シンクロノス・テクノロジーズ (Synchronoss Technologies)、2024年第4四半期および通期決算発表のカンファレンスコール日程を発表

ニュージャージー州ブリッジウォーター発, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- パーソナルクラウドプラットフォームのグローバルリーダーでありイノベーターであるシンクロノス・テクノロジーズ (Synchronoss Technologies Inc.) (「シンクロノス」または「同社」) (NASDAQ: SNCR) は、2024年12月31日を期末とする第4四半期および通期の決算について説明するため、2025年3月11日 (火) 午後4時30分 米東部時間 (午後1時30分 米太平洋時間) にカンファレンスコールを開催する。 決算は、カンファレンスコールに先立ちプレスリリースで発表される。

シンクロノスの経営陣がプレゼンテーションを行い、その後、質疑応答が実施される。

日程:2025年3月11日 (火)

時間:午後4時30分 米東部時間 (午後1時30分 米太平洋時間)

ダイヤルイン番号:877-451-6152 (米国内) または201-389-0879 (海外)

カンファレンスID:13751475

カンファレンスコールは、こちらおよびシンクロノスのウェブサイトの投資家向け情報セクションでライブ配信される。

シンクロノスについて

シンクロノス・テクノロジーズ (NASDAQ: SNCR) は、パーソナルクラウドソリューションのグローバルリーダーとして、サービスプロバイダーが加入者と安全で意義のあるつながりを構築できるよう支援している。 同社のSaaSクラウドプラットフォームは、オンボーディングプロセスを簡素化し、加入者のエンゲージメントを促進することで、収益源の強化、経費の削減、そして市場投入までの時間の短縮を実現する。 数百万の加入者が、最も大切な思い出や重要なデジタルコンテンツを保護するためにシンクロノスを信頼している。 同社のクラウドを中心としたソリューションが、デジタル世界とのつながり方をどのように再定義するかについて詳しくは、www.synchronoss.comを参照されたい。

報道関係者向け問い合わせ先:

ドメニック・シレア (Domenick Cilea)

スプリングボード (Springboard)

dcilea@springboardpr.com

投資家向け問い合わせ先:

ライアン・ガーデラ (Ryan Gardella)

シンクロノス向けICR (ICR for Synchronoss)

SNCRIR@icrinc.com

