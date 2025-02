XS.com、ステリオス・パリス氏を最高技術責任者（CTO）に任命

JAPAN, February 27, 2025 / Business News / -- グローバルに展開するフィンテック・金融サービスプロバイダーのXS.comは、ステリオス・パリス氏を最高技術責任者(CTO)に任命したことを発表しました。パリス氏は、テクノロジー業界で10年以上の経験を持ち、テクノロジーとビジネス目標の整合性を図る戦略的なビジョンで高く評価されています。さらに、システムパフォーマンスの向上、ハイパフォーマンスチームの指導、そして金融分野における技術革新の推進において、数々の成果を上げてきた実績があります。パリス氏の任命により、 XS .comの技術戦略を牽引し、次世代の金融ソリューションの開発を推進することで、最先端のイノベーションをリードし、シームレスで安全かつスケーラブルな取引環境を提供し続けることを目指しています。パリス氏は任命について次のように述べました。「業界が急速に進化する中で、XS.comの技術戦略を率いることを楽しみにしています。私の目標は、同社の技術基盤を強化し、イノベーションを推進することで、トレーダーに最先端のソリューションを提供し、市場に新たな基準を確立することです。」CTOとして、パリス氏はXS.comのグローバルな技術インフラを統括し、革新的な取引ソリューションの開発に注力します。XS.comのCEO、ハマド・イブラヒム氏は、新たなCTOの就任に期待を寄せ、次のように述べました。「ステリオス・パリス氏をリーダーシップチームに迎えることができ、大変嬉しく思います。彼の高度な技術力、先見性のある戦略、そして革新的なソリューションを構築する能力は、XS.comのビジョンに一致しています。パリス氏と共に新たな可能性を切り拓き、実際に役立つソリューションの開発を目指します。」パリス氏の技術リーダーシップのもと、XS.comはフィンテックおよび金融サービス業界における地位をさらに強化していきます。この戦略的な人事は、同社の技術力向上への取り組みを示すと同時に、顧客体験の向上と持続的な成長の基盤を築くものとなります。XSグループについてXSグループ( XSまたはXS.com)は、幅広い金融商品の取引アクセスを提供するグローバル・マルチ・アセット・ブローカーです。2010年にオーストラリアで設立されたXS.comは、FinTech、金融サービス、オンライントレーディング業界におけるグローバルマーケットリーダーとして成長し、様々な管轄区域でライセンスを取得し、世界中の様々な場所にオフィスを構えています。XS.comは、世界中のトレーダー、投資機関、ブローカーに、効率的なユーザーエクスペリエンス、質の高いリレーションシップマネジメント、優れたカスタマーサポートとともに、深いリクイディティと高度なトレーディングテクノロジーへのアクセスを提供しています。リスク警告:証拠金取引はリスクを伴います。レバレッジ商品は、全てのお客様に適しているわけではありません。

