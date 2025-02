ビットゲット (Bitget)、AIで採用効率を向上させ、採用プロセスを38%短縮

セーシェル・ビクトリア発, Feb. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業である ビットゲット は、人工知能 (AI) が採用プロセスに与える変革的な影響に焦点を当てたレポートを発表した。 本レポートによると、AIの活用により、ビットゲットは人材獲得のプロセスを効率化し、採用に要する時間を38%短縮することに成功。また、候補者と職務のマッチング精度が向上し、全体の作業効率が飛躍的に高まったことが明らかになった。

主なポイント

採用にAIを導入したことで、ビットゲットでは 採用までの平均所要時間が38%短縮された 。

。 AIを活用した履歴書のスクリーニングを行うことにより、 手作業による処理が76%削減され 、人事部はよりレベルの高い候補者の選考に焦点を当てられるようになった。

、人事部はよりレベルの高い候補者の選考に焦点を当てられるようになった。 採用ワークフローの自動化により、 採用コストの25%削減に成功した 。

。 候補者と職務の適合性が高まったことで、初年度の離職率が低下し、 従業員の定着率が15%向上した 。

。 AIを活用した候補者ランキングおよびスキルと職務のマッチングにより、採用精度が向上し、採用決定におけるバイアスが38%低下した。



従来の採用手法では、プロセスに時間がかかるうえ、コストも膨らみ、候補者と職務のミスマッチが頻発していた。 こうした課題を解決するため、ビットゲットは、履歴書の選考から面接のスケジューリング、候補者の評価までを自動化するAI主導の採用ソリューションを導入した。 同社は、機械学習と予測分析を活用することで、スキルと職務の適合性、過去の実績指標、企業文化との相性に基づいた、最適な採用判断を実現。 AI主導の採用活動への移行により、同社は高い選考基準を維持しながら採用プロセスを加速させている。

AI主導の採用プロセスを実施する以前は、手作業による候補者選考や外部の人材紹介会社への依存により、採用コストが膨らみ、時間もかかっていた。 平均的な採用サイクルは48日で、技術職では採用決定までに50日を要する場合もあった。 サードパーティの人材紹介会社への支出の割合が高く、採用コスト全体の40%近くを占める一方で、社内の人事チームは月に500通もの履歴書を処理しており、業務の非効率化が課題となっていた。 同社は急成長を遂げていたものの、従来の採用手法では新たな市場や製品分野へのスムーズな展開が難しくなっていた。

こうした課題に対処するため、ビットゲットはAIを活用した採用システムを導入。履歴書選考の自動化、候補者と職務のマッチングの最適化、そして意思決定の改善によって採用プロセスの合理化を実現した。 このAIモデルは、これまでの採用データを用いて訓練され、スキルの適合性、過去の実績、企業文化との相性などの重要な指標を評価する。 既存の人事システムと統合されたこの技術は、候補者の迅速なランク付けと選考を可能にすると同時に、人間のバイアスを削減した。

その結果、大きな変化がもたらされた。 採用までの平均期間が38%短縮され、採用サイクルが48日から30日に短縮された。 履歴書選考の効率は76%向上し、人事スペシャリストは、手作業によるフィルタリングを行うことなく、レベルの高い候補者に集中できるようになった。 25%のコスト削減の主な理由は、外部の人材紹介会社への依存度が下がったことと、事務的な採用プロセスが自動化されたことである。 候補者・職務間の調整が向上したことで、初年度の離職率が低下したため、従業員の定着率は15%向上した。 さらに、AI主導の評価により、採用決定における無意識のバイアスを最小限に抑え、採用精度が38%向上した。

ビットゲットの最高経営責任者 (CEO) であるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は次のように述べている。「AIを活用することで、より迅速な採用が可能になるだけでなく、よりスマートな採用が実現できます。 この技術は、コストを最適化し、長期的な定着率を向上させながら、優秀な人材をより効率的に引き寄せるのに役立っています。」

ビットゲットのAIによる採用の変革は、競争の激しい業界において、自動化がいかに作業効率を高めることができるかを明確に示している。 採用業務にAIを統合することで、同社は効率性、正確さ、費用対効果の新たな基準を設定し、暗号通貨やテクノロジー分野の人材獲得戦略を再構築する可能性のあるモデルを提供している。

ビットゲットの採用業務におけるAI活用について詳しくは、 こちら からレポート全文を参照されたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする 暗号通貨取引 所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億人以上のユーザーにサービスを提供するビットゲットは、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションを使用してユーザーがよりスマートに取引できるように支援するとともに、 ビットコイン (Bitcoin) 価格 、 イーサリアム (Ethereum) 価格 、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムなアクセスを提供している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていた ビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet) は、ウォレット機能、スワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザーなどを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号ウォレットである。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカにおける存在感を高めている一方で、世界トップのプロサッカーリーグであるLALIGAの公式暗号通貨パートナーのほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進する最前線に立っており、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

詳しくは、次のサイトを参照されたい: ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲット・ウォレット

報道関係者向けの問い合わせ先: media@bitget.com

リスク警告:デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても構わない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した資産運用アドバイスを求め、個人の運用経験と財務状況を慎重に考慮する必要がある。 過去のパフォーマンスは将来の成果の信頼できる指標ではない。 ビットゲットは、発生した潜在的な損失について一切の責任を負わないものとする。 ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細については、当社の 利用規約 を参照されたい。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6645e120-7461-4af0-9253-b5353f2d5350

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.