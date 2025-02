Společnost Bitget díky umělé inteligenci zvyšuje efektivitu náboru, pracovní pozice obsazeny o 38 % rychleji

VICTORIA, Seychely, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , přední světová kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3, zveřejnila svoji zprávu o revolučním dopadu umělé inteligence na nábor pracovních sil. Společnost Bitget zjistila, že využitím umělé inteligence se čas potřebný k obsazení pracovního místa zkrátil o 38 %, nábor talentů se zefektivnil a zlepšila se vhodnost kandidátů pro příslušné pozice, čímž výrazně vzrostla efektivita pracovních sil.

Hlavní závěry

Používáním umělé inteligence při výběrových řízeních společnost Bitget o 38 % zkrátila průměrnou dobu potřebnou k obsazení volného pracovního místa .

. Prohledáváním životopisů pomocí umělé inteligence se ruční zpracovávání snížilo o 76 %, takže se personální oddělení může soustředit na nejlepší uchazeče.

takže se personální oddělení může soustředit na nejlepší uchazeče. Náklady na nábor klesly o 25 % díky automatizaci postupů při náboru.

díky automatizaci postupů při náboru. Fluktuace pracovníků klesla o 15 % , neboť vyšší shoda mezi uchazeči a přidělenou pozicí vedla k relativně nižší míře odchodů během prvního roku.

, neboť vyšší shoda mezi uchazeči a přidělenou pozicí vedla k relativně nižší míře odchodů během prvního roku. Umělá inteligence sestavuje pořadí uchazečů a určuje jejich vhodnost pro příslušnou pozici, čímž se zvyšuje přesnost náboru snížením zaujatosti při výběrových řízeních o 38 %.





Tradiční náborové metody často vedou k pomalým náborovým cyklům, vysokým nákladům a nesouladům mezi uchazeči a pracovními rolemi. Společnost Bitget zavedla náborový postup automatizující prohledávání životopisů, plánování pohovorů a hodnocení uchazečů. Využitím strojového učení a prediktivní analýzy společnost Bitget optimalizovala rozhodování o náboru na základě kompatibility dovedností a pracovních pozic, ukazatelů o dřívější výkonnosti a kulturní vhodnosti. Přechodem k náborům řízeným umělou inteligencí se urychlily firemní náborové postupy, ale vysoký standard výběrového řízení zůstal zachován.

V době, kdy nábory neřídila umělá inteligence, společnost Bitget využívala manuální screening uchazečů a externí personální agentury, což vedlo k nákladným a zdlouhavým výběrovým řízením. Průměrný náborový cyklus trval 48 dnů, u některých technických pozic až 50 dnů. Velká závislost na externích agenturách byla příčinou téměř 40 % celkových nákladů na nábor, navíc interní personální týmy zpracovávaly až 500 životopisů měsíčně, což vedlo k provozní neefektivitě. Tradiční náborové metody, navzdory prudkému růstu společnosti, omezovaly její schopnost efektivně proniknout na nové trhy a do nových produktových odvětví.

Při boji s těmito výzvami společnost Bitget zavedla náborový systém podporovaný umělou inteligencí, s cílem zefektivnit nábor automatizovaným prohledáváním životopisů, optimalizovat shodu mezi uchazeči a volnými místy, ale také zlepšit rozhodování. Model použitý pro strojové učení umělé inteligence využíval data z dřívějších náborů, přičemž hodnotil klíčové ukazatele jako kompatibilita dovedností, dřívější výkonnost a kulturní shoda. Propojením se stávajícími personálními systémy tato technologie rychle sestavila pořadí uchazečů a vybírala je, čímž se snížil vliv lidské zaujatosti.

Výsledky byly přesvědčivé. Průměrná doba potřebná k obsazení pracovního místa klesla o 38 %, z 48 na 30 dnů. Prohledávání životopisů zvýšilo efektivitu o 76 %, takže se personalisté mohou soustředit na nejlepší uchazeče, nemusí trávit čas manuální filtrací uchazečů. Náklady klesly o 25 %, hlavně kvůli nižšímu využití externích agentur a díky automatizaci administrativních procesů při náboru. Míra fluktuace pracovníků klesla o 15 %, neboť vyšší shoda mezi uchazeči a přidělenou pozicí vedla k relativně nižší míře odchodů během prvního roku. Hodnocení řízené umělou inteligencí navíc pomohlo minimalizovat neúmyslnou zaujatost při náborových rozhodnutích, což vedlo k 38% zlepšení správnosti při náboru.

„S umělou inteligencí je náš nábor nejen rychlejší – ale také chytřejší,“ říká Gracy Chen, CEO společnosti Bitget. „Tato technologie nám pomáhá efektivněji přilákat špičkové talenty, zároveň snižuje náklady a prodlužuje dobu, po kterou si pracovníky udržíme.“

Transformace náboru podporovaného umělou inteligencí ve společnosti Bitget ukazuje, jak může automatizace zvýšit efektivitu pracovní síly ve vysoce konkurenčních odvětvích. Integrací umělé inteligence do náboru naše společnost stanovila nové měřítko efektivity, přesnosti a nákladové efektivnosti a nabízí model, který by mohl přetvořit strategie získávání talentů napříč kryptoměnovými a technologickými obory.

Další podrobnosti o využití umělé inteligence při náborech ve společnosti Bitget uvádí kompletní zpráva zde .

O společnosti Bitget

Společnost Bitget je přední světová kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3 založená v roce 2018. Společnost Bitget, která obsluhuje více než 100 milionů uživatelů ve více než 150 zemích a regionech, se snaží pomáhat uživatelům obchodovat chytřeji díky své průkopnické funkci kopírování obchodů a dalším obchodovacím řešením a zároveň nabízí v reálném čase přístup k ceně Bitcoinu , Etherea a dalších kryptoměn. Bitget Wallet , dříve známá pod názvem BitKeep, je prvotřídní multichainová kryptopeněženka, která nabízí celou řadu komplexních řešení a funkcí Web3, včetně funkcí peněženky, směny tokenů, NFT Marketplace, prohlížeče DApp a dalších.

Společnost Bitget hraje přední roli v rozvoji adopce kryptoměn prostřednictvím strategických partnerství, například jako oficiální krypto partner nejlepší fotbalové ligy světa, LALIGA, na trzích Blízkého východu, Jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky, a také jako globální partner tureckých národních sportovců Buse Tosun Çavuşoğlu (mistryně světa ve wrestlingu), Samet Gümüş (zlatý medailista v boxu) a İlkin Aydın (volejbalová reprezentantka), aby inspirovali světovou komunitu k přijetí budoucnosti kryptoměn.

Chcete-li získat více informací, navštivte: web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Upozornění na riziko: Ceny digitálních aktiv podléhají výkyvům a mohou vykazovat značnou volatilitu. Investorům se doporučuje alokovat pouze prostředky, o které si mohou dovolit přijít. Hodnota každé investice může být ovlivněna a existuje možnost, že nebudou splněny finanční cíle ani získána zpět hlavní investice. Vždy je třeba si vyžádat nezávislé finanční poradenství a pečlivě zvážit osobní finanční zkušenosti a situaci. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Platforma Bitget nenese žádnou odpovědnost za případné vzniklé ztráty. Nic z toho, co je zde uvedeno, nelze považovat za finanční poradenství. Další informace naleznete v našich Podmínkách používání .

Fotografie k tomuto oznámení je k dispozici na adrese http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6645e120-7461-4af0-9253-b5353f2d5350

Informace pro média získáte na adrese: media@bitget.com

Společnost Bitget díky umělé inteligenci zvyšuje efektivitu náboru, pracovní pozice obsazeny o 38 % rychleji Společnost Bitget díky umělé inteligenci zvyšuje efektivitu náboru, pracovní pozice obsazeny o 38 % rychleji

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.