Octroi d'options d'achat d'actions et présence au Congrès PDAC 2025 à Toronto

MONTRÉAL, 26 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Sirios Inc. (TSX-V : SOI ; OTCQB : SIREF)

Octroi d'options d'achat d'actions

Sirios annonce que son conseil d'administration a octroyé 100 000 options d'achat d'actions à son chef des finances et secrétaire dans le cadre de son régime d'options d'achat d'actions incitatif. Les options ont un prix d'exercice de 0,055 $ par action et une durée de cinq ans.

Congrès 2025 de l'ACPE (Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs)

Sirios est heureuse d'annoncer sa participation au 93e congrès annuel de l'ACPE, qui se tiendra du 2 au 5 mars 2025 au Metro Toronto Convention Centre à Toronto, Ontario.

Détails de l'événement

Dates : du dimanche 2 mars au mercredi 5 mars 2025

Lieu: Metro Toronto Convention Centre, 255 Front St. West, Toronto, ON

Stand de Sirios : Stand n° 2910 de la Bourse des investisseurs (Investors Exchange)



L'équipe technique et les représentants de la direction de Sirios seront disponibles au stand tout au long du congrès. De plus, Dominique Doucet, PDG de la société, fera une présentation le mardi 4 mars à 15h19, lors de la session Or 3 dans le théâtre New Investment Hub.

À propos de Sirios

Ressources Sirios Inc. (TSX-V : SOI ; OTCQB : SIREF) est une société d'exploration minière québécoise axée sur le développement de sa propriété aurifère Cheechoo, détenue à 100 %, située dans Eeyou Istchee Baie-James, Canada.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Dominique Doucet, PDG

450-482-0603

info@sirios.com

www.sirios.com

