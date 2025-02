Bitget steigert die Effizienz der Personalbeschaffung mit KI und verkürzt die Onboarding-Zeit um 38 %

VICTORIA, Seychellen, Feb. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , eine führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, hat einen Bericht über den transformativen Einfluss von künstlicher Intelligenz auf den Onboarding-Prozess veröffentlicht. Aus den Ergebnissen geht eine Verkürzung der Onboarding-Zeiten um 38 %, eine Optimierung der Talentakquise sowie eine bessere Eignung der Bewerber für die Stellen hervor, sodass die Mitarbeitereffizienz deutlich gesteigert werden konnte.

Die wichtigsten Erkenntnisse

Die Einführung von KI im Bereich der Personalbeschaffung reduzierte die durchschnittliche Onboarding-Zeit bei Bitget um 38 % .

. Dank der KI-gestützten Lebenslaufüberprüfung reduzierte sich die manuelle Bearbeitung um 76 %, sodass sich die HR-Abteilung auf Bewerber mit höheren Qualifikationen konzentrieren konnte.

sodass sich die HR-Abteilung auf Bewerber mit höheren Qualifikationen konzentrieren konnte. Die Onboarding-Kosten sanken dank automatisierter Onboarding-Workflows um 25 % .

. Die Mitarbeiterbindung verbesserte sich um 15 % , da eine bessere Eignung der Bewerber für die Stelle zu einer geringeren Fluktuationsrate im ersten Jahr führte.

, da eine bessere Eignung der Bewerber für die Stelle zu einer geringeren Fluktuationsrate im ersten Jahr führte. KI-gestütztes Bewerberranking und Skill-Job-Matching erhöhten die Auswahlgenauigkeit und verringerten die Vorurteile bei Onboarding-Entscheidungen um 38 %.



Herkömmliche Onboarding-Methoden führen oft zu langsamen Onboarding-Zyklen, hohen Kosten und einer mangelnden Eignung von Bewerbern für eine bestimmte Stelle. Bitget implementierte eine KI-gestützte Onboarding-Lösung zur automatisierten Überprüfung von Lebensläufen, Planung von Vorstellungsgesprächen und Bewertung von Bewerbern. Durch den Einsatz von maschinellem Lernen und prädiktiver Analytik optimierte die Plattform Onboarding-Entscheidungen auf der Grundlage von Kompatibilität zwischen Fähigkeiten und Aufgaben, früheren Leistungskennzahlen und kultureller Übereinstimmung. Die Umstellung auf das KI-gestützte Onboarding hat den Onboarding-Prozess des Unternehmens beschleunigt, während gleichzeitig hohe Auswahlstandards gewährleistet werden.

Vor der Implementierung des KI-gestützten Onboarding-Prozesses war Bitget auf die manuelle Auswahl von Bewerbern und externe Personalvermittler angewiesen, was die Personalbeschaffung kostspielig und zeitaufwändig machte. Der durchschnittliche Onboarding-Zyklus dauerte 48 Tage, wobei die Besetzung einiger technischer Stellen bis zu 50 Tage in Anspruch nahm. Die hohe Abhängigkeit von externen Agenturen machte fast 40 % der gesamten Onboarding-Kosten aus, während die internen HR-Teams zusätzlich bis zu 500 Bewerbungen pro Monat bearbeiteten, was zu betrieblichen Ineffizienzen führte. Trotz des raschen Wachstums des Unternehmens schränkten herkömmliche Onboarding-Methoden seine Fähigkeit zur effizienten Erschließung neuer Märkte und Produktbereiche ein.

Zur Bewältigung dieser Herausforderungen führte Bitget ein KI-gestütztes Onboarding-System ein, mit dem die Personalbeschaffung durch die Automatisierung der Lebenslaufprüfung, die optimierte Auswahl an geeigneten Bewerbern für eine Stelle und die Verbesserung der Entscheidungsfindung optimiert wurde. Das KI-Modell wurde anhand bisheriger Onboarding-Daten trainiert, wobei Schlüsselindikatoren wie Kompatibilität der Fähigkeiten, frühere Leistungen und kulturelle Übereinstimmung bewertet wurden. Durch die Integration in bestehende HR-Systeme ermöglichte die Technologie ein schnelles Ranking und eine schnelle Auswahl von Bewerbern bei gleichzeitiger Reduzierung persönlicher Vorurteile.

Die Ergebnisse waren aussagekräftig. Die durchschnittliche Zeit bis zur Einstellung sank um 38 %, wodurch sich die Onboarding-Zyklen von 48 auf 30 Tage verkürzten. Die Effizienz der Lebenslaufüberprüfung verbesserte sich um 76 %, sodass sich die HR-Experten auf hochwertige Bewerber konzentrieren konnten und nicht mehr manuell filtern mussten. Die Kosteneinsparungen beliefen sich auf 25 %, vor allem aufgrund der geringeren Abhängigkeit von externen Agenturen und der Automatisierung der administrativen Onboarding-Prozesse. Die Mitarbeiterbindung verbesserte sich um 15 %, da eine bessere Eignung der Bewerber für die Stelle zu einer geringeren Fluktuation im ersten Jahr führte. Darüber hinaus trugen KI-gestützte Bewertungen zur Minimierung unbewusster Vorurteile bei Onboarding-Entscheidungen bei, was zu einer Verbesserung der Auswahlgenauigkeit um 38 % führte.

„Mit KI stellen wir nicht nur schneller, sondern auch intelligenter ein“, betonte Gracy Chen, CEO von Bitget. „Mithilfe dieser Technologie können wir Top-Talente effizienter anwerben und gleichzeitig die Kosten optimieren sowie die langfristige Mitarbeiterbindung verbessern.“

Die KI-Umstellung bei Bitget unterstreicht, wie die Automatisierung die Mitarbeitereffizienz in wettbewerbsintensiven Branchen verbessern kann. Durch die Integration von KI in die Personalbeschaffung konnte das Unternehmen einen neuen Benchmark in Sachen Effizienz, Genauigkeit und Kosteneffizienz setzen und ein Modell anbieten, das die Strategien zur Talentakquise im gesamten Kryptowährungs- und Technologiesektor revolutioniert.

Weitere Informationen über die Verwendung von KI durch Bitget bei der Personalbeschaffung finden Sie hier im vollständigen Bericht.

