Synchronoss Technologies anuncia la fecha de la llamada de los resultados del cuarto trimestre y del año completo 2024

BRIDGEWATER, Nueva Jersey, Feb. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies Inc. (“Synchronoss” o la “Empresa”) (Nasdaq: SNCR), un líder mundial e innovador en plataformas de Nube Personal, realizará una conferencia telefónica el martes, 11 de marzo de 2025 a las 4:30 p.m. hora del Este (1:30 p.m. hora del Pacífico) para tratar sus resultados financieros para el cuarto trimestre y el año completo finalizado el 31 de diciembre de 2024. Los resultados financieros serán divulgados en un comunicado de prensa antes de la llamada.

La administración de Synchronoss dirigirá la presentación, seguida de una sesión de preguntas y respuestas.

Fecha: Martes, 11 de marzo de 2025

Hora: 4:30 p. m. hora del Este (1:30 p. m. hora del Pacífico)

Número de acceso telefónico: 877-451-6152 (nacional) o 201-389-0879 (internacional)

ID de la conferencia: 13751475

La teleconferencia se transmitirá en vivo aquí y a través de la sección de Relaciones con los Inversores del sitio web de Synchronoss.

Acerca de Synchronoss

Synchronoss Technologies (Nasdaq: SNCR), un líder mundial en soluciones personales de Nube, capacita a los proveedores de servicios para establecer conexiones seguras y significativas con sus suscriptores. Nuestra plataforma SaaS Cloud simplifica los procesos de incorporación y fomenta la participación de los suscriptores, lo que resulta en flujos de ingresos mejorados, gastos reducidos y tiempo de posicionamiento en el mercado más rápido. Millones de suscriptores confían en Synchronoss para salvaguardar sus recuerdos más preciados y contenido digital importante. Explore cómo nuestras soluciones centradas en la nube redefinen la forma en que se conecta con su mundo digital en www.synchronoss.com.

Contacto de Relaciones con los Inversores:

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

Contacto de Relaciones con los Inversores:

Ryan Gardella

ICR for Synchronoss

SNCRIR@icrinc.com

