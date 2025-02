Bitget מעדכנת את הוכחת הרזרבות לפברואר 2025 - יחס הרזרבה עלה ל-186%

ויקטוריה, סיישל, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, פרסמה את דו"ח הוכחת הרזרבות שלה לפברואר 2025. הנתונים המעודכנים של תמונת המצב החדשה מדגישים עלייה ברזרבות ל-186% בהשוואה למחויבות של החברה ל-100%. הוכחת הרזרבות האחרונה של Bitget מאשרת את היציבות הפיננסית והשקיפות שלה, ומציגה יחס רזרבות כולל חזק.

הבורסה מחזיקה ברזרבות משמעותיות המפוזרות בכמה נכסים מרכזיים, ומבטיחה בכך גיבוי מלא ויותר עבור כספי המשתמשים. הפירוט חושף יחס רזרבה של 322% עבור Bitcoin כאשר למעלה מ-19,393 BTC מוחזקים כנגד התחייבויות משתמשים בהיקף של 6,030 BTC. באופן דומה, עתודות ה-Ethereum עומדות על 173%, עם אחזקות של 199,433 ETH שעולות על 115,051 ETH בנכסי משתמשים. גם יתרות המטבעות היציבים האחרים חזקות, עם USDT ב-138% ו-USDC ב-121%, כך שהן מציעות גיבוי חזק.

האימות באמצעות פונקציית הגיבוב של Merkle מוסיף שכבה נוספת של שקיפות, והוא מאפשר למשתמשים לאמת באופן עצמאי את הנכסים שלהם במערכת של Bitget. עם 35 מיליון רשומות הכלולים בעץ של Merkle, הבורסה ממשיכה להקנות עדיפות לאחריות. הדו"ח מדגיש את המחויבות של Bitget לשמירה על נכסי המשתמשים תוך שמירה על שלמות תפעולית. ההחזקה העקבית ברזרבות גבוהות, מעל ההתחייבויות, מחזק את האמון בבריאות הפיננסית של Bitget, וממצב אותה כפלטפורמה מאובטחת ואמינה עבור סוחרי מטבעות קריפטוגרפים ומשקיעים.

ה-PoR המעודכן מציג את מאמציה של Bitget לשמור על עתודות של יותר מהסטנדרט בתעשייה של 100%, מה שמבטיח למעשה שנכסי המשתמשים בטוחים. הפלטפורמה מסוגלת לכסות משיכות משתמשים, גם אם כל נכסי המשתמש נמשכים.

בנוסף לשמירה על רמת הוכחת רזרבות שגבוהה מהסטנדרט בתעשייה, Bitget מבטחת את המשתמשים שלה עוד יותר עם קרן הגנה בהיקף 300 מיליון דולר, המוערכת כעת ביותר מ-570 מיליון דולר על פי דו"ח קרן ההגנה האחרון שלה. זה נותן לפלטפורמה שכבה נוספת של חוסן נגד איומי אבטחת סייבר.

למעקב PoR בזמן אמת, אנא בקרו כאן.

