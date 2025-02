Lingokids lanza “Theater”: Un espacio seguro y sin anuncios para el aprendizaje en video

BOGOTA, Colombia , Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lingokids , la aplicación de aprendizaje infantil #1 en el mundo, ha lanzado una nueva función, Theater, en mercados seleccionados. Este espacio exclusivo dentro de la app ofrece una experiencia en video cuidadosamente curada y libre de anuncios, brindando a los niños contenido educativo y entretenido de alta calidad.

Anteriormente conocido como Video Mode, esta nueva funcionalidad Theater ya está completamente disponible para todos los usuarios en Canadá, Australia, Singapur y Colombia, donde las familias pueden explorar una biblioteca de videos diseñados para apoyar el aprendizaje y el desarrollo infantil.

Una alternativa segura y educativa a las plataformas de streaming

Theater Mode de Lingokids ha sido diseñado como un entorno seguro y controlado, donde los niños pueden acceder a contenido adaptado a su edad y creado por educadores. La función incluye:

Historias animadas, canciones y títeres , que introducen conceptos clave de aprendizaje de forma divertida e interactiva.

, que introducen conceptos clave de aprendizaje de forma divertida e interactiva. Videos de actividades , como dibujo, danza, yoga y narración, que fomentan la creatividad y la expresión personal.

, como dibujo, danza, yoga y narración, que fomentan la creatividad y la expresión personal. Series educativas, con contenido diseñado para reforzar habilidades cognitivas y socioemocionales.



A diferencia de las plataformas de streaming tradicionales, Theater Mode garantiza una experiencia 100% libre de anuncios, priorizando un espacio seguro y educativo que cumple con las expectativas de los padres sobre el tiempo de pantalla de calidad.

“Nuestro objetivo es ofrecer a las familias un espacio donde los niños puedan disfrutar de contenido educativo enriquecedor en un entorno seguro y atractivo”, afirmó Rhona Anne Dick, Directora de Experiencia de Aprendizaje en Lingokids. “Theater está diseñado para complementar nuestro enfoque Playlearning™, brindando a los niños acceso a una variedad de videos cuidadosamente seleccionados que entretienen y refuerzan habilidades clave para la infancia.”

Actualmente, Theater solo está disponible en Canadá, Australia, Singapur y Colombia, dentro de la aplicación Lingokids. Próximamente, se anunciarán actualizaciones sobre su disponibilidad en más regiones.

Sobre Lingokids

Lingokids es una empresa de tecnología educativa dedicada a transformar la manera en que los niños aprenden habilidades tradicionales y socioemocionales. A través de su innovador enfoque Playlearning™, Lingokids ofrece experiencias de aprendizaje interactivas y atractivas que empoderan a los niños para liderar su propio desarrollo cognitivo y educativo. Desde su lanzamiento en 2015, Lingokids se ha convertido en una plataforma confiable para más de 160 millones de familias en todo el mundo, ofreciendo un amplio universo vía app, podcasts, videos y mucho más.

Para más información sobre Lingokids, visite www.lingokids.com/es .

Contacto Para cualquier consulta de prensa, por favor contacte a: Sergio Navarro Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones https://lingokids.com/ press@lingokids.com | sergio.navarro@lingokids.com +1 (786) 542-3747

Lingokids Theater: ¡Ya disponible en la aplicación de Lingokids! Este nuevo Modo de Uso de la App ya se encuentra disponible para todos los usuarios de la plataforma en Canadá, Australia, Singapur y Colombia.

