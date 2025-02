Synchronoss Technologies 公布 2024 年第四季度及全年财报电话会议日期

新泽西州布里奇沃特, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 个人云平台的全球领导者和改革者 Synchronoss Technologies Inc. (以下简称 “Synchronoss” 或 “公司”) (Nasdaq: SNCR) 将于 2025 年 3 月 11 日星期二美国东部时间下午 4:30 (太平洋时间下午 1:30) 召开电话会议,讨论其截止至 2024 年 12 月 31 日的第四季度和全年财务业绩。财务业绩将于电话会议召开前通过新闻稿发布。

Synchronoss 管理层将主持电话会议,随后开设问答环节。

日期:2025 年 3 月 11 日星期二

时间:美国东部时间下午 4:30 (太平洋时间下午 1:30)

拨入号码:877-451-6152(美国国内)或201-389-0879(国际)

会议 ID:13751475

本次电话会议将通过此链接和 Synchronoss 官网的 “Investor Relations” 专区现场直播。

关于 Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR) 是全球领先的个人云解决方案提供商,致力于帮助服务提供商与其用户建立安全而有意义的联系。我们的 SaaS 云平台简化了入职流程,提高了用户参与度,从而增加了收入流,降低了成本,加快了产品上市速度。数以百万计的用户信任 Synchronoss 来保护他们最珍贵的记忆和重要的数字内容。如需了解我们的云端解决方案如何重新定义您与数字世界的连接方式,请访问 www.synchronoss.com。

媒体关系联系人:

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

投资者关系联系人:

Ryan Gardella

ICR 公司 Synchronoss 业务部

SNCRIR@icrinc.com

