사모펀드인 Nordic Capital, Anaqua 인수 완료

선도적인 기술 및 결제 사모펀드 투자자인 Nordic Capital, 비즈니스의 추가 성장에 포커싱하며 Anaqua 전격 인수

보스턴, Feb. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 혁신 및 지적재산(IP) 관리 기술 솔루션 기업인 Anaqua는 기술 및 결제 분야에서 풍부한 경험을 갖춘 사모펀드 투자자 Nordic Capital이 유럽권 사모펀드 기업 Astorg로부터 Anaqua의 지배 지분을 인수했다고 오늘 발표했다.

이번 인수는 점점 더 혁신적으로 변해가는 IP 관리 솔루션 개발을 통해 Anaqua의 지속적인 성장을 견인하는 데 초점을 맞춘 Nordic Capital의 주요 전략적 투자 행보의 일환으로 평가된다. Nordic Captial은 Anaqua의 글로벌 확장과 동급 최고의 소프트웨어 및 운영 역량에 대한 지속적인 개선을 지원함으로써 회사의 시장 입지 강화를 지원할 것으로 전망된다. Anaqua의 차별화된 플랫폼인 AQX®와 PATTSY WAVE®는 모범 사례 워크플로우, 데이터 분석, 해외 출원, 특허 및 상표 갱신 지불을 IP 전문가를 위한 단일 미션 크리티컬 소프트웨어 플랫폼에 통합하고 있다. 해당 플랫폼은 고유한 엔드투엔드 가치 제안을 통해 운영을 간소화하고, 전략 정보를 제공하며, 고객의 소중한 IP 포트폴리오에 대한 의사결정을 강화한다.

Nordic Capital은 20년 이상 혁신적인 기술 기업의 성장 가속화를 지원한 경험을 보유하고 있으며, 총 기업 가치가 약 260억 유로에 달하는 33개 기업에 기술 투자를 단행하였다.

Anaqua의 CEO인 Bob Romeo는 “Nordic Capital은 업계 혁신을 주도할 소프트웨어 주도형 IP 관리 플랫폼 개발이라는 비전을 공유하고 있어 Anaqua와 고객 모두에게 훌륭한 파트너 역할을 하게 될 것"이라고 기대감을 표했다. Anaqua의 COO인 Justin Crotty 또한 “Nordic Capital은 Anaqua가 성장 전략을 실현하고 고객과 IP 시장을 위한 기술 중심 솔루션을 제공하는 데 중요한 역할을 할 것”이라고 덧붙였다.

Nordic Captial Advisors의 파트너이자 기술 및 결제 부문 책임자인 Fredrik Näslund는 “Anaqua의 다음 단계 성장을 지원함으로써 회사의 글로벌 입지 확장과 혁신 주도 산업을 위한 선도적인 IP 관리 플랫폼 구축에 힘을 보탤 것”이라고 소감을 밝혔다.

Anaqua 소개

Anaqua Inc.는 지적 재산(IP) 관리에 필요한 통합 기술 솔루션 및 서비스를 제공하는 프리미엄 기업이다. Anaqua의 AQX® 및 PATTSY WAVE® IP 관리 플랫폼은 모범 사례 워크플로우와 빅데이터 분석 및 기술 지원 서비스를 결합하여 IP 전략을 알리고, IP 의사 결정을 지원하며, IP 프로세스를 간소화하는 지능형 환경을 조성한다. 현재 미국 100대 특허 출원인 및 글로벌 브랜드 중 절반에 가까운 기업과 전 세계적으로 점점 더 많은 로펌이 Anaqua의 솔루션을 사용 중이다. 200만 명 이상의 IP 임원, 변호사, 패러리걸, 관리자 및 혁신가들이 이 플랫폼을 사용해 IP를 관리하고 있다. 미국 보스턴에 본사를 두고 있으며 미국, 유럽, 아시아, 호주에 지사를 운영 중이다. 보다 자세한 내용은 anaqua.com또는 LinkedIn을 방문해 확인해 보세요.

Nordic Capital 소개

Nordic Capital은 운영 개선과 혁신적 성장을 통해 보다 강력하고 지속 가능한 비즈니스 창출을 목표로 흔들림 없이 노력하는 선도적인 분야별 전문 사모펀드 투자기관이다. Nordic Capital은 풍부한 경험과 오랜 역사를 지닌 특정 지역과 부문에 주력하고 있다. 중점 분야는 헬스케어, 기술 및 결제, 금융 서비스, 서비스 및 산업 기술에 걸쳐 있다. 주요 지역은 헬스케어와 기술 및 결제 분야의 경우 유럽과 전 세계이다. 1989년 설립 이래 Nordic Capital은 약 150건의 투자에 약 260억 유로를 투자했다. 가장 최근에 설립된 법인은 90억 유로의 약정 자본을 보유한 Nordic Capital XI와 20억 유로의 약정 자본을 보유한 Nordic Capital Evolution II로, 주로 연기금과 같은 국제 기관 투자자들이 투자하고 있다. Nordic Captial Advisors는 스웨덴, 영국, 미국, 독일, 덴마크, 핀란드, 노르웨이, 한국에 현지 사무소를 운영 중이다. (www.nordiccapital.com).

“Nordic Capital"은 문맥에 따라 Nordic Capital 브랜드 법인, 차량, 구조 및 관련 법인의 일부 또는 전부를 의미한다. Nordic Capital 법인 및 차량의 일반 파트너 및/또는 위임 포트폴리오 관리자는 여러 비재량 하위 자문 기관의 자문을 받으며, 이들 중 일부 또는 전부를 “Nordic Capital Advisors”라고 지칭한다.

회사 연락처 정보:

Nancy Hegarty

VP, Marketing

Anaqua

617-375-2655

nhegarty@anaqua.com

