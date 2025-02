XS.com Nomeia Stelios Pallis como Diretor de Tecnologia

BRAZIL, February 27, 2025 / Business News / -- A XS .com, premiada fornecedora global de FinTech e serviços financeiros, anuncia com orgulho a nomeação de Stelios Pallis como seu novo Diretor de Tecnologia (CTO), reforçando o compromisso estratégico da empresa com o avanço tecnológico e a inovação.Com uma trajetória excepcional em arquitetura de sistemas, desenvolvimento backend e soluções em nuvem, Stelios Pallis assumirá a liderança da estratégia tecnológica da XS.com , guiando a empresa rumo à próxima geração de soluções financeiras. Sua atuação será fundamental para impulsionar a inovação de ponta, garantindo que a empresa continue a oferecer experiências de trading seguras, escaláveis e de alto desempenho.Com mais de uma década de experiência no setor de tecnologia, Pallis é reconhecido por sua visão estratégica na integração da tecnologia com os objetivos de negócios. Sua expertise em otimização de sistemas, liderança de equipes de alto desempenho e entrega de resultados impactantes se soma a um histórico impressionante de impulsionar avanços tecnológicos no setor financeiro.“Estou entusiasmado em me juntar à XS.com e liderar suas iniciativas tecnológicas em um momento de rápida evolução da indústria”, afirmou Stelios Pallis, Diretor de Tecnologia da XS.com. “Meu objetivo é aprimorar a infraestrutura tecnológica da empresa, impulsionar a inovação e garantir que continuemos a oferecer soluções de ponta que estabeleçam novos padrões no mercado.”Como Diretor de Tecnologia, Pallis será responsável por liderar a infraestrutura tecnológica global da XS.com, com foco no desenvolvimento de soluções de trading seguras, inovadoras e intuitivas. Sua visão será essencial para conduzir a evolução tecnológica da empresa, garantindo que a XS.com permaneça na vanguarda do setor de serviços financeiros, entregando soluções transformadoras e centradas no cliente.O CEO da XS.com, Mohamad Ibrahim, expressou sua confiança na nova nomeação, afirmando:“Este é um momento empolgante para a XS.com ao darmos as boas-vindas a Stelios Pallis em nossa equipe de liderança. Sua profunda expertise técnica, estratégia visionária e capacidade de desenvolver soluções escaláveis e inovadoras fazem dele a escolha perfeita para impulsionar nossa visão. Estamos ansiosos para trabalhar de perto com Stelios à medida que avançamos e reafirmamos nosso compromisso de criar soluções reais e impactantes.”Com Stelios Pallis à frente da tecnologia da XS.com, a empresa está preparada para fortalecer ainda mais sua posição de liderança no setor de FinTech e serviços financeiros. Essa nomeação estratégica não apenas reforça o compromisso da empresa com a excelência tecnológica, mas também abre caminho para experiências aprimoradas para os clientes e um crescimento sustentável a longo prazo.Sobre a XS.comO Grupo XS (operando sob as marcas "XS" ou "XS.com") é um broker global de múltiplos ativos, oferecendo acesso a uma ampla gama de produtos financeiros.Fundada na Austrália em 2010, a XS.com se tornou uma referência no setor de FinTech, serviços financeiros e trading online, com licenças regulatórias em diversas jurisdições e escritórios espalhados pelo mundo.A XS.com fornece a traders, investidores institucionais e brokers acesso a uma liquidez institucional profunda e tecnologia de trading avançada, combinando uma experiência eficiente, um gerenciamento de relacionamento de alta qualidade e um suporte ao cliente excepcional.Aviso de Risco: Nossos produtos são negociados com margem e envolvem um alto nível de risco, sendo possível perder todo o capital investido. Esses produtos podem não ser adequados para todos os investidores, e é fundamental que você compreenda os riscos envolvidos antes de operar.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.