Bitget actualiza la prueba de reservas para febrero de 2025, los índices de reserva aumentan al 186 %.

VICTORIA, Seychelles, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3, publicó su informe de prueba de reservas para febrero de 2025. El último resumen muestra que los datos actualizados ponen de manifiesto un aumento de las reservas de hasta el 186 %, por encima de su compromiso del 100 %. La última prueba de reserva de Bitget reafirma su estabilidad y transparencia financieras y demuestra un índice total sólido de las reservas.

La bolsa mantiene reservas importantes en los principales activos, lo que garantiza un respaldo más que total de los fondos de los usuarios. El desglose revela un índice de reserva del 322 % para Bitcoin, con más de 19.393 BTC que se mantienen frente a obligaciones de los usuarios de 6.030 BTC. Del mismo modo, las reservas de Ethereum se sitúan en el 173 %, con tenencias de 199.433 ETH que superan los 115.051 ETH en activos de los usuarios. Las reservas de stablecoin también son sólidas, con un 138 % de USDT y 121 % de USDC, lo que demuestra un fuerte respaldo.

La verificación hash de raíz de Merkle añade una capa extra de transparencia, lo que permite a los usuarios verificar de forma independiente sus activos dentro del sistema de Bitget. La bolsa cuenta con 35 millones de registros incluidos en el árbol de Merkle y sigue dando prioridad a la responsabilidad. El informe destaca el compromiso de Bitget para resguardar los activos de los usuarios, a la vez que mantiene la integridad operativa. Al mantener las reservas de forma sistemática muy por encima de los pasivos, Bitget refuerza la confianza en su salud financiera, y se posiciona como una plataforma segura y confiable para los operadores e inversores de criptomonedas.

La prueba de reservas (PoR, por sus siglas en inglés) actualizada demuestra los esfuerzos de Bitget por mantener reservas superiores al 100 % del estándar de la industria, lo que garantiza efectivamente que los activos de los usuarios estén seguros. La plataforma puede cubrir los retiros de los usuarios, incluso si retiran todos sus activos.

Además de mantener la prueba de reservas por encima del estándar del sector, Bitget brinda aún más garantías a sus usuarios con un fondo de protección de 300 millones de dólares, valorado ahora en más de 570 millones según su último informe sobre fondos de protección. Este informe confiere a la plataforma una capa adicional de resiliencia frente a amenazas de ciberseguridad.

Para hacer seguimiento a la prueba de seguridad en tiempo real, visite aquí.

Acerca de Bitget

Creada en 2018, Bitget es la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3 del mundo. Bitget, que atiende a más de 100 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con su función pionera de copy trading (copiar operaciones) y otras soluciones para operar, a la vez que ofrece acceso en tiempo real al precio de Bitcoin, el precio de Ethereum y a precios de otras criptomonedas. Anteriormente conocido como BitKeep, Bitget Wallet es un monedero criptográfico multicadena de primera clase que ofrece una amplia gama de soluciones y características Web3, incluyendo la funcionalidad de billetera, intercambio de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp, y mucho más.

Bitget está a la vanguardia de la adopción de criptomonedas a través de asociaciones estratégicas, como su papel como socio criptográfico oficial de la liga de fútbol más importante del mundo, LALIGA, en los mercados de ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO y LATINOAMÉRICA, así como socio global de los atletas nacionales turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeón del mundo de lucha libre), Samet Gümüş (medallista de oro de boxeo) y İlkin Aydın (selección nacional de voleibol), para inspirar a la comunidad mundial a abrazar el futuro de la criptomoneda.

Para obtener más información, visite: el sitio web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas de los medios, comuníquese con: media@bitget.com

Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales están sujetos a fluctuaciones y pueden experimentar una volatilidad significativa. Se aconseja a los inversores que solo asignen fondos que puedan permitirse perder. El valor de cualquier inversión puede verse afectado y existe la posibilidad de que no se alcancen los objetivos financieros ni se recupere el capital invertido. En cualquier caso, conviene buscar asesoramiento financiero independiente y tener muy en cuenta la experiencia y la solvencia financiera personal. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de resultados futuros. Bitget no acepta ninguna responsabilidad por las posibles pérdidas sufridas. La información que contiene este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para obtener más información, consulte nuestras Condiciones de uso.

La fotografía que acompaña a este anuncio está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7e6e37dd-29ad-4275-b259-d9650b21488f

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.