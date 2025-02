Nordic Capital משלימה את רכישת Anaqua

קרן ההשקעות בטכנולוגיה ותשלומים הפרטית המובילה רוכשת את Anaqua עם התמקדות בהנעת צמיחה נוספת בעסק

בוסטון, Feb. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Anaqua, ספקית מובילה של פתרונות ושירותים טכנולוגיים לניהול חדשנות וקניין רוחני (IP), הודיעה כי Nordic Capital, קרן השקעות פרטית ומנוסה בתחומי בטכנולוגיה ותשלומים ברחבי העולם, רכשה את גרעין השליטה ב-Anaqua מ-Astorg.

הרכישה מייצגת השקעה אסטרטגית מרכזית של Nordic Capital, והיא מתמקדת בהנעת המשך הצמיחה של Anaqua באמצעות פיתוח פתרונות ניהול קניין רוחני חדשניים יותר. Nordic Capital תתמוך בהתרחבות הגלובלית של Anaqua ובהמשך ההשתפרות של התוכנה והיכולות התפעוליות הטובות מסוגן כדי לחזק עוד יותר את מעמדה של החברה בשוק. הפלטפורמות AQX® ו- PATTSY WAVE® של Anaqua, שעושות את ההבדל, משלבות תזרימי עבודה מומלצים, אנליטיקה של נתונים, הגשות חוץ ותשלומים לחידוש פטנטים וסימנים מסחריים לתוך פלטפורמות תוכנה מוכללות וקריטיות עבור המקצוענים בתחום הקניין הרוחני. הפלטפורמות מציעות הצעות ערך ייחודיות מקצה לקצה כדי לפשט את התפעול, לייעל אסטרטגיות ולהעצים את קבלת החלטות סביב תיקי הקניין הרוחני יקרי ערך של הלקוחות.

ל-Nordic Capital יש למעלה מ-20 שנות ניסיון בהאצת הצמיחה של חברות טכנולוגיה חדשניות, והיא ביצעה 33 השקעות טכנולוגיות בחברות עם שווי ארגוני מצטבר של כ-26 מיליארד אירו.

"Nordic Capital תהיה שותפה מצוינת כשאנו נעים קדימה - עבור Anaqua וגם עבור הלקוחות שלנו - עם החזון המשותף שלנו על פלטפורמות ניהול קיינן רוחני מונחות תוכנה שיכולות להניע שינוי בתעשייה", אמר מנכ"ל Anaqua, בוב רומיאו (Bob Romeo). ג'סטין קרוטי (Justin Crotty), מנהל התפעול הראשי של Anaqua, הוסיף: "Nordic Capital תהיה כלי חשוב ב-Anaqua לצורך מימוש אסטרטגיית הצמיחה שלנו ואספקת פתרונות מונעי טכנולוגיה ללקוחותינו ולשוק הקניין הרוחני".

פרדריק נאסלונד (Fredrik Näslund), שותף וראש תחום טכנולוגיה ותשלומים ב-Nordic Capital Advisors, הגיב: "אנו מצפים לתמוך ב-Anaqua בשלב הבא של הצמיחה שלה, לעזור לה להרחיב את טביעת הרגל הגלובלית שלה ולמסד את פלטפורמת ניהול הקניין הרוחני המובילה לתעשיות מונעות חדשנות".

אודות Anaqua

Anaqua, Inc היא ספקית מובילה של פתרונות ושירותים משולבים של טכנולוגיית ניהול קנין רוחני (IP). פלטפורמות ניהול הקניין הרוחני AQX® ו- PATTSY WAVE®מבית Anaqua משלבות זרימות עבודה מומלצות עם ניתוחי ביג דאטה ושירותים מבוססי טכנולוגיה כדי ליצור סביבה חכמה המיידעת אסטרטגיות קניין רוחני, מאפשרת החלטות קניין רוחני ומייעלת תהליכי קניין רוחני. כיום, כמעט מחצית מ-100 מבקשי הפטנטים הגדולים בארה"ב והמותגים העולמיים, כמו גם מספר גדל והולך של משרדי עורכי דין ברחבי העולם, משתמשים בפתרונות של Anaqua. יותר משני מיליון מנהלי קניין רוחני, עורכי דין, משפטנים, מנהלים וממציאים משתמשים בפלטפורמה לניהול הקניין הרוחני שלהם. מטה החברה נמצא בבוסטון, עם משרדים נוספים בארצות הברית, אירופה, אסיה ואוסטרליה. למידע נוסף, בקרו באתר anaqua.com או בלינקדאין.

אודות Nordic Capital

Nordic Capital היא משקיעה מובילה בתחום השקעות ההון הפרטיות המתמחה במגזר, עם מחויבות נחרצת ליצירת עסקים חזקים וברי קיימא באמצעות שיפור תפעולי וצמיחה משנת משחק. Nordic Capital מתמקדת באזורים ובמגזרים נבחרים בהם יש לה ניסיון עמוק והיסטוריה ארוכה. מגזרי המיקוד הם בריאות, טכנולוגיה ותשלומים, שירותים פיננסיים ושירותים וטכנולוגיה תעשייתית. אזורי מפתח הם אירופה וברחבי העולם להשקעות בתחום הבריאות, הטכנולוגיה והתשלומים. מאז הקמתה בשנת 1989, השקיעה Nordic Capital כ-26 מיליארד אירו בקרוב ל-150 השקעות. הישויות העדכניות ביותר הן Nordic Capital XI עם הון מחויב של 9.0 מיליארד אירו ו-Nordic Capital Evolution II עם הון מחויב של 2 מיליארד אירו המסופק בעיקר בידי משקיעים מוסדיים בינלאומיים כגון קרנות פנסיה. ל-Nordic Capital Advisors משרדים מקומיים בשוודיה, בריטניה, ארה"ב, גרמניה, דנמרק, פינלנד, נורבגיה ודרום קוריאה. www.nordiccapital.com.

המונח "Nordic Capital" מתייחס, בהתאם להקשר, לכל ישויות, כלי רכב, מבנים וישויות קשורות הממותגים של Nordic Capital. השותפים הכלליים ו/או מנהלי התיקים המוסמכים של הישויות של Nordic Capital מקבלים ייעוץ ממספר ישויות ייעוץ משנה שאינן נתונות לשיקול דעתן, שכל אחת מהן או כולן מכונות "Nordic Capital Advisors".

למידע נוסף-מדיה

Nancy Hegarty

VP, Marketing

Anaqua

617-375-2655

nhegarty@anaqua.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.