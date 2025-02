Bitget aumenta a eficiência do recrutamento com IA reduzindo o tempo de contratação em 38%

VICTORIA, Seychelles, Feb. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, bolsa líder em criptomoedas e empresa Web3 divulgou um relatório destacando o impacto transformador da inteligência artificial no processo de contratação. Os resultados revelam que a utilização da IA da Bitget reduziu os cronogramas de contratação em 38%, simplificou a aquisição de talentos e aprimorou o alinhamento entre candidatos e vagas, aumentando significativamente a eficiência da força de trabalho.

Principais conclusões

A introdução da IA no recrutamento reduziu em 38% o tempo médio de contratação da Bitget.

da Bitget. A triagem de currículos com IA reduziu o processamento manual em 76% , permitindo que o departamento de RH se concentrasse em candidatos de nível superior.

, permitindo que o departamento de RH se concentrasse em candidatos de nível superior. Os custos de recrutamento caíram 25% devido aos fluxos de trabalho de contratação automatizados.

devido aos fluxos de trabalho de contratação automatizados. A retenção de funcionários aumentou 15% , pois uma melhor correspondência entre candidato e vaga reduziu a taxa de evasão no primeiro ano.

, pois uma melhor correspondência entre candidato e vaga reduziu a taxa de evasão no primeiro ano. A classificação de candidatos orientada por IA e a correspondência de habilidades e vagas aumentaram a precisão da contratação, reduzindo o viés nas decisões de recrutamento em 38%.



Normalmente, os métodos tradicionais de recrutamento resultam em ciclos lentos de contratação, altos custos e incompatibilidades entre candidatos e cargos. A Bitget implementou uma solução de recrutamento orientada por IA que automatiza a triagem de currículos, o agendamento de entrevistas e a avaliação de candidatos. Ao alavancar o aprendizado de máquina e a análise preditiva, a plataforma otimizou as decisões de contratação com base na compatibilidade de habilidades e vagas, métricas de desempenho anteriores e adequação cultural. Essa transição para o recrutamento orientado por IA acelerou o processo de contratação da empresa, mantendo altos padrões de seleção.

Antes de implementar a contratação orientada por IA, a Bitget contava com a triagem manual de candidatos e agências de recrutamento externas, o que tornava o recrutamento caro e demorado. O ciclo médio de contratação durava 48 dias, e algumas posições técnicas levavam até 50 dias para serem preenchidas. A alta dependência de agências terceirizadas representava quase 40% dos custos totais de contratação, enquanto as equipes internas de RH processavam até 500 currículos por mês, levando a ineficiências operacionais. Apesar do rápido crescimento da empresa, os métodos tradicionais de contratação limitaram sua capacidade de escalar para novos mercados e setores de produtos com eficiência.

Para enfrentar esses desafios, a Bitget introduziu um sistema de recrutamento baseado em IA, projetado para agilizar a contratação, automatizando a triagem de currículos, otimizando a correspondência candidato-vaga e melhorando a tomada de decisões. O modelo de IA foi treinado usando dados históricos de contratações, avaliando indicadores-chave como compatibilidade de habilidades, desempenho anterior e adequação cultural. Integrada aos sistemas de RH existentes, a tecnologia permitiu a rápida classificação e seleção de candidatos, reduzindo o viés humano.

Os resultados foram significativos. O tempo médio de contratação caiu 38%, reduzindo os ciclos de recrutamento de 48 para 30 dias. A eficiência da triagem de currículos melhorou em 76%, permitindo que os especialistas de RH se concentrem em candidatos de alto valor em vez da filtragem manual. A economia de custos alcançou 25%, principalmente devido à redução da dependência de agências externas e à automação dos processos administrativos de contratação. A retenção de funcionários aumentou em 15%, pois uma melhor correspondência entre candidatos e vagas resultou em uma diminuição da taxa de evasão no primeiro ano. Além disso, as avaliações orientadas por IA ajudaram a minimizar o viés inconsciente nas decisões de contratação, resultando em uma melhoria de 38% na precisão da contratação.

"Com a IA, não estamos apenas contratando mais rápido, estamos contratando de forma mais inteligente", disse Gracy Chen, CEO da Bitget. "Essa tecnologia está nos ajudando a atrair os melhores talentos com mais eficiência, otimizando custos e melhorando a retenção de longo prazo.”

A transformação de contratação de IA da Bitget ressalta como a automação pode aumentar a eficiência da força de trabalho em setores altamente competitivos. Ao integrar a IA ao recrutamento, a empresa estabeleceu um novo padrão de eficiência, precisão e economia, oferecendo um modelo que pode reformular as estratégias de aquisição de talentos nos setores de criptomoedas e tecnologia.

Para saber mais sobre o uso da IA da Bitget na contratação, confira o relatório completo aqui .

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é líder em bolsa de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo mais de 100 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget está comprometida em ajudar os usuários a negociar de maneira mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de operação, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin , Ethereum e outros preços de criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multicadeia de nível mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos abrangentes da Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, Marketplace de NFTs, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global de atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavuşoğlu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümüş (medalhista de ouro no boxe) e İlkin Aydın (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais podem flutuar e sofrer volatilidade de preços. Invista somente o que pode perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados, nem o investimento principal recuperado. Aconselhamento financeiro independente deve sempre ser procurado, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para mais informações, consulte nossos Termos de uso .

