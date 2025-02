XS.com, 최고 기술 책임자에 스텔리오스 팔리스 임명

SOUTH KOREA, February 27, 2025 / Business News / -- 다수의 수상 경력을 자랑하는 글로벌 핀테크 및 금융 서비스 제공업체인 XS .com은 기술 발전과 혁신에 대한 회사의 전략적 노력을 강조하며 새로운 최고기술책임자(CTO)로 스텔리오스 팔리스를 임명했다고 자랑스럽게 발표했습니다.시스템 아키텍처, 백엔드 개발, 클라우드 솔루션 분야에서 탁월한 경력을 쌓은 스텔리오스 팔리스는 XS.com의 기술 전략을 주도하며 차세대 금융 솔루션으로 나아갈 것입니다. 그의 리더십은 최첨단 혁신을 주도하고 원활하고 안전하며 확장 가능한 거래 경험을 제공하는 데 있어 회사의 지속적인 리더십을 보장하는 데 중추적인 역할을 할 것입니다.스텔리오스 팔리스는 기술 업계에서 10년 이상의 경력을 쌓았으며, 기술을 비즈니스 목표에 맞추는 전략적 비전으로 유명합니다. 시스템 성능을 향상시키고, 우수한 성과를 내는 팀을 이끌며, 영향력 있는 결과를 제공하는 그의 전문성은 금융 부문에서 기술 발전을 주도한 인상적인 실적과 맞닿아 있습니다.“업계가 빠르게 진화하는 시기에 XS.com에 합류하여 기술 이니셔티브를 이끌게 되어 기대가 큽니다."라고 스텔리오스 팔리스 CTO는 말합니다. “저의 목표는 회사의 기술 프레임워크를 강화하고 혁신을 추진하며 트레이더에게 시장의 새로운 표준을 제시하는 최첨단 솔루션을 지속적으로 제공하는 것입니다.”CTO로서 팔리스는 원활하고 안전하며 혁신적인 트레이딩 솔루션 개발에 초점을 맞춰 XS.com의 글로벌 기술 인프라를 이끌게 됩니다. 그의 비전은 회사의 기술 진화를 주도하여 혁신적인 고객 중심 솔루션을 제공함으로써 금융 서비스 업계에서 선두를 유지할 수 있도록 할 것입니다.XS.com의 CEO인 모하마드 이브라힘은 다음과 같이 말하며 새로운 임명에 대한 자신감을 드러냈습니다:“스텔리오스 팔리스를 리더십 팀에 합류하게 된 것은 XS.com에게 매우 흥분되는 순간입니다. 그의 깊은 기술 전문성과 미래 지향적인 전략, 확장 가능하고 혁신적인 솔루션을 구축하는 능력은 우리의 비전에 완벽하게 부합합니다. 새로운 지평을 개척하고 실질적이고 영향력 있는 솔루션을 만들기 위한 우리의 노력에 충실하기 위해 Stelios와 긴밀히 협력하기를 기대합니다.”기술 리더십을 이끌 스텔리오스 팔리스와 함께 XS.com은 핀테크 및 금융 서비스 업계의 리더로서 입지를 더욱 공고히 할 것입니다. 이번 전략적 임명은 기술적 우수성에 대한 회사의 노력을 강조할 뿐만 아니라 고객 경험 향상과 지속적인 성장을 위한 발판을 마련했습니다.XS 회사 리뷰XS 그룹(브랜드 이름 "XS" 또는 " XS.com "으로 운영)은 광범위한 금융 상품 거래에 대한 접근성을 제공하는 글로벌 멀티 자산 브로커입니다.2010년 호주에서 설립된 XS.com은 다양한 관할권에서 라이선스를 취득하고 전 세계 여러 지역에 사무실을 둔 FinTech, 금융 서비스 및 온라인 거래 산업의 글로벌 시장 리더로 성장했습니다.XS.com은 전 세계의 트레이더, 기관 투자자 및 브로커에게 효율적인 사용자 경험, 고품질 관계 관리 및 탁월한 고객 지원과 결합된 심층적인 기관 유동성 및 고급 거래 기술에 대한 접근성을 제공합니다.위험 경고: 당사 상품은 증거금으로 거래되며 높은 수준의 위험이 따르며 모든 자본을 잃을 수 있습니다. 이러한 상품이 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있으므로 관련 위험을 이해해야 합니다.

