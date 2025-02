Bitget משפרת את יעילות גיוס העובדים עם בינה מלאכותית, ומקצצת את זמן הגיוס ב-38%

ויקטוריה, איי סיישל, Feb. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, פרסמה דו"ח המדגיש את ההשפעה משנת המשחק של הבינה מלאכותית על תהליך הגיוס. הממצאים חושפים שבאמצעות השימוש בבינה מלאכותית הצליחה Bitget לקצר את לוחות הזמנים של גיוס עובדים ב-38%, ייעל את השגת הכישרונות, לשפר את ההתאמה בין המועמדים לעבודה, ולהגדיל באופן משמעותי את יעילות כוח העבודה.

נקודות מרכזיות

*הכנסת AI לגיוס הפחיתה את זמן הגיוס הממוצע של Bitget ב-38%.

*סינון קורות חיים מבוסס בינה מלאכותית הפחית את העיבוד הידני ב -76%, ואיפשר למחלקת משאבי אנוש להתמקד במועמדים ברמה גבוהה יותר.

*עלויות הגיוס ירדו ב -25% עקב זרימות עבודה אוטומטיות של גיוס.

*שימור העובדים השתפר ב -15%, כאשר התאמה טובה יותר למועמד לעבודה הובילה לשיעור שחיקה נמוך יותר בשנה הראשונה.

*דירוג מועמדים מבוסס בינה מלאכותית והתאמת מיומנות-עבודה הגדילו את דיוק הגיוס, והפחיתו את ההטיה בהחלטות גיוס ב-38%.

התוצאה של רוב שיטות הגיוס המסורתיות היא מחזורי גיוס איטיים, עלויות גבוהות וחוסר התאמה בין מועמדים לתפקידים בעבודה. Bitget הטמיעה פתרון גיוס מונחה בינה מלאכותית שממכן את סינון קורות החיים, מתזמן ראיונות ומעריך מועמדים. על ידי מינוף לימוד מכונה ואנליטיקת חזוי, הפלטפורמה עשתה מיטבה את החלטות הגיוס על סמך תאימות בין מיומנות לעבודה, מדדים של ביצועי עבר והתאמה תרבותית. מעבר זה לגיוס מבוסס בינה מלאכותית האיץ את תהליך הגיוס של החברה תוך שמירה על סטנדרטים גבוהים של בחירה.

לפני הטמעת הגיוס מונחה הבינה המלאכותית, Bitget הסתמכה על מיון מועמדים ידני וסוכנויות גיוס חיצוניות, ולכן הגיוס היה יקר ודרש זמן רב. מחזור הגיוס הממוצע נמשך 48 ימים, כאשר חלק מהמשרות הטכניות דרשו אף עד 50 ימים כדי לאתר מועמד מתאים. תלות גבוהה בסוכנויות צד שלישי היוותה כמעט 40% מסך עלויות הגיוס, בעוד שצוותי משאבי אנוש פנימיים עיבדו עד 500 קורות חיים בחודש בחוסר יעילות תפעולית. למרות הצמיחה המהירה של החברה, שיטות הגיוס המסורתיות הגבילו את יכולתה להגיע לשווקים ולמגזרי מוצרים חדשים ביעילות.

כדי להתמודד עם האתגרים הללו הציגה Bitget מערכת גיוס מונעת בינה מלאכותית שנועדה לייעל את הגיוס על ידי מיכון של סינון קורות חיים, מיטוב של התאמת המועמדים לעבודה ושיפור קבלת ההחלטות. מודל הבינה המלאכותית אומן באמצעות שימוש בנתונים היסטוריים של העובדים, תוך הערכת מחוונים מרכזיים כגון תאימות של המיומנויות, ביצועים קודמים והתאמה תרבותית. בשילוב עם מערכות משאבי אנוש קיימות, הטכנולוגיה אפשרה דירוג מועמדים ובחירתם המהירה תוך הקטנת ההטיה האנושית.

התוצאות היו משמעותיות. הזמן הממוצע להעסקה התקצר ב-38%, וקיצץ את מחזורי הגיוס מ-48 ל-30 ימים. יעילות סינון קורות החיים השתפרה ב-76%, וזה מאפשר למומחי משאבי האנוש להתמקד במועמדים בעלי ערך גבוה במקום בסינון הידני. החיסכון בעלויות הגיע ל-25%, בעיקר בשל הסתמכות מופחתת על סוכנויות חיצוניות ומיכון תהליכי הגיוס האדמיניסטרטיביים. שימור העובדים השתפר ב-15%, שכן התאמה טובה יותר בין המועמדים לתפקיד הובילה לירידה בשחיקה בשנה הראשונה. בנוסף, הערכות מונעות בינה מלאכותית עזרו למזער הטיה לא מודעת בהחלטות גיוס, והביאו לשיפור של 38% בדיוק הגיוס.

"עם בינה מלאכותית אנחנו לא רק מגייסים עובדים מהר יותר - אנחנו מגייסים באופן חכם יותר", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "טכנולוגיה זו עוזרת לנו למשוך כישרונות מובילים ביעילות רבה יותר תוך מיטוב עלויות ושיפור השימור לטווח ארוך".

השינוי בגיוס באמצעות בינה מלאכותית של Bitget מדגיש כיצד מיכון יכול לשפר את יעילות כוח העבודה בתעשיות תחרותיות במיוחד. על ידי שילוב בינה מלאכותית בגיוס, החברה הציבה רף חדש ליעילות, דיוק וחסכוניות, ומציעה מודל שיכול לעצב מחדש אסטרטגיות רכישת כישרונות במגזרי המטבעות הקריפטוגרפים והטכנולוגיה.

למידע נוסף על השימוש בבינה מלאכותית של Bitget בגיוס עובדים, עיינו בדו"ח המלא כאן .

