Einladung – Ascom Bilanzmedienkonferenz 2024

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir freuen uns, Sie zur Medien- und Analystenkonferenz anlässlich der Jahresresultate 2024 der Ascom Holding AG einzuladen:

Datum: Mittwoch, 12. März 2025

Zeit: 10:00 Uhr bis ca. 11:30 Uhr

Ort: METROPOL, Fraumünsterstrasse 12, 8001 Zürich, Metropol - Anfahrt & Kontakt



Raum: Grosser Saal (Erdgeschoss)

Anmeldung: info@ascom.com. Bitte senden Sie uns Ihre Anmeldung per E-Mail bis Freitag, 7. März 2025.

Ein live Audio-Webcast mit zeitgleich aufgeschalteten Präsentationsfolien und Übertragung von Q&A wird via Webcast Link zur Verfügung gestellt.

Ascom wird die Medienmitteilung am 12. März 2025, um 6.30 Uhr MEZ veröffentlichen.



Im Anschluss an die Konferenz stehen Ihnen die Referenten auf Wunsch für kurze Interviews zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.



Freundliche Grüsse

Daniel Lack

General Secretary

Anhang

Legal Disclaimer:

