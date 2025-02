Nüline Distribution nommée distributeur officiel canadien de Basil Bangs

MONTRÉAL, 26 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nüline Distribution est fière d'annoncer son partenariat en tant que distributeur officiel canadien de Basil Bangs , la célèbre marque australienne spécialisée dans les parasols, les tapis de pique-nique et les accessoires de plein air de haute qualité. Cette collaboration marque une expansion de Basil Bangs au Canada, permettant à un public plus large de découvrir ses produits durables et magnifiquement conçus.

Basil Bangs s'installe au Canada

Basil Bangs est réputé pour son savoir-faire exceptionnel, ses matériaux innovants et ses designs intemporels qui améliorent la vie en plein air. Des parasols haut de gamme aux tapis de pique-nique élégants et fonctionnels, les produits Basil Bangs sont conçus pour allier esthétique et performance, ce qui les rend parfaits pour la maison, l'hôtellerie et les espaces commerciaux.

En tant que distributeur canadien exclusif, Nüline Distribution veillera à ce que les détaillants et les clients de tout le pays aient accès à la collection très prisée de Basil Bangs. Ce partenariat s'inscrit dans la mission de Nüline Distribution qui consiste à offrir des produits de haute qualité et avant-gardistes qui enrichissent le marché canadien.

Une passion commune pour la qualité et l'innovation

« Nous sommes ravis d'accueillir Basil Bangs dans notre portefeuille de marques haut de gamme », a déclaré Michel Abitbol, Président chez Nüline Distribution. « Leur dévouement sans faille au design, à la durabilité et à la pérennité s'aligne parfaitement avec notre vision d'offrir des produits d'extérieur haut de gamme aux consommateurs canadiens. Nous sommes impatients d'accroître la présence de la marque au Canada et de mettre en valeur sa gamme remarquable. »

Parfaits pour les environnements commerciaux

Les parasols Basil Bangs sont parfaits pour les environnements commerciaux tels que les hôtels, les restaurants et les centres de villégiature. Leur construction durable et leur design sophistiqué offrent à la fois fonctionnalité et une touche d'élégance supplémentaire, ce qui en fait le choix idéal pour les entreprises qui cherchent à améliorer leurs espaces extérieurs avec style et haute performance.

Ce que les clients canadiens peuvent attendre

Avec Basil Bangs désormais disponible par l'intermédiaire de Nüline Distribution, les clients canadiens peuvent profiter de :

parasols d'extérieur haut de gamme - des solutions de protection solaire élégantes et durables pour un usage résidentiel et commercial.

- des solutions de protection solaire élégantes et durables pour un usage résidentiel et commercial. tapis de pique-nique de luxe - des modèles imperméables et faciles à transporter, parfaits pour les aventures en plein air.

- des modèles imperméables et faciles à transporter, parfaits pour les aventures en plein air. accessoires d'extérieur - des produits magnifiquement conçus qui allient fonctionnalité et style pour la vie quotidienne.



Nüline Distribution fournira un soutien complet aux détaillants, en assurant un accès continu aux collections de Basil Bangs grâce à des stratégies de distribution, de marketing et de service à la clientèle dédiées.

À propos de Nüline Distribution

Nüline Distribution est un important distributeur canadien spécialisé dans les marques haut de gamme de design et de style de vie. Forte de plus de 15 ans d'expérience, l'entreprise se consacre à la mise sur le marché canadien de produits innovants de haute qualité, offrant un service et une expertise inégalés à ses partenaires.

À propos de Basil Bangs

Fondée en Australie, Basil Bangs est une marque mondialement reconnue pour ses parasols haut de gamme, ses tapis de pique-nique élégants et ses accessoires fonctionnels. Alliant design artistique et durabilité supérieure, les produits Basil Bangs sont conçus pour améliorer les expériences de plein air avec beauté et fonctionnalité.

Pour plus d'informations, des entrevues ou des images en haute résolution, veuillez contacter :

Nüline Distribution

Courriel : info@nulinedistribution.com

Site Internet : nulinedistribution.com

Tous les produits Basil Bangs au Canada.

