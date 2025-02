Mavenir y O2 Telefónica Alemania fortalecen su asociación con la extensión de contrato IMS a varios años para servicios IMS nativos en la nube

Nuevo contrato a cinco años con Mavenir que impulsa a O2 Telefónica a hacer la transición de sus servicios de voz 4G/5G a la última tecnología nativa en la nube

MÚNICH y BONN, Alemania, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, el proveedor de infraestructura de red nativa en la nube que construye el futuro de las redes, anuncia hoy que fortaleció su asociación a largo plazo con Telefónica y sus empresas operativas globales, con la firma de un nuevo contrato a cinco años que verá la transición de O2 Telefónica Alemania del IMS virtualizado (vIMS) de Mavenir a la solución IMS nativa en la nube. La extensión del contrato a varios años cubre las redes IMS fijas y móviles que dan servicio a toda la base de suscriptores de O2 Telefónica Alemania.

La plataforma IMS de Mavenir, nativa en la nube y a escala web, ofrece una tecnología fundamental para redes móviles de próxima generación, compatible con voz sobre LTE (VoLTE) y voz sobre nueva radio (VoNR) en un núcleo IMS común y facilitando la continuidad de voz entre 4G y 5G. Los servicios Mavenir IMS operan en cualquier nube, pública o privada, y se implementan como microservicios sin estado en contenedores, dando a los operadores la capacidad de acelerar la innovación y lanzar rápidamente nuevos servicios.

En su reciente Mobile Network Test 2025 independiente, la revista comercial de la industria connect clasificó a O2 Telefónica Alemania como ‘muy buena’, lo que también refleja el alto rendimiento y la calidad del servicio logrados con la solución vIMS de Mavenir.

Matthias Sauder, director de redes de O2 Telefónica en Alemania, comentó: “Fue una decisión natural extender nuestra exitosa asociación tecnológica con Mavenir, que nos ha ayudado a ofrecer la mejor calidad de servicio a nuestros clientes y a optimizar nuestra inversión en innovación ágil de redes. El claro liderazgo de Mavenir en la virtualización de funciones de red condujo a su selección inicial y desde entonces ha brindado nuevas capacidades transformadoras en todas nuestras operaciones. A medida que el mundo aprovecha las oportunidades creadas por la inteligencia artificial y la automatización para abrir interfaces para la transformación digital, el IMS nativo en la nube de Mavenir será una plataforma central habilitadora ara nuestra evolución continua de la red y para desbloquear nuevas vías de valor para nuestro negocio y nuestros clientes".

Antonio Correa, vicepresidente senior de Europa del Sur, el Caribe y América Latina en Mavenir, agregó: "A través de varias implementaciones en vivo, nuestra asociación duradera con Telefónica continúa marcando el ritmo de la evolución de la red a la velocidad del software y el lanzamiento de tecnologías virtualizadas avanzadas. Como líder reconocido en IMS nativo de la nube, vemos esta extensión de varios años de nuestra entrega en O2 Telefónica Alemania como una oportunidad emocionante para impulsar las mejoras de rendimiento y servicio de futura generación que somos capaces de lograr, en colaboración con un operador fuertemente comprometido con la innovación, excelencia e inclusión de conectividad".

Acerca de Mavenir

Mavenir hoy construye el futuro de las redes con soluciones nativas en la nube y habilitadas por IA, que son ecológicas por diseño, capacitando a los operadores a maximizar los beneficios de 5G y alcanzar redes inteligentes, automatizadas y programables. Como pionero de Open RAN (Red de acceso de radio abierto) y disruptor comprobado del sector, las soluciones galardonadas de Mavenir ofrecen automatización y monetización en redes móviles en todo el mundo, acelerando la transformación de la red de software para más de 300 proveedores de servicios de comunicaciones en más de 120 países, que atienden a más del 50% de los suscriptores del mundo. Para más información visite, www.mavenir.com

Conozca a Mavenir en el Mobile World Congress 2025, Barcelona, del 3 al 6 de marzo de 2025.

Para explorar las más recientes innovaciones de Mavenir y aprender más acerca de cómo Mavenir presenta el Futuro de las Redes – Hoy, visítenos en el Hall 2 (Stand 2H60) en.

