XS.com nomme Stelios Pallis au poste de directeur de la technologie

XS .com, le fournisseur mondial primé de solutions FinTech et de services financiers, annonce fièrement la nomination de Stelios Pallis en tant que nouveau directeur de la technologie (CTO), soulignant l'engagement stratégique de l'entreprise envers l'avancement technologique et l'innovation.Fort d'une expérience exceptionnelle en architecture de systèmes, développement backend et solutions cloud, Stelios Pallis est chargé de diriger la stratégie technologique de XS.com , orientant ainsi l'entreprise vers la prochaine génération de solutions financières. Son leadership sera déterminant pour favoriser l'innovation de pointe et garantir à l'entreprise sa position de leader dans la fourniture d'expériences de trading fluides, sécurisées et évolutives.Stelios Pallis possède plus de dix ans d'expérience dans l'industrie technologique, reconnu pour sa vision stratégique d'alignement de la technologie avec les objectifs commerciaux. Son expertise en optimisation de la performance des systèmes, en direction d'équipes performantes et en réalisation de résultats concrets est renforcée par son impressionnant parcours dans la promotion des avancées technologiques dans le secteur financier.« Je suis impatient de rejoindre XS.com et de diriger ses initiatives technologiques à un moment où l'industrie évolue rapidement », a déclaré Stelios Pallis, CTO de XS.com. « Mon objectif est de renforcer l'architecture technologique de l'entreprise, de favoriser l'innovation et de veiller à ce que nous continuions à offrir aux traders des solutions de pointe qui établissent de nouvelles normes sur le marché. »En tant que CTO, Pallis dirigera l'infrastructure technologique mondiale de XS.com, en se concentrant sur le développement de solutions de trading innovantes, sécurisées et fluides. Sa vision guidera l'évolution technologique de l'entreprise, garantissant qu'elle reste à l'avant-garde de l'industrie des services financiers en proposant des solutions transformatrices et centrées sur le client.Mohamad Ibrahim, PDG de XS.com, a exprimé sa confiance dans cette nouvelle nomination, en déclarant :« C'est un moment excitant pour XS.com, alors que nous accueillons Stelios Pallis au sein de notre équipe dirigeante. Son expertise technique approfondie, sa stratégie avant-gardiste et sa capacité à construire des solutions évolutives et innovantes font de lui l'ajout idéal à notre vision. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Stelios pour repousser de nouvelles frontières et rester fidèles à notre engagement de créer des solutions réelles et percutantes. »Avec Stelios Pallis à la tête de la direction technologique, XS.com est prêt à consolider davantage sa position de leader dans l'industrie FinTech et des services financiers. Cette nomination stratégique souligne non seulement l'engagement de l'entreprise envers l'excellence technologique, mais prépare également le terrain pour améliorer l'expérience client et soutenir une croissance durable.Revue de la société XSLe groupe XS (opérant sous le nom de marque "XS" ou "XS.com") est un courtier multi-actifs mondial offrant un accès à une large gamme de produits financiers.Fondé en Australie en 2010, XS.com est devenu un leader mondial dans l'industrie FinTech, des services financiers et du trading en ligne, avec des licences dans diverses juridictions et des bureaux dans différents endroits à travers le monde.XS.com offre aux traders, investisseurs institutionnels et courtiers du monde entier un accès à une liquidité institutionnelle profonde et à une technologie de trading avancée, associée à une expérience utilisateur efficace, une gestion des relations de haute qualité et un excellent support client.Avertissement sur les risques : Nos produits sont négociés sur marge et comportent un niveau de risque élevé. Il est possible de perdre l'intégralité de votre capital. Ces produits ne conviennent pas à tout le monde, et vous devez vous assurer de bien comprendre les risques associés.

