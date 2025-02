XS.com 任命 Stelios Pallis 為技術長

HONG KONG, February 27, 2025 / Business News / -- 全球知名、屢獲殊榮的金融科技及金融服務提供者 XS .com 隆重宣佈 Stelios Pallis 出任公司技術長(CTO)。這一重要任命彰顯了XS.com持續加碼技術發展、不斷推動創新的戰略承諾。作為系統架構、後端開發及雲端解決方案領域的頂尖專家,Stelios Pallis將全面執掌XS.com技術戰略佈局,引領公司打造創新的金融解決方案。作為技術掌舵人,他將成為驅動前沿創新的關鍵引擎,持續鞏固XS.com的行業領軍優勢,並打造更流暢、安全、靈活高效的交易體驗。Stelios Pallis 在科技行業深耕十餘年,憑藉戰略級技術視野蜚聲業界,擅長將前沿科技與業務目標深度耦合。他在提升系統性能、領導高效團隊與打造標杆性實踐案例方面卓有建樹,更在推動金融行業技術進程方面取得了亮眼的成績。“很榮幸能夠加入 XS.com ,並在行業快速發展的關鍵時期領導公司的技術創新。” XS.com 技術長 Stelios Pallis 表示,“我將著力於優化公司的技術架構,推動創新發展,確保我們為全球交易者提供定義市場新標準的尖端解決方案。”作為XS.com的技術長,Pallis 將主導公司的全球技術基礎設施建設,聚焦於開發流暢、安全、創新的交易解決方案。他的戰略規劃將推動XS.com的技術反覆運算升級,通過打造以客戶為中心的變革性解決方案,持續鞏固公司在金融服務行業的領軍地位。XS.com執行長 Mohamad Ibrahim 對此次任命充滿信心,他表示:“我們非常歡迎 Stelios Pallis 加入領導團隊,對於XS.com 而言,這是一個激動人心的時刻。他深厚的技術積澱、前瞻性的戰略思維,以及構建靈活高效的創新解決方案的能力,使他成為推動公司願景落地的最佳人選。我們期待與Stelios攜手突破技術邊界,持續踐行‘打造真正具有影響力的解決方案’的承諾。”隨著 Stelios Pallis 掌舵XS.com的技術革新,公司將進一步鞏固其在金融科技與金融服務行業的領導地位。此次戰略人事佈局不僅彰顯了XS.com對技術卓越的堅定承諾,也為提升客戶體驗、推動可持續增長奠定了堅實基礎。XS.com 公司概況XS 集團(以 "XS "或 "XS.com "品牌經營)是一家全球多元資產經紀商,提供多種金融產品交易服務。XS.com 於 2010 年在澳洲成立,現已發展成為金融科技、金融服務和線上交易行業的全球市場領導者,在多個司法管轄區擁有監管牌照,並在全球各地設有辦事處。XS.com 為全球交易者、機構投資者和經紀商提供深度機構流動性和先進的交易技術,並結合高效的用戶體驗、高品質的關係管理和卓越的客戶支援。風險警告:我們的產品涉及保證金交易,具有很高的風險,可能會導致虧損金額超過閣下的初始入金。這些產品可能不適合所有投資者,閣下應當確保瞭解其中的風險。

