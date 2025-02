Nordic Capital 完成对 Anaqua 的收购

领先的技术和支付领域私募股权投资机构收购 Anaqua,专注于推动业务进一步发展

波士顿, Feb. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的创新和知识产权 (IP) 管理技术解决方案和服务供应商 Anaqua 今天宣布,全球技术和支付领域的资深私募股权投资者 Nordic Capital 已从 Astorg 手中收购了 Anaqua 的控股权。

此次收购是 Nordic Capital 的一项重要战略投资,专注于通过开发日益创新的知识产权管理解决方案来推动 Anaqua 持续发展。 Nordic Capital 将支持 Anaqua 进行全球扩张及持续提升其一流的软件水平和运营能力,以进一步巩固公司的市场地位。 Anaqua 的差异化平台 AQX® 和 PATTSY WAVE® 将最佳实践工作流程、数据分析、国外申请以及专利和商标续约付款整合到为知识产权专业人士而设的单一关键任务软件平台。 该平台提供独特的端到端价值主张,以简化运营、提供战略信息,并围绕客户宝贵的知识产权组合而提供决策支持。

Nordic Capital 在推动创新技术公司发展方面拥有 20 多年经验,对相关公司的技术投资已达 33 项,企业总值约为 260 亿欧元。

Anaqua 首席执行官 Bob Romeo 表示:“Nordic Capital 将成为 Anaqua 和我们客户未来的绝佳合作伙伴,我们拥有共同的愿景,即以软件为主导的知识产权管理平台,可推动行业转型。” Anaqua 首席运营官 Justin Crotty 补充说:“Nordic Capital 将帮助 Anaqua 实现我们的发展战略,并为我们的客户和知识产权市场提供由技术驱动的解决方案。”

Nordic Capital Advisors 合伙人兼技术与支付业务主管 Fredrik Näslund 表示:“我们期待支持 Anaqua 进入下一发展阶段,帮助其进一步扩大全球影响力,并为创新驱动型行业建立领先的知识产权管理平台。”

关于 Anaqua

Anaqua, Inc. 是一家在知识产权 (IP) 管理方面提供综合技术解决方案和服务的高端供应商。 Anaqua 的 AQX® 和 PATTSY WAVE®知识产权管理平台将最佳实践工作流程与大数据分析和技术支持服务相结合,以创建一个智能环境,为知识产权战略提供信息、支持知识产权决策并简化知识产权流程。 如今,近一半的美国前 100 大专利申请者和全球品牌,以及全球各地越来越多的律师事务所使用 Anaqua 的解决方案。 超过 200 万知识产权管理人员、律师、律师助理、管理者和创新者使用 Anaqua 平台来进行知识产权管理。 公司总部位于波士顿,同时在美国、欧洲、亚洲和澳大利亚设有办事处。 如需了解更多信息,请访问 anaqua.com 或 LinkedIn。

关于 Nordic Capital

Nordic Capital 是领先的行业专业私募股权投资机构,坚定致力于通过改善运营和转型发展来开创更强大、可持续发展的业务。 Nordic Capital 专注于其拥有丰富经验和悠久历史的特定地区和领域。 其主要投资于医疗保健、技术和支付、金融服务以及服务和工业技术等行业。 在医疗保健、技术和支付行业,其投资重点地区是欧洲和全球。 自 1989 年成立以来,Nordic Capital 已完成 近 150 项投资,总值约为 260 亿欧元。 最新成立的实体包括拥有 90 亿欧元承诺资本的 Nordic Capital XI 和 20 亿欧元承诺资本的 Nordic Capital Evolution II,主要投资者包括养老金等国际机构投资者。 Nordic Capital Advisors 在瑞典、英国、美国、德国、丹麦、芬兰、挪威和韩国设有办事处。 www.nordiccapital.com。

根据具体语境,“Nordic Capital”指 Nordic Capital 品牌旗下的任何或所有实体、工具、结构和关联实体。 Nordic Capital 实体和工具的普通合伙人和/或受委托的组合经理由多家非自主次级咨询实体提供咨询,任何或所有此类机构称为“Nordic Capital Advisors”。

公司联络人:

Nancy Hegarty

市场营销副总裁

Anaqua

617-375-2655

nhegarty@anaqua.com

