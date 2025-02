XS.com Nombra a Stelios Pallis como Director de Tecnología

MEXICO, February 27, 2025 / Business News / -- XS .com, el galardonado proveedor global de FinTech y servicios financieros, anuncia con orgullo el nombramiento de Stelios Pallis como su nuevo Director de Tecnología (CTO), destacando el compromiso estratégico de la empresa con el avance tecnológico y la innovación.Con una trayectoria excepcional en arquitectura de sistemas, desarrollo backend y soluciones en la nube, Stelios Pallis liderará la estrategia tecnológica de XS.com , guiando a la compañía hacia la próxima generación de soluciones financieras. Su liderazgo será fundamental para impulsar la innovación de vanguardia, garantizando que la empresa continúe ofreciendo experiencias de trading seguras, escalables y sin interrupciones.Stelios Pallis aporta más de una década de experiencia en la industria tecnológica, siendo reconocido por su visión estratégica en la alineación de la tecnología con los objetivos empresariales. Su experiencia en la optimización del rendimiento de sistemas, la gestión de equipos de alto rendimiento y la entrega de resultados impactantes se complementa con un historial destacado en la promoción de avances tecnológicos dentro del sector financiero."Me entusiasma unirme a XS.com y liderar sus iniciativas tecnológicas en un momento en el que la industria está evolucionando rápidamente", afirmó Stelios Pallis, CTO de XS.com. "Mi objetivo es fortalecer la infraestructura tecnológica de la empresa, impulsar la innovación y garantizar que sigamos proporcionando a los traders soluciones avanzadas que establezcan nuevos estándares en el mercado."Como CTO, Pallis dirigirá la infraestructura tecnológica global de XS.com, enfocándose en el desarrollo de soluciones de trading seguras, innovadoras y fluidas. Su visión impulsará la evolución tecnológica de la empresa, asegurando su liderazgo en la industria de servicios financieros mediante soluciones transformadoras centradas en el cliente.Mohamad Ibrahim, CEO de XS.com, expresó su confianza en esta nueva incorporación, declarando:"Es un momento emocionante para XS.com al dar la bienvenida a Stelios Pallis a nuestro equipo directivo. Su profundo conocimiento técnico, estrategia innovadora y capacidad para desarrollar soluciones escalables y vanguardistas lo convierten en la incorporación ideal para nuestra visión. Estamos ansiosos por trabajar estrechamente con Stelios mientras exploramos nuevos horizontes y reafirmamos nuestro compromiso de crear soluciones reales y con impacto."Con Stelios Pallis al frente del liderazgo tecnológico, XS.com está preparado para consolidar aún más su posición como referente en la industria FinTech y de servicios financieros. Este nombramiento estratégico no solo refuerza el compromiso de la empresa con la excelencia tecnológica, sino que también marca el camino para experiencias mejoradas para los clientes y un crecimiento sostenido.Reseña de XS CompanyEl Grupo XS (operando bajo el nombre comercial “XS” o “XS.com”) es un bróker global de múltiples activos que ofrece acceso a una amplia gama de productos financieros para operar.Fundado en Australia en 2010, XS.com se ha convertido en un líder global en la industria de FinTech, servicios financieros y trading en línea, con licencias en diversas jurisdicciones y oficinas en distintas ubicaciones alrededor del mundo.XS.com proporciona a traders, inversionistas institucionales y brókers acceso a una liquidez institucional profunda y tecnología avanzada de trading, combinadas con una experiencia de usuario eficiente, una gestión de relaciones de alta calidad y un soporte al cliente excepcional.Advertencia de riesgo: Nuestros productos se operan con margen y conllevan un alto nivel de riesgo, lo que significa que es posible perder la totalidad de su capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todos los inversores, por lo que es fundamental que comprenda los riesgos involucrados antes de operar.

