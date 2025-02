إكس أس دوت كوم تعلن تعيين ستيليوس باليس في منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا

UNITED ARAB EMIRATES, February 27, 2025 / Business News / -- أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" ( XS .com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن تعيين السيد ستيليوس باليس في منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، مما يؤكد التزام الشركة الاستراتيجي بالتقدم التكنولوجي والابتكار.وبفضل خبرته الاستثنائية في هندسة الأنظمة التقنية وتطوير الواجهات الخلفية وحلول الحوسبة السحابية، من المقرر أن يقود ستيليوس باليس استراتيجية التكنولوجيا في "إكس أس دوت كوم" ( XS.com )، وتوجيه الشركة نحو الجيل القادم من حلول تكنولوجيا أسواق المال. وستكون قيادته محورية في دفع الابتكار المتطور، وضمان استمرار قيادة الشركة في توفير تجارب تداول سلسة وآمنة وقابلة للتطوير.ويتمتع ستيليوس باليس بأكثر من عقد من الخبرة في قطاع التكنولوجيا، وهو مشهور برؤيته الاستراتيجية في مواءمة التكنولوجيا مع أهداف العمل. كما إن خبرته في تحسين أداء النظام، وقيادة الفرق عالية الأداء، وتحقيق نتائج مؤثرة تتوافق مع سجله الحافل في دفع التقدم التكنولوجي في القطاع المالي.وقال السيد ستيليوس باليس: أنا سعيد بالانضمام إلى "إكس أس دوت كوم" (XS.com) وقيادة مبادراتها التكنولوجية في وقت يتطور في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال بشكل سريع.وأضاف: سيكون هدفي الأساسي تعزيز الإطار التكنولوجي للشركة، ودفع الابتكار، وضمان استمرارنا في تزويد المتداولين بحلول متطورة تضع معايير جديدة في السوق.وبصفته الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، سيقود باليس البنية التحتية التكنولوجية في "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، مع التركيز على تطوير حلول تداول سلسة وآمنة ومبتكرة. وستدفع رؤيته التطور التكنولوجي للشركة، مما يضمن بقائها في طليعة قطاع الخدمات المالية من خلال تقديم حلول تحويلية تركز على العملاء.من جانبه، أعرب السيد محمد إبراهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، عن ثقته وسعادته بهذا التعيين الجديد.وقال السيد محمد إبراهيم: إنها لحظة مثيرة لنا في "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، حيث نرحب بالسيد ستيليوس باليس في فريق القيادة لدينا.وأضاف: إن خبرته الفنية العميقة واستراتيجيته التطلعية وقدرته على بناء حلول مبتكرة وقابلة للتطوير تجعله الإضافة المثالية لرؤيتنا. ونحن حريصون على العمل بشكل وثيق معا بينما نفتح آفاقًا جديدة ونظل على التزامنا بإنشاء حلول حقيقية ومؤثرة.ومع تولي السيد ستيليوس باليس قيادة قسم التكنولوجيا، تستعد "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، لتعزيز مكانتها كوسيط عالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال. ويؤكد هذا التعيين الاستراتيجي على التزام الشركة بالتميز التكنولوجي ويمهد الطريق أيضًا لتحسين تجارب العملاء والنمو المستدام.تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالميةمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.

