Nordic Capital cierra adquisición de Anaqua

Inversionista de capital privado líder en tecnología y pagos adquiere Anaqua con un enfoque en impulsar aún más el crecimiento de la empresa

BOSTON, Feb. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, un proveedor líder de soluciones y servicios de tecnología de gestión de innovación y propiedad intelectual (PI), anunció hoy que Nordic Capital, un experimentado inversor de capital privado en tecnología y pagos en todo el mundo, adquirió una participación mayoritaria en Anaqua de Astorg.

La adquisición representa una inversión estratégica importante de Nordic Capital, centrada en impulsar el crecimiento continuo de Anaqua a través del desarrollo de soluciones de gestión de PI cada vez más innovadoras. Nordic Capital apoyará la expansión global de Anaqua y los avances continuos de su software y capacidades operativas de primer nivel para fortalecer aún más la posición de la empresa en el mercado. Las plataformas diferenciadas de Anaqua, AQX® y PATTSY WAVE®, integran flujos de trabajo basados en mejores prácticas, análisis de datos, registros extranjeros y pagos de renovación de patentes y marcas comerciales en plataformas de software únicas y de misión crítica para profesionales de PI. Las plataformas ofrecen propuestas de valor únicas de extremo a extremo para agilizar las operaciones, informar la estrategia y potenciar la toma de decisiones en torno a los valiosos portafolios de propiedad intelectual (PI) de los clientes.

Nordic Capital cuenta con más de 20 años de experiencia en acelerar el crecimiento de empresas de tecnología innovadora y ha realizado 33 inversiones en tecnología en empresas con un valor empresarial agregado de alrededor de 26 mil millones de euros.

"Nordic Capital será un excelente socio en el futuro, tanto para Anaqua como para nuestros clientes, con nuestra visión compartida de plataformas de gestión de PI basadas en software que pueden impulsar la transformación del sector", comentó el director ejecutivo de Anaqua, Bob Romeo. Justin Crotty, director de operaciones de Anaqua, agregó: "Nordic Capital será fundamental para que Anaqua concrete nuestra estrategia de crecimiento y ofrezca soluciones impulsadas por la tecnología para nuestros clientes y el mercado de propiedad intelectual".

Fredrik Näslund, socio y director de tecnología y pagos de Nordic Capital Advisors, comentó: "Esperamos apoyar a Anaqua en su próxima fase de crecimiento, ayudándoles a expandir aún más su presencia global y estableciendo la plataforma líder de gestión de PI para los sectores impulsados por la innovación".

Acerca de Anaqua

Anaqua, Inc. es un proveedor líder de soluciones y servicios de tecnología integrados para la gestión de la propiedad intelectual (PI). Las plataformas de gestión de PI de Anaqua, AQX® y PATTSY WAVE®, combinan flujos de trabajo basados en mejores prácticas con análisis de macrodatos y servicios habilitados por tecnología para crear un entorno inteligente que informa las estrategias de PI, facilita decisiones de PI y agiliza los procesos de PI. Hoy, casi la mitad de los 100 solicitantes de patentes y marcas globales más grandes de Estados Unidos, así como un creciente número de bufetes de abogados en todo el mundo, utilizan las soluciones de Anaqua. Más de dos millones de ejecutivos, abogados, asistentes legales, administradores e innovadores de PI utilizan la plataforma para su gestión de PI. La empresa tiene su sede en Boston, con oficinas adicionales en Estados Unidos, Europa, Asia y Australia. Para más información visite, anaqua.com o LinkedIn.

Acerca de Nordic Capital

Nordic Capital es un inversor líder de capital privado especializado por sectores, con un firme compromiso de crear empresas más sólidas y sostenibles mediante la mejora operativa y el crecimiento transformador. Nordic Capital se centra en regiones y sectores seleccionados donde tiene una profunda experiencia y larga trayectoria. Los sectores de enfoque son salud, tecnología y pagos, servicios financieros y servicios y tecnología industrial. Las regiones principales son Europa y en todo el mundo para inversiones en atención médica y tecnología y pagos. Desde sus inicios en 1989, Nordic Capital ha invertido c. 26 mil millones de euros en cerca de 150 inversiones. Las entidades más recientes son Nordic Capital XI con 9.0 mil millones de euros en capital comprometido y Nordic Capital Evolution II con 2 mil millones de euros en capital comprometido, principalmente proporcionado por inversores institucionales internacionales como fondos de pensiones. Nordic Capital Advisors tiene oficinas locales en Suecia, Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Corea del Sur. www.nordiccapital.com.

"Nordic Capital" se refiere, dependiendo del contexto, a cualquiera o todas las entidades, vehículos, estructuras y entidades asociadas de la marca Nordic Capital. Los socios generales y/o gerentes de portafolio delegados de las entidades y vehículos de Nordic Capital son asesorados por varias entidades subasesoras no discrecionales, cualquiera o todas las cuales se denominan "Asesores de Nordic Capital".

Contacto de la Empresa:

Nancy Hegarty

Vicepresidenta de marketing

Anaqua

617-375-2655

nhegarty@anaqua.com

