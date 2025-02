Synchronoss Technologies ประกาศกำหนดการประชุมเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่สี่และทั้งปี 2024

บริดจ์วอเตอร์ รัฐนิวเจอร์ซีย์, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies Inc. (“Synchronoss” หรือ “บริษัท”) (Nasdaq: SNCR) ผู้นำระดับโลกและผู้ริเริ่มแพลตฟอร์ม Personal Cloud จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์ในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2025 เวลา 16.30 น. ตามเวลาตะวันออก (13.30 น. ตามเวลาแปซิฟิก) เพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสที่สี่และทั้งปีที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2024 โดยจะมีการเผยแพร่ผลประกอบการทางการเงินในข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนการประชุม

ฝ่ายบริหารของ Synchronoss จะจัดการนำเสนอ แล้วตามด้วยช่วงถาม-ตอบ

วันที่: วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2025

เวลา: 16.30 น. ตามเวลาตะวันออก (13.30 น. ตามเวลาแปซิฟิก)

หมายเลขโทรเข้า: 877-451-6152 (ภายในประเทศ) หรือ 201-389-0879 (ต่างประเทศ)

รหัสการประชุม: 13751475

การประชุมทางโทรศัพท์จะถูกถ่ายทอดสดที่นี่และผ่านทางส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของ Synchronoss

เกี่ยวกับ Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR) คือผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันระบบคลาวด์ส่วนบุคคล ซึ่งให้อำนาจแก่ผู้ให้บริการในการสร้างการเชื่อมโยงกับสมาชิกของตนได้อย่างปลอดภัยและมีความหมาย แพลตฟอร์ม SaaS Cloud ของเราลดความซับซ้อนของขั้นตอนการเริ่มใช้บริการ อีกทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสมาชิก ซึ่งส่งผลให้มีกระแสรายได้เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายลดน้อยลง และเวลาในการออกสู่ตลาดที่เร็วขึ้น สมาชิกหลายล้านรายต่างไว้วางใจ Synchronoss ในการปกป้องดูแลความทรงจำอันน่าทะนุถนอมที่สุดของตนและคอนเทนต์ดิจิทัลที่สำคัญ เรียนรู้ว่าโซลูชันที่มุ่งเน้นระบบคลาวด์ของเราจะเปลี่ยนวิธีการที่คุณเชื่อมต่อกับโลกดิจิทัลของคุณได้อย่างไรที่ www.synchronoss.com

ติดต่อฝ่ายสื่อสัมพันธ์:

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์:

Ryan Gardella

ICR สำหรับ Synchronoss

SNCRIR@icrinc.com

