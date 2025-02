XS.com ประกาศแต่งตั้ง Stelios Pallis ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO)

THAILAND, February 27, 2025 / Business News / -- XS .com ผู้ให้บริการฟินเทคและบริการทางการเงินระดับโลกที่ได้รับรางวัลมากมายมีความภาคภูมิใจในการประกาศแต่งตั้ง Stelios Pallis เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) คนใหม่ ซึ่งนับว่าเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยประสบการณ์อันโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมระบบ การพัฒนาแบ็กเอนด์ และโซลูชันคลาวด์ Stelios Pallis พร้อมเป็นผู้นำกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีของ XS.com ขับเคลื่อนองค์กรสู่โซลูชั่นทางการเงินแห่งอนาคตภายใต้การนำของเขานวัตกรรมล้ำสมัยจะถูกผลักดันอย่างเต็มที่เพื่อรักษาความเป็นผู้นำของบริษัทในการมอบประสบการณ์การเทรดที่ราบรื่น ปลอดภัย และสามารถขยายขีดความสามารถได้อย่างยั่งยืนStelios Pallis มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีกว่า 10 ปี และเป็นที่รู้จักในด้านวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจเขามีความเชี่ยวชาญในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ พร้อมการบริหารทีมให้มีศักยภาพ และการสร้างผลลัพธ์ที่มีคุณค่า ซึ่งสอดคล้องกับผลงานโดดเด่นของเขาในการพัฒนาเทคโนโลยีในภาคการเงิน"ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วม XS.com และเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของบริษัทในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว" Stelios Pallis ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) ของ XS.com กล่าว "เป้าหมายของผมคือการพัฒนาโครงสร้างเทคโนโลยีของบริษัท ขับเคลื่อนนวัตกรรม และมั่นใจว่าเราจะยังคงนำเสนอทางเลือกการเทรดที่ล้ำสมัยซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐานของตลาดในฐานะ CTO Pallis จะเป็นผู้นำโครงสร้างเทคโนโลยีระดับโลกของ XS.com โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโซลูชั่นการเทรดที่ราบรื่น ปลอดภัย และล้ำสมัย วิสัยทัศน์ของเขาจะขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทเพื่อให้ XS.com ยังคงเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินด้วยโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของลูกค้าและสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นMohamad Ibrahim ซีอีโอของ XS.com กล่าวถึงการแต่งตั้งครั้งใหม่นี้ว่า:"นี่เป็นช่วงเวลาสำคัญของ XS.com ในการต้อนรับ Stelios Pallis สู่ทีมผู้บริหารของเรา ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเชิงลึก แนวคิดเชิงกลยุทธ์ และความสามารถในการพัฒนาโซลูชันที่ล้ำสมัยและรองรับการขยายตัวทำให้เขาเป็นบุคคลที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับทิศทางของเรา เราตื่นเต้นที่จะได้ทำงานร่วมกับ Stelios เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่และเดินหน้าสร้างโซลูชั่นที่สร้างผลลัพธ์ได้อย่างแท้จริง"ภายใต้การเป็นผู้นำของ Stelios Pallis ในด้านเทคโนโลยี XS.com พร้อมเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำด้านฟินเทคและบริการทางการเงิน การแต่งตั้งครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าและผลักดันการเติบโตอย่างมั่นคงเกี่ยวกับบริษัท XSXS Group (ภายใต้ชื่อแบรนด์ “XS” หรือ “XS.com”) คือโบรกเกอร์การลงทุนแบบหลายกลุ่มสินทรัพย์ระดับโลกที่มอบโอกาสในการเทรดผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายก่อตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลียเมื่อปี 2010 XS.com ได้เติบโตขึ้นเป็นผู้นำตลาดระดับโลกในอุตสาหกรรมฟินเทค บริการทางการเงิน และการ เทรดออนไลน์ โดยได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลหลากหลายแห่ง และมีสำนักงานตั้งอยู่ในหลากหลายภูมิภาคทั่วโลกXS.com มอบบริการให้นักเทรด นักลงทุนสถาบัน และโบรกเกอร์ทั่วโลก โดยให้การเข้าถึงสภาพคล่องในระดับสถาบันและเทคโนโลยีการเทรดที่ล้ำสมัย พร้อมทั้งประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น การบริหารความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพสูง และการสนับสนุนลูกค้าที่เป็นเลิศคำเตือนความเสี่ยง:ผลิตภัณฑ์ของเราใช้การเทรดด้วยมาร์จิ้น ซึ่งมีความเสี่ยงสูงและอาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน ดังนั้นคุณควรมั่นใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มลงทุน

