Synchronoss Technologies מכריזה על תאריך שיחת ועידה לגבי התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2024 כולה

ברידג'ווטר, ניו ג'רזי, Feb. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Synchronoss Technologies Inc. ("Synchronoss" או "החברה") (נאסד"ק: SNCR), מובילה ומחדשת גלובלית בפלטפורמות ענן אישיות, תקיים שיחת ועידה ביום שלישי, 11 במרץ 2025 בשעה 16:30 שעון החוף המזרחי ET (13:30 שעון האוקיינוס השקט PT) כדי לדון בתוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנה כולה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2024. התוצאות הכספיות יפורסמו בהודעה לעיתונות לפני השיחה.

הנהלת Synchronoss תארח את המצגת, ולאחריה יוקצב זמן לשאלות ותשובות.

תאריך: יום שלישי, 11 במרץ 2025

שעה: 16:30 שעון החוף המזרחי ET(13:30 שעון האוקיינוס השקט PT)

מספר חיוג: 877-451-6152 (מקומי) או 201-389-0879 (בינלאומי)

מזהה שיחת ועידה: 13751475

שיחת הוועידה תועבר בשידור חי כאן ודרך מדור קשרי משקיעים באתר Synchronoss.

אודות Synchronoss

Synchronoss Technologies (נאסד"ק: SNCR) מובילה עולמית בפתרונות ענן אישי, מאפשרת לספקי שירות ליצור קשרים מאובטחים ומשמעותיים עם המנויים שלהם. פלטפורמת SaaS Cloud שלנו מפשטת את תהליכי הקליטה ומטפחת מעורבות מנויים, וכתוצאה מכך זרמי הכנסות משופרים, הוצאות מופחתות וזמן מהירות ההגעה לשוק מהיר יותר. מיליוני מנויים סומכים על Synchronoss שתשמור על הזיכרונות היקרים ביותר שלהם ועל התוכן הדיגיטלי החשוב ביותר שלהם. גלו כיצד הפתרונות שלנו הממוקדים בענן מגדירים מחדש את הדרך שבה אתם מתחברים לעולם הדיגיטלי שלכם ב- www.synchronoss.com .

למידע נוסף – מדיה

Domenick Cilea

Springboard

dcilea@springboardpr.com

למידע נוסף – משקיעים

Ryan Gardella

ICR for Synchronoss

SNCRIR@icrinc.com

