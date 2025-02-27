银河娱乐集团 2024 年第四季度及全年业绩

透过会议奖励旅游、娱乐盛事及体育活动带领澳门迈向非博彩多元化

澳门银河 嘉佩乐现正进行装修，预计今年中开幕

2024年第四季度集团经调整EBITDA 按年上升15%，按季上升10% 至32亿元

2024年全年集团经调整EBITDA按年上升22%至122亿元

2024年全年集团股东应占溢利按年上升28%至88亿元

建议派发末期股息每股0.50元

香港, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 银河娱乐集团（「银娱」、「公司」或「集团」）（香港联合交易所股份代号﹕27）今天公布截至2024年12月31日止三个月及十二个月期间之业绩。（除另有注明，所有金额均以港元列示）

银娱主席吕耀东先生表示：

「我们的创办人吕志和博士于2024年11月辞世，在向大家汇报银娱2024年业绩之前，我希望先向他致敬。作为银娱的创启主席，他的愿景是将银娱打造成为全球公认亚洲首屈一指的博彩及娱乐企业。他成功实践了此宏愿，并启发了我们每一位。

于2024年我们继续推进各项业务，尤其是仍属主要盈利动力的高端中场业务。在竞争激烈的市场环境中，我们持续地严谨分配资源并专注于提高效益。银娱相信，竞争在于优质的产品和服务，而不是价格。我们的努力反映于集团全年经调整EBITDA达到122亿元，按年上升22%。全年股东应占溢利为88亿元，按年上升28%。

我们拥有强健及高流动性的资产负债表，现金及流动投资总额为313亿元，扣除负债42亿元后，净额为271亿元。我们稳健的财务状况让银娱有足够资金支持发展项目，积极探讨海外发展机会，并透过股息回馈股东。于2024年10月25日，我们已派发每股0.50元的中期股息，这较2024年4月派发的每股0.30元有所增加。于结算日后，银娱董事会建议末期股息每股 0.50元，约于2025年6月派发。此等股息反映我们对澳门和集团的长远前景继续充满信心。

银娱一直与澳门旅游局合作，积极宣传澳门成为国际旅游目的地。我们早前宣布在东京、首尔和曼谷开设办公室。于2024年，访澳国际旅客数目按年增加66%至240万人次。我们会继续与澳门旅游局合作并支持这重要的目标。

年内，我们看到娱乐活动和盛事在吸引新顾客和回头客到澳门方面发挥了重要作用。据估算，澳门在2023年共举办了240场音乐会，门票销售金额估计达11亿澳门元。银河国际会议中心及银河综艺馆充分捕捉此新兴趋势。在2024年，银娱共举办了约460场表演和活动，其中多场盛事如刘德华世界巡回演唱会、UFC格斗之夜、国际乒联世界杯，以及世界女排联赛等。

展望2025年，我们会主办一连串大型体育及娱乐盛事，包括世界知名的意大利传奇男高音安德烈‧波伽利 (Andrea Bocelli)将于今年3月在银河综艺馆举办个人演唱会，国际乒联世界杯2025则于4月举行。此外，银河综艺馆会于6月带来香港著名歌手张学友先生的第十次巡回演唱会。我们亦已定于今年6月在银河国际会议中心举行由中国澳门汽车总会与银娱联合主办的国际汽车联合会特别大会及会议，标志着这世界级的年度盛事首次在亚洲举行。

银娱已做好准备，继续利用澳门娱乐活动增加的趋势，而我们过去一年的经验是，大型活动可带动我们度假城的旅客量大幅增加，从而刺激博彩、零售、餐饮收入以及酒店需求。银河综艺馆是澳门最大的室内综艺馆，拥有16,000个座位。

于2024年5月，中央政府进一步增加自由行适用城市至59个，总人口约5亿人。自2025年起，珠海居民可申请『一周一行』赴澳门签证，横琴居民则可申办『一签多行』赴澳门签证。我们认为这是一个积极的发展，并期待未来政策进一步放宽。澳门轻轨于2024年12月开通从横琴口岸至路氹的新路线，我们认为这能配合签证放宽政策，并鼓励珠海居民更频繁地到访澳门。

发展方面，我们继续推进澳门银河 嘉佩乐的内部装修及第四期工程，第四期将聚焦于非博彩业务，主要针对娱乐和适合家庭旅客的设施，此外亦包括博彩。

年内，我们在旗下所有娱乐场引入了电子娱乐桌，我们预计这项技术能够提高整体营运效率和客户管理。此外，我们继续提升旗下的度假城，包括在『澳門銀河™』增添新的餐饮和零售设施。在最近公布的《福布斯旅游指南2025》，『澳門銀河™』连续第三年为全球奢华度假村中，拥有最多『福布斯五星酒店评级』的综合度假村，证明了我们在行业的领导地位。『澳門銀河™』亦自「亚博汇」创立其奖项以来，一直获授亚太区最佳综合度假村的殊荣。在澳门星际酒店，我们正在评估一系列升级工程，包括博彩主楼层、酒店大堂的抵达体验以及增加餐饮选择。我们已完成三楼的升级工程，澳门星际酒店现时拥有全澳门其中一个最大规模的直播电子赌桌游戏。

我们欢迎习近平主席于2024年12月到访澳门，并祝贺岑浩辉先生就任澳门特别行政区行政长官。银娱将继续与政府紧密合作，推动澳门经济多元化，将澳门打造为世界旅游休闲中心。

最后，我要衷心感谢所有团队成员，每天提供『傲视世界 情系亚洲』的服务，为集团的成功作出贡献。」

2024年第四季度及全年业绩摘要

银娱：为未来的增长做好准备

集团全年净收益为434亿元，按年上升22%

集团全年经调整EBITDA为122亿元，按年上升22%

集团全年股东应占溢利为88亿元，按年上升28%

第四季度集团净收益为113亿元，按年上升9%，按季上升6%

第四季度集团经调整EBITDA为32亿元，按年上升15%，按季上升10%

第四季度集团博彩业务净赢率偏低，令经调整EBITDA减少约3,500万元。净赢率正常化后，第四季度经调整EBITDA为33亿元，按年上升12%，按季上升5%

「澳門銀河™」：集团收益主要动力

全年净收益为345亿元，按年上升24%

全年经调整EBITDA为108亿元，按年上升18%

第四季度净收益为91亿元，按年上升12%，按季上升9%

第四季度经调整EBITDA为28亿元， 按年上升11%，按季上升11%

第四季度博彩业务净赢率偏低，令经调整EBITDA减少约2,700万元。净赢率正常化后，第四季度经调整EBITDA为29亿元，按年上升7%，按季上升5%

第四季度七间酒店平均入住率为98%

澳门星际酒店：继续推进主要的物业升级工程

全年净收益为53亿元，按年上升15%

全年经调整EBITDA为16亿元，按年上升24%

第四季度净收益为13亿元，按年上升3%，按季下跌4%

第四季度经调整EBITDA为3.63亿元，按年上升3%，按季下跌8%

第四季度博彩业务净赢率偏低，令经调整EBITDA减少约800万元。净赢率正常化后，第四季度经调整EBITDA为3.71亿元，按年上升6%，按季下跌3%

第四季度酒店入住率为100%

「澳門百老匯™」、城市娱乐会、建筑材料业务

「澳門百老匯™」：全年经调整EBITDA为2,400万元，对比2023年为(3,600)万元。第四季度经调整EBITDA为100万元，对比2023年第四季度为(200)万元，2024年第三季度为1,100万元

城市娱乐会：全年经调整EBITDA为1,400万元，按年下跌7%。第四季度经调整EBITDA为(100)万元，对比2023年第四季度为300万元，2024年第三季度为600万元

建筑材料业务：全年经调整EBITDA为8.57亿元，按年上升23%。第四季度经调整EBITDA为2.77亿元，按年上升35%，按季上升29%

资产负债表：维持健康及高流动性的资产负债表

截至2024年12月31日，现金及流动投资为313亿元，扣除负债42亿元后之净额为271亿元

已于2024年派发两次股息，总额为每股0.80元

银娱董事会建议末期股息每股0.50元，约于2025年6月派发

最新发展概况：澳门银河 嘉佩乐目标于2025年中开业；继续提升银河国际会议中心、银河综艺馆、澳门银河 莱佛士及澳门安达仕酒店之业务；推进第四期

澳门银河 嘉佩乐目标于2025年中开业

路氹第三期：继续提升银河国际会议中心、银河综艺馆、澳门银河 莱佛士和澳门安达仕酒店之业务

路氹第四期：我们正致力发展第四期，项目聚焦在非博彩业务，主要针对娱乐和适合家庭旅客的设施，此外亦包括博彩

国际：继续发掘海外发展机会

市场概览

根据博彩监察协调局报告，2024年澳门全年博彩收益总额为2,202亿元，按年上升24%，回复至2019年水平的78%。2024年第四季度博彩收益总额为558亿元，按年上升6%，按季上升3%。

于2024年，访澳旅客为3,490万人次，按年上升24%，回复至2019年的89%水平。访澳内地旅客为2,450万人次，按年上升29%，其中自由行旅客达1,230万人次，按年上升16%。银娱与澳门旅游局合作，积极宣传澳门是国际旅客的旅游目的地之选。我们早前已经公布在东京、首尔和曼谷开设办事处。于年内，访澳国际旅客上升66%，由2023年的150万人次增至2024年的240万人次。我们会继续与澳门旅游局合作并支持这重要的目标。

集团财务业绩

2024年度

集团净收益为434亿元，按年上升22%。经调整EBITDA为122亿元，按年上升22%。股东应占溢利为88亿元，按年上升28%。「澳門銀河™」经调整EBITDA为108亿元，按年上升18%。澳门星际酒店经调整 EBITDA为16亿元，按年上升24%。「澳門百老匯™」经调整 EBITDA为2,400万元，对比2023年为(3,600)万元。

于 2024年，银娱博彩业务净赢率偏低，令经调整 EBITDA 减少约1.57亿元。净赢率正常化后经调整EBITDA为123亿元，按年上升22%。

银娱2024年第四季度及全年经调整EBITDA及其调整之简表：

(百万港元) 2023年

第四季度 2024年

第三季度 2024年

第四季度 按年

变化 按季

变化 2023年

全年 2024年

全年 按年

变化 经调整EBITDA 2,807 2,940 3,237 15% 10% 9,955 12,188 22% 净赢率之影响1 (103) (165) (35) - - (162) (157) - 正常化后之经调整EBITDA 2,910 3,105 3,272 12% 5% 10,117 12,345 22%



于2024 年，集团博彩收益总额为411亿元，按年上升30%。其中，中场博彩收益总额为331亿元，按年上升25%，贵宾厅博彩收益总额为53亿元，按年上升55%，角子机博彩收益总额为27亿元，按年上升52%。

集团主要财务数据

（百万港元） 2023年 2024年 收益： 净博彩 27,290 33,826 非博彩 5,396 6,425 建筑材料 2,998 3,181 净收益总额 35,684 43,432 经调整 EBITDA 9,955 12,188 博彩数据2 （百万港元） 2023年 2024年 转码数3 117,660 180,879 净赢率 % 2.9% 2.9% 博彩收益 3,447 5,329 中场博彩投注额4 107,531 127,823 净赢率 % 24.6% 25.9% 博彩收益 26,486 33,112 角子机博彩投注额 50,884 95,380 净赢率 % 3.5% 2.8% 博彩收益 1,780 2,704 博彩收益总额5 31,713 41,145

_________________________

1 反映与我们的转码活动相关之净赢率影响。

2 博彩数据未扣除佣金及奖励。

3 反映中介人及自营公司贵宾厅之总和。

4 中场投注额包括娱乐桌投注额及于筹码兑换处购买的现金筹码。

5 博彩收益总额包括来自城市娱乐会之博彩收益。

资产负债表及股息

集团的资产负债表维持健康及高流动性。截至2024年12月31日，现金及流动投资为313亿元，扣除负债42亿元后，净额为271亿元。我们强健的资产负债表配合强劲的营运现金流，让集团能够透过派息回馈股东，并为我们的发展计划提供资金。

集团已分别于2024年4月和10月派发每股0.30元和0.50元的股息。于结算日后，银娱董事会建议末期股息每股0.50元，约于2025年6月派发，这显示我们对澳门、集团的财务实力及未来盈利潜力的信心。

2024年第四季度

集团净收益为113亿元，按年上升9%，按季上升6%。经调整EBITDA为32亿元，按年上升15%，按季上升10%。「澳門銀河™」经调整EBITDA为28亿元，按年上升11%，按季上升11%。澳门星际酒店经调整EBITDA为3.63亿元，按年上升3%，按季下跌8%。「澳門百老匯™」经调整EBITDA为100万元，对比2023年第四季度为(200)万元及2024年第三季度为1,100万元。

于2024年第四季度，银娱博彩业务净赢率偏低，令经调整 EBITDA减少约3,500万元，净赢率正常化后经调整EBITDA为33亿元，按年上升12%，按季上升5%。

于2024年第四季度，集团博彩收益总额为110亿元，按年上升19%，按季上升9%。中场博彩收益总额为87亿元，按年上升11%，按季上升4%。贵宾厅博彩收益总额为15亿元，按年上升69%，按季上升40%。角子机博彩收益总额为7.8亿元，按年上升54%，按季上升17%。

集团主要财务数据

（百万港元） 2023年

第四季 2024年

第三季 2024年

第四季 2023年

全年 2024年

全年 收益： 净博彩 7,961 8,197 8,853 27,290 33,826 非博彩 1,580 1,666 1,670 5,396 6,425 建筑材料 778 805 771 2,998 3,181 净收益总额 10,319 10,668 11,294 35,684 43,432 经调整 EBITDA 2,807 2,940 3,237 9,955 12,188 博彩数据6 （百万港元） 2023年

第四季 2024年

第三季 2024年

第四季 2023年

全年 2024年

全年 转码数7 34,599 44,459 51,808 117,660 180,879 净赢率 % 2.6% 2.5% 3.0% 2.9% 2.9% 博彩收益 909 1,100 1,539 3,447 5,329 中场博彩投注额8 30,696 31,726 32,256 107,531 127,823 净赢率 % 25.5% 26.4% 27.0% 24.6% 25.9% 博彩收益 7,826 8,386 8,707 26,486 33,112 角子机博彩投注额 16,383 26,503 27,464 50,884 95,380 净赢率 % 3.1% 2.5% 2.8% 3.5% 2.8% 博彩收益 508 666 780 1,780 2,704 博彩收益总额9 9,243 10,152 11,026 31,713 41,145

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6 博彩数据未扣除佣金及奖励。

7 反映中介人及自营公司贵宾厅之总和。

8 中场投注额包括娱乐桌投注额及于筹码兑换处购买的现金筹码。

9 博彩收益总额包括来自城市娱乐会之博彩收益。

「澳門銀河™」

「澳門銀河™」为集团最大的收益及盈利贡献来源。于2024年净收益按年上升24%至345亿元。经调整EBITDA为108亿元，按年上升18%。「澳門銀河™」博彩业务净赢率偏低，令经调整 EBITDA 减少约2.12亿元。净赢率正常化后，2024年经调整EBITDA为110亿元，按年上升18%。

于2024年第四季度，「澳門銀河™」净收益为91亿元，按年上升12%，按季上升9%。经调整 EBITDA 为28亿元，按年上升11%，按季上升11%。由于「澳門銀河™」博彩业务净赢率偏低，令经调整EBITDA减少约2,700万元。净赢率正常化后，2024年第四季度经调整EBITDA为29亿元，按年上升7%，按季上升5%。

七间酒店平均入住率于2024年第四季度和全年均为98%。

「澳門銀河™」主要财务数据

（百万港元） 2023年

第四季 2024年

第三季 2024年

第四季 2023年

全年 2024年

全年 收益： 净博彩 6,781 6,934 7,665 22,911 28,833 酒店/餐饮/其他 1,046 1,125 1,127 3,246 4,279 商场 364 347 348 1,560 1,392 净收益总额 8,191 8,406 9,140 27,717 34,504 经调整 EBITDA 2,569 2,557 2,842 9,149 10,794 经调整 EBITDA 利润率 31% 30% 31% 33% 31% 博彩数据10 （百万港元） 2023年

第四季 2024年

第三季 2024年

第四季 2023年

全年 2024年

全年 转码数11 33,874 42,887 50,862 115,566 175,759 净赢率 % 2.6% 2.4% 3.0% 2.9% 2.9% 博彩收益 880 1,027 1,522 3,383 5,079 中场博彩投注额12 23,692 24,591 25,443 80,774 99,153 净赢率 % 27.7% 29.0% 29.3% 27.0% 28.3% 博彩收益 6,570 7,123 7,465 21,775 28,041 角子机博彩投注额 10,650 16,743 17,792 35,542 62,086 净赢率 % 3.9% 2.9% 3.4% 4.2% 3.4% 博彩收益 418 490 611 1,499 2,112 博彩收益总额 7,868 8,640 9,598 26,657 35,232

_________________________

10 博彩数据未扣除佣金及奖励。

11 反映中介人及自营公司贵宾厅之总和。

12 中场投注额包括娱乐桌投注额及于筹码兑换处购买的现金筹码。

澳门星际酒店

于2024年，澳门星际酒店录得净收益为53亿元，按年上升15%。经调整EBITDA为16亿元，按年上升24%。澳门星际酒店的博彩业务净赢率偏高，令经调整 EBITDA 增加约5,500万元。净赢率正常化后，2024年经调整EBITDA为15亿元，按年上升20%。

于2024年第四季度，澳门星际酒店的净收益为13亿元，按年上升3% ，按季下跌4%。经调整EBITDA为3.63亿元，按年上升3%，按季下跌8%。由于澳门星际酒店博彩业务净赢率偏低，令2024年第四季度经调整EBITDA减少约800万元。净赢率正常化后，经调整EBITDA为3.71亿元，按年上升6%，按季下跌3%。

酒店入住率于2024年第四季度和全年均为100%。

澳门星际酒店主要财务数据

（百万港元） 2023年

第四季 2024年

第三季 2024年



第四季 2023年

全年 2024年



全年 收益： 净博彩 1,122 1,205 1,152 4,154 4,782 酒店/餐饮/其他 127 126 131 468 513 商场 6 6 6 22 23 净收益总额 1,255 1,337 1,289 4,644 5,318 经调整 EBITDA 353 396 363 1,278 1,584 经调整 EBITDA 利润率 28% 30% 28% 28% 30% 博彩数据13 （百万港元） 2023年

第四季 2024年

第三季 2024年

第四季 2023年

全年 2024年

全年 转码数14 725 1,572 946 2,094 5,120 净赢率 % 4.0% 4.7% 1.8% 3.1% 4.9% 博彩收益 29 73 17 64 250 中场博彩投注额15 6,748 6,884 6,620 25,709 27,727 净赢率 % 18.0% 17.8% 18.4% 17.7% 17.8% 博彩收益 1,217 1,226 1,220 4,553 4,936 角子机博彩投注额 4,533 8,511 8,660 11,170 28,541 净赢率 % 1.6% 1.8% 1.8% 1.9% 1.8% 博彩收益 72 155 155 214 516 博彩收益总额 1,318 1,454 1,392 4,831 5,702

_________________________

13 博彩数据未扣除佣金及奖励。

14 反映中介人及自营公司贵宾厅之总和。

15 中场投注额包括娱乐桌投注额及于筹码兑换处购买的现金筹码。

「澳門百老匯™」

「澳門百老匯™」是适合一家大小，配以街头娱乐和美食的度假城，并得到澳门本地中小企支持。于2024年，「澳門百老匯™」净收益为2.20亿元，按年上升114%。经调整EBITDA为2,400万元，对比 2023年为 (3,600) 万元。于2024年第四季度，「澳門百老匯™」净收益为5,800万元，按年上升53%，按季下跌6%。经调整EBITDA为100万元，对比 2023 年第四季度为 (200) 万元，2024年第三季度则为1,100万元。

城市娱乐会

于2024年，城市娱乐会净收益为2.09亿元，按年下跌6%。经调整EBITDA为1,400万元，按年下跌7%。于2024年第四季度，城市娱乐会净收益为3,600万元，按年下跌37%，按季下跌38%。经调整EBITDA为(100)万元，对比2023年第四季度为300万元，2024年第三季度为600万元。

建筑材料业务

于2024年，建筑材料业务全年经调整EBITDA为8.57亿元，按年上升23%。第四季度的经调整EBITDA为2.77亿元，按年上升35%，按季上升29%。

最新发展概况

「澳門銀河™」及澳门星际酒店

我们继续在旗下的度假城进行提升工程，尤其专注于增加全新及创意的餐饮及零售产品，藉此保持度假城的竞争力及对顾客的吸引力。在澳门星际酒店，我们正在评估一系列升级工程，包括博彩主楼层、酒店大堂的抵达体验以及增加餐饮选择。我们已经完成三楼的提升工程，澳门星际酒店现时拥有全澳其中一个最大规模的直播电子赌桌游戏。

路氹 – 新里程

澳门银河 嘉佩乐目标将于2025年中开业。这幢楼高17层的项目将提供约100间顶级豪华的空中别墅和套房。每间空中别墅均设有光线充足的露台、透明的无边际泳池、户外休息区、日光浴和隐密的冬日花园等设施。澳门银河 嘉佩乐定必为澳门带来全新的优雅奢华体验。

我们正在提升银河国际会议中心、银河综艺馆，澳门银河 莱佛士和澳门安达仕酒店的业务。目前我们聚焦在已经动工的第四期项目，当中将引入多间高端并首度进驻澳门的酒店品牌，拥有达5,000个座位的剧院、多元化的餐饮、零售、非博彩设施、园林、水上玩乐园区及娱乐场。第四期发展面积约60万平方米，目标于2027年竣工。我们继续对澳门的未来充满信心，并透过第三及四期项目支持澳门发展成为世界旅游休闲中心的愿景。

2024年选定主要奖项

奖项 颁发单位 银娱 年度最佳博彩营运商 全球博彩业大奖亚太区2024 可持续发展大奖 国际博彩业大奖2024 「澳門銀河™」 米芝莲一星餐厅

8½ Otto e Mezzo BOMBANA

丽轩 入选餐厅 庭园意大利餐厅

丽思咖啡厅

尚坊 《香港澳门米芝莲指南2024》 五星酒店

「银河酒店™」

澳门大仓酒店

澳门悦榕庄

澳门丽思卡尔顿酒店 五星餐厅

8½ Otto e Mezzo BOMBANA

丽轩 五星水疗

澳门丽思卡尔顿水疗中心

澳门悦榕SPA 2024福布斯旅游指南 大众点评必住榜﹕

「银河酒店™」

澳门大仓酒店

澳门悦榕庄 《2024黑珍珠餐厅指南》一钻 8½ Otto e Mezzo BOMBANA 美团 2024 IAG Academy IR Awards﹕ 最佳综合度假村 - 「澳門銀河™」

最佳综合度假村整体餐饮体验 - 「澳門銀河™」

最佳综合度假村酒店 - 澳门银河 莱佛士 亚博汇 澳门知悭惜电2023活动 –「节能概念」大奖 – 「澳門銀河™」 澳门电力股份有限公司 澳门环保酒店奖 - 金奖 - 「银河酒店™」 澳门环境保护局 《葡萄酒观察家》餐厅酒单杰出奖2024 (二杯)﹕ 庭园意大利餐厅

名厨都汇 《葡萄酒观察家》

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展望

我们欢迎习近平主席于2024年12月到访澳门及祝贺岑浩辉先生就任澳门特别行政区行政长官。我们有信心中央政府将继续以利好的政策支持澳门，而澳门新任行政长官会继续推动澳门稳定发展和经济多元化。在新博彩牌照下，银娱已承诺超过330亿澳门元的非博彩投资，以进一步丰富澳门的旅游景点。银娱一如既往支持政府，将致力为澳门发展成为世界旅游休闲中心的愿景和目标作出贡献。

继2024年中放宽自由行签证后，自2025年起，珠海居民可申请「一周一行」赴澳门签证，横琴居民则可申办「一签多行」赴澳门签证，我们相信这些有助促进内地更多的旅游需求。连接澳门与外围地区的基础设施不断完善，例如澳门轻轨于2024年12月增设新线至横琴口岸，也加强了往来的便利，鼓励游客更频繁地来访。

为把握持续增长及全新的旅游需求，银娱不断丰富旗下度假城的非博彩设施。我们继续加强银河国际会议中心和银河综艺馆的表现。于2024年，银娱合共举办了约460场表演及活动，包括刘德华世界巡回演唱会、UFC格斗之夜、国际乒联世界杯、世界女排联赛等众多大型盛事。银娱已策略性地部署，以继续把握澳门娱乐事业蓬勃发展的趋势。银河综艺馆是澳门最大的室内场馆，可容纳 16,000 个座位。于2025年，我们将继续为澳门带来多元化的表演及活动，包括世界知名的意大利传奇男高音安德烈‧波伽利 (Andrea Bocelli) 将于今年3月在银河综艺馆举办个人演唱会，国际乒联世界杯2025则于4月举行。此外，银河综艺馆会于6月带来香港著名歌手张学友先生的第十次巡回演唱会。我们亦已定于今年6月在银河国际会议中心举行由中国澳门汽车总会与银娱联合主办的国际汽车联合会特别大会及会议，标志着这世界级的年度盛事首次在亚洲举行。

此外，我们继续扩大银娱在澳门的版图。目前我们正为旗下第十家酒店 – 澳门银河 嘉佩乐进行装修。该项目将提供约100间顶级豪华的空中别墅和套房，目标于2025年中开业。我们也聚焦在已经动工的第四期项目，当中将引入多间高端并首度进驻澳门的酒店品牌，拥有多达5,000个座位的剧院、多元化的餐饮、零售、非博彩设施、园林、水上玩乐园区及娱乐场。第四期目标于2027年竣工。

银娱继续与澳门旅游局紧密合作，积极推广澳门及发展高价值国际旅游。我们已在东京、首尔和曼谷开设了海外业务发展办公室。

与此同时，我们会继续按个别情况评估大湾区及海外的发展机遇。

有关银河娱乐集团（香港联合交易所股份编号：27）

银河娱乐集团有限公司（「银娱」或「公司」）及其附属公司（「银娱」或「集团」）是全球首屈一指的度假城、酒店及博彩企业，集团主要在澳门发展及经营一系列综合度假城、零售、餐饮、酒店及博彩项目。银娱于香港联合交易所上市，并为恒生指数成份股。

澳门博彩市场在2002年开放时，银娱透过其附属公司银河娱乐场股份有限公司为三家最初获得批给合同的营运商之一。于2022年，银娱获授予新的博彩批给合同，期限由2023年1月1日至2032年12月31日止。银娱一直以成功打造崭新、触目及屡获殊荣的项目、产品及服务见称，加上「傲视世界 情系亚洲」的服务理念，令集团的表现持续傲视澳门市场。

集团于澳门经营三个旗舰项目：包括位于路氹、全球其中一个规模最大的综合度假城「澳門銀河™」；毗邻「澳門銀河™」独一无二的娱乐及美食街新地标「澳門百老匯™」；以及位于澳门半岛、屡获殊荣的尊尚项目澳门星际酒店。「澳門銀河™」自「亚博汇」创立其奖项以来，一直获授亚太区最佳综合度假村的殊荣，亦在《福布斯旅游指南2025》连续第三年为全球奢华度假村中，赢得最多『福布斯五星酒店评级』的综合度假村。

集团拥有的发展蓝图为澳门博彩营运商之中最大。随着位于路氹的新里程落成后，银娱在路氹的度假城版图将超过二百万平方米，成为全球其中一个规模最大并集度假城、娱乐及会展设施于一身的多元化综合旅游度假胜地。银娱亦会考虑大湾区及国际的拓展机遇。这些项目将有助银娱发展，并支持澳门发展成为世界旅游休闲中心的愿景。

于 2015 年 7 月，银娱宣布对摩纳哥公国之世界著名豪华酒店及度假村营运商「蒙地卡罗滨海渡假酒店集团」（Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco）作出策略性股权投资。银娱会继续与「蒙地卡罗滨海渡假酒店集团」积极物色海外发展机会。

银娱致力为顾客提供世界级的独特度假体验，并矢志为其经营业务之社区建立可持续发展的未来。

更多关于集团的详情，请浏览 www.galaxyentertainment.com

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Graph of GEG Full Year Adjusted EBITDA (Chinese) 银娱全年经调整EBITDA Graph of GEG Quarterly Adjusted EBITDA 银娱季度经调整EBITDA

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