensa infraestructura, conectividad confiable y servicios enfocados al cliente. Comprometida con la responsabilidad social y el avance tecnológico, Natcom sigue innovando y expandiéndose para cerrar las brechas en servicios de comunicación y financieros en todo Haití.Para más información sobre Natcom y sus servicios, visite www.natcom.com.ht

