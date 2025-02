Synchronoss Technologies Anuncia a Data da Chamada de Resultados do Quarto Trimestre e do Ano de 2024

BRIDGEWATER, N.J., Feb. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Synchronoss Technologies, Inc. (“Synchronoss” ou a “Empresa”) (Nasdaq: SNCR), líder global e inovadora em plataformas de Nuvem Pessoal, fará uma teleconferência na terça-feira, 11 de março de 2025, às 16h30, horário do leste dos EUA (13h30, horário do Pacífico), para discutir seus resultados financeiros do quarto trimestre e do ano encerrado em 31 de dezembro de 2024. Os resultados financeiros serão divulgados em um comunicado para a imprensa antes da chamada.

A gerência da Synchronoss fará a apresentação que será seguida de uma sessão de perguntas e respostas.

Data: Terça-feira, 11 de março de 2025

Hora: 16h30 Horário do Leste dos EUA (13h30 Horário do Pacífico)

Número a chamar: 877-451-6152 (nacional) ou 201-389-0879 (internacional)

ID da Conferência: 13751475

A teleconferência será transmitida ao vivo aqui e através da seção de Relações com Investidores do site da Synchronoss.

Sobre a Synchronoss

A Synchronoss Technologies(Nasdaq: SNCR), líder global em soluções pessoais de Nuvem, capacita os provedores de serviços a estabelecer conexões seguras e significativas com seus assinantes. Nossa plataforma SaaS Cloud simplifica os processos de integração e promove o envolvimento dos assinantes, resultando em fluxos de receita aprimorados, despesas reduzidas e tempo de comercialização mais rápido. Milhões de assinantes confiam na Synchronoss para proteger suas memórias mais queridas e conteúdo digital importante. Explore como as nossas soluções focadas na Nuvem redefinem a forma da conexão digital com seu mundo digital em www.synchronoss.com.

Contato de Relações com a Mídia:

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

Contato de Relações com Investidores:

Ryan Gardella

ICR em nome da Synchronoss

SNCRIR@icrinc.com

