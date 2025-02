Piadina Romagnola PGI (g.g.A.) stärkt seine Präsenz in Europa

Die ADV-Kampagne mit ESM und Lebensmittel Zeitung wird fortgesetzt

RIMINI, Italia, Feb. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die internationale Kommunikationsstrategie von Piadina Romagnola g.g.A. wird fortgesetzt, indem die ADV-Kampagne im renommierten ESM (European Supermarket Magazine) und der Lebensmittel Zeitung, einem Bezugspunkt für den Vertriebs- und Einzelhandelssektor in Europa und insbesondere in Deutschland, für den gesamten Monat März verlängert wird.

Die Initiative ist Teil des Projekts „Choose the European Friendship“, das von der Europäischen Union kofinanziert wird und zum Ziel hat, die Präsenz der Piadina Romagnola g.g.A. auf dem europäischen Markt zu festigen und auszubauen, indem ihr authentischer Wert, ihre zertifizierte Qualität und ihre einzigartige Tradition gefördert werden. Dank dieser Kampagne verstärkt das Konsortium zum Schutz der Piadina Romagnola g.g.A. sein Engagement für den Schutz und die Aufwertung des Produkts auf europäischer und internationaler Ebene, indem es Nachahmungen bekämpft und den Verbrauchern ein authentisches und sicheres Produkt garantiert.

Ein strategischer Fokus auf Deutschland

Der deutsche Markt ist ein Schlüsselmarkt für den Export der Piadina Romagnola g.g.A. mit einer wachsenden Nachfrage nach Produkten mit g.U. und g.g.A.. Die Werbekampagne in der Lebensmittel Zeitung, einer der wichtigsten Publikationen des Sektors in Deutschland, wird es ermöglichen, Händler, Käufer und strategische Akteure zu erreichen und den Bekanntheitsgrad und die Erkennbarkeit von Piadina Romagnola g.g.A. bei einem immer größeren Publikum zu steigern.

Gleichzeitig wird die Sichtbarkeit im ESM (European Supermarket Magazine) eine gezielte Berichterstattung auf europäischer Ebene gewährleisten und die wichtigsten Akteure des Großhandels und des Lebensmittelhandels einbeziehen.

Die ADV-Kampagne geht Hand in Hand mit der Schutz- und Sicherungsarbeit, die das Konsortium der g.g.A. Piadina Romagnola sowohl in Europa als auch weltweit leistet. Ziel ist es, den Schutz der g.g.A.-Bezeichnung gegen Fälschungen zu gewährleisten und das Bewusstsein für ein Produkt zu fördern, das für die italienische Spitzengastronomie steht.

Informationen in Bezug zum Konsortium für die Förderung und den Schutz der Piadina Romagnola g.g.A.

Das Konsortium für die Förderung und den Schutz der Piadina Romagnola g.g.A. wurde gegründet, um die Piadina Romagnola (auch Piada Romagnola genannt) und die Variante der Piadina oder Piada Romagnola alla Riminese (Fladenbrot auf Rimini-Art) zu fördern und aufzuwerten sowie die Bestimmungen und den Referenztext für die Piadina-Herstellung nach traditionellem Rezept durchzusetzen. Die Bemühungen des Konsortiums führten am 24. Oktober 2014 zur Anerkennung der geschützten geografischen Angabe (ital. IGP). Derzeit umfasst das Konsortium 12 Unternehmen der Region Romagna von unterschiedlichen Größen und aus den Bereichen der handwerklichen Herstellung, der Industrie und der Kioske. Für diese Unternehmen übernimmt das Konsortium die Rolle des Vermittlers und Vertreters.

Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten sind die der Autorin/des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur für die Forschung (REA) wider. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können dafür verantwortlich gemacht werden.

