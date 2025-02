Les fourgons électriques Workhorse W56 et W750 approuvés pour la vente au Canada

Les fourgons de livraison tout électriques Workhorse W56 et W750 sont désormais admissibles à l'importation et à la vente au Canada dans le cadre du Programme de pré-dédouanement de l'annexe G.

Transports Canada a examiné la documentation de la Société pour vérifier la conformité aux NSVAC, les normes rigoureuses de sécurité du Canada pour les véhicules commerciaux.

L'intérêt marqué des flottes canadiennes de livraison du dernier kilomètre souligne la demande pour des solutions de transport écoresponsables, les camions de démonstration devant commencer les essais routiers au plus tard au deuxième trimestre 2025.

CINCINNATI, 26 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workhorse Group Inc. (NASDAQ : WKHS) (« Workhorse » ou la « Société »), une entreprise technologique américaine axée sur l'innovation dans la transition vers les véhicules commerciaux zéro émission, a annoncé aujourd'hui que ses fourgons de livraison électriques W56 et W750 ont été approuvés pour l'importation et la vente au Canada. Workhorse a complété son inscription comme fabricant étranger dans le cadre du programme de pré-dédouanement de l'annexe G de Transports Canada, permettant aux concessionnaires importateurs canadiens d'introduire les fourgons de livraison Workhorse W56 et W750 dans le pays et de les vendre dans l'ensemble du Canada. Dans le cadre de ce processus, Transports Canada a effectué un examen de la documentation de la Société validant la conformité des deux véhicules aux Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada (NSVAC).

Ce développement représente une étape importante pour Workhorse alors que la Société étend son réseau de distribution et de service pour répondre à la demande de véhicules commerciaux écoresponsables sur le marché canadien. Compte tenu de l'engagement du Canada à atteindre la carboneutralité et à adopter des solutions de transport propre, les fourgons de livraison électriques de Workhorse sont parfaitement adaptés pour soutenir les entreprises dans leur transition vers des flottes zéro émission. Les essais routiers des camions de démonstration avec une flotte de livraison du dernier kilomètre au Canada doivent commencer au plus tard au deuxième trimestre 2025, démontrant davantage les capacités en conditions réelles des véhicules Workhorse.

« Il s'agit d'une avancée majeure pour Workhorse », a déclaré Josh Anderson, directeur de la technologie de Workhorse. « Le pré-dédouanement de Transports Canada ouvre un important nouveau marché pour nos produits dans l'ensemble du Canada, y compris auprès des flottes qui opèrent à travers les frontières en Amérique du Nord. Nous sommes enthousiastes que nos fourgons de livraison électriques puissent désormais circuler sur les routes et autoroutes canadiennes, offrant des solutions zéro émission fiables sur lesquelles les clients peuvent compter. »

Workhorse a constaté un vif intérêt de la part des flottes canadiennes désireuses d'ajouter des camions commerciaux électriques de moyen tonnage à leurs portefeuilles. Avec la certification des W56 et W750, Workhorse se prépare à une entrée harmonieuse sur le marché canadien, apportant une performance éprouvée en conditions réelles, une efficacité opérationnelle et son réseau de service et de soutien de premier ordre. Workhorse explore activement des opportunités d'expansion de son réseau de concessionnaires pour mieux servir les clients partout au Canada.

Pour plus d'informations sur Workhorse et sa gamme complète de véhicules commerciaux électriques, y compris les W56 et W750, visitez www.workhorse.com.

À propos de Workhorse Group Inc.

Workhorse Group Inc. (NASDAQ : WKHS) est une entreprise technologique axée sur l'innovation dans la transition vers les véhicules commerciaux zéro émission. Workhorse conçoit et construit ses véhicules aux États-Unis au Workhorse Ranch à Union City, Indiana. Les véhicules de premier ordre de l'entreprise sont conçus pour la livraison du dernier kilomètre, les opérations de moyen tonnage et une gamme croissante d'applications spécialisées. Pour plus d'informations, visitez www.workhorse.com.

Énoncés prospectifs

Les discussions dans ce communiqué de presse contiennent des énoncés prospectifs reflétant nos attentes actuelles qui impliquent des risques et des incertitudes. Ces déclarations sont faites en vertu des dispositions de "refuge" (safe harbor) de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Lorsque utilisés dans ce communiqué de presse, les termes "anticiper", "s'attendre à", "planifier", "croire", "chercher", "estimer" et expressions similaires visent à identifier des énoncés prospectifs et se rapportent à des périodes futures. Il s'agit de déclarations qui comportent des risques et des incertitudes substantiels, notamment notre capacité à livrer en temps opportun le fourgon de livraison W56 et le châssis-cabine W4 CC applicables au bon de commande et aux conditions de livraison et d'acceptation de ceux-ci. Les énoncés prospectifs sont des déclarations qui ne sont pas des faits historiques et qui ne parlent qu'à la date des présentes. Nous déclinons expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou des révisions de tout énoncé prospectif contenu dans les présentes pour refléter tout changement dans nos attentes à cet égard ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels une telle déclaration est fondée, sauf si la loi l'exige.

Contact Médias :

Aaron Palash / Greg Klassen

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

212-355-4449

Contact Relations Investisseurs :

Tom Colton and Greg Bradbury

Gateway Group

949-574-3860

WKHS@gateway-grp.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.